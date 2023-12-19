İsrail çatışmaların azalmasının ardından Gazze'nin kuzeyinde insani yardım yerleşkesi inşa etmeyi araştırıyor

Kaynaklar, böyle bir yerleşkenin kurulmasının, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki mevcut askeri operasyonlarını tamamlamasının ardından bazı Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyine taşınmasına olanak sağlayacağını söyledi. Yerleşkenin planlanması henüz ilk aşamalarında ve kaç kişiyi barındırabileceği henüz belli değil.

İsrail, ABD'yi projeyi araştırdığı konusunda bilgilendirdi ve üst düzey bir İsrailli yetkili İsrail'in diğer ülkelerden de yardım isteyeceğini söyledi. Uluslararası insani yardım yetkilisi de projeyle ilgili görüşmeleri doğruladı ve başka ülkelerin ve özel kuruluşların da dahil olabileceğini söyledi.

İsrailli askeri yetkililer, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde kalan son kaleleri olan Cebalya ve Gazze Şehri'nin Şucaiye mahallesindeki Hamas militanlarını yenmeye yakın olduklarına inandıklarını söylediler.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in askeri hedeflerine ulaşmasının ardından yerinden edilmiş sivillerin kuzey Gazze'ye dönmesine izin verilebileceğini ima etti.

"Görevimizi başardığımız her bölgede kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebilecek ve yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceğiz. Bu belki de güneyden ziyade kuzeyde daha çabuk başarılabilir," dedi Gallant ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında.

Gazze nüfusunun yaklaşık %85'i İsrail ve Hamas arasındaki savaş nedeniyle yerlerinden edildi, ancak Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çoğunun geri dönecek evleri olmayacak - bu nedenle nüfusun bir kısmının geri dönmesine izin vermek için barınakların inşa edilmesi gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi tarafından geçen hafta yayınlanan bir analize göre, Kasım ayı sonu itibariyle Gazze'nin kuzeyindeki binaların yaklaşık %80'i hasar görmüş ya da yıkılmıştı.

İsrail hükümeti, ABD'nin Gazze'deki askeri harekatını azaltması ve Filistinli siviller için daha güvenli bölgeler oluşturması yönündeki baskıları karşısında bu projeyi araştırıyor.

Yetkililer, İsrail'in ayrıca ABD ve Körfez ülkeleriyle Gazze Şeridi'nin savaş sonrası yeniden inşasını da araştırmaya başladığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com