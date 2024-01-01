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İsrail Gazze'den bazı birliklerini çekecek ancak çatışmaların 2024'e kadar devam etmesini bekliyor

İsrail ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çatışmanın yeni bir aşamasına hazırlık olarak bu hafta binlerce askerini Gazze'den çekmeye başlayacağını duyururken, üst düzey bir yetkili çatışmaların yıl boyunca devam etmesini beklediği uyarısında bulundu.

 and  Anne Legman
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İsrail askerleri 1 Ocak'ta Gazze Şeridi'nden döndükten sonra İsrail'in güney sınırında tank....aussiedlerbote.de
İsrail askerleri 1 Ocak'ta Gazze Şeridi'nden döndükten sonra İsrail'in güney sınırında tank mermileri düzenliyor..aussiedlerbote.de

İsrail Gazze'den bazı birliklerini çekecek ancak çatışmaların 2024'e kadar devam etmesini bekliyor

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan duyuru, Hamas'a karşı savaşın başlamasından bu yana bölgeden bilinen en büyük asker çekilmesi anlamına geliyor ve ordunun Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki operasyonlarını genişlettiğini açıklamasının ardından geldi.

IDF'den yapılan açıklamada, yedek askerlerden oluşan 551. ve 14. tugayların bu hafta ailelerine ve sivil yaşamlarına dönecekleri belirtildi.

IDF, takım komutanlarını eğiten 828. tugayın, ordu subaylarını eğiten 261. tugayın ve zırhlı birlikleri eğiten 460. tugayın planlanmış eğitimlerine geri döneceğini söyledi.

Açıklamada bu hamlenin "ekonomik yükleri önemli ölçüde hafifletmesi" ve birliklerin "çatışmalar devam edeceği ve hizmetlerine hala ihtiyaç duyulacağı için önümüzdeki yıl yapılacak faaliyetler için güç toplamasının" beklendiği belirtildi.

Pazar günü bir brifing veren IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yedeklerin geri dönüşünün amacının "2024'ün devamı için planlama ve hazırlık... bu yıl boyunca ek görevler ve savaş için gerekli olacağımızın anlaşılması" olduğunu söyledi. Savaşın hedefleri "uzun süreli mücadele gerektiriyor" diye ekledi.

İsrail'in kara harekatının odağı Şerit'in merkezine ve güneyine kaymış olsa da, BM'ye göre yapıların %52 ila %65 'inin hasar gördüğü ve 46,000 konutun tamamen yıkıldığı kuzeydeki çatışmalar devam ediyor.

IDF geçen hafta operasyonlarını Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a kadar genişletti. BM Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, IDF'nin Gazze'nin merkezindeki birçok bölgede yaşayanları acilen bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmasının ardından 150.000'den fazla kişinin "gidecek hiçbir yeri olmadığı" uyarısında bulundu.

İsrailli yetkililere göre Filistinli militan grubun 7 Ekim'de İsrail'de 1,200 kişinin ölümüne yol açan sürpriz saldırılarının ardından İsrail Hamas'ı yok etmeyi ve Hamas'ın ele geçirdiği rehineleri geri getirmeyi hedefliyor.

İsrail Ordu Radyosu'na göre Başbakan Benjamin Netanyahu Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki savaşının "en üst düzeyde olduğunu ve aylarca devam edeceğini" söyledi.

Aralık ayı başında CNN 'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, İsrail'in Şerit'in güney ucunu hedef alan kara operasyonunun mevcut aşamasının, muhtemelen Ocak ayına kadar, belirli Hamas militanlarını ve liderlerini dar bir şekilde hedef alan daha düşük yoğunluklu, hiper-lokalize bir stratejiye geçmeden önce birkaç hafta sürmesini beklediklerini söyledi.

Biden yönetimi İsrail'i kuzeyde kullandığı yıkıcı taktikleri tekrarlayamayacağı ve sivil kayıpları sınırlamak için daha fazlasını yapması gerektiği konusunda uyardı.

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırıları sırasında bölgede 21,000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: edition.cnn.com

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