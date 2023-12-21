İsrail askeri köpeği, dost ateşiyle öldürülmelerinden günler önce rehinelerin seslerini kameraya kaydetti

Tuğamiral Daniel Hagari günlük basın brifinginde, IDF tarafından Salı günü bulunan videonun, İsrail güçleri ile Hamas militanları arasında rehinelerin tutulduğu bir bölgede gerçekleşen askeri takas sırasında kaydedildiğini söyledi. Köpek çatışmada öldürüldü.

Hagari, "Sesleri duyabiliyorsunuz ve klibi analiz ettiğimizde, seste üç rehinenin tamamen sesli olarak tanımlandığını duyabildiğimizi anladık" dedi.

Üç rehinenin - Yotam Haim, Alon Shamriz ve Samer Talalka - ne söylediklerinin duyulduğuna dair ayrıntı vermedi.

Hagari, GoPro videosunun ilk IDF analizine atıfta bulunarak, üç adamı tutan militanların çatışma sırasında öldürüldüğünü ve bunun da esirlerin kaçmasına izin vermiş gibi göründüğünü söyledi.

İsrail, IDF'nin Cuma günü rehineleri öldürdüğünü kabul etmesinin şokunu yaşıyor. Üç kişi Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısı sırasında esir alınmıştı.

Cumartesi günü bir IDF yetkilisi üçlünün bir grup İsrail askerinden onlarca metre ötedeki bir binadan çıktığını söyledi. Devam etmekte olan bir soruşturma hakkında özgürce konuşabilmek için adının açıklanmaması koşuluyla gazetecilere konuşan yetkiliye göre, üçlü üstsüzdü ve beyaz bir bayrak sallıyorlardı.

En az bir asker kendini tehdit altında hissetti ve ateş açarak adamlardan ikisini hemen öldürdü. Üçüncüsü yaralandı ve binanın içine geri kaçtı. İsrail birliği İbranice bir yardım çağrısına kulak misafiri oldu ve bu sırada tugay komutanı askerlerine ateşi kesmelerini emretti. Ancak bir kez daha ateş açıldı. Üçüncü rehine daha sonra öldü.

Haber, öldürülen rehinelerin aileleri tarafından karışık tepkilerle karşılandı; bazıları öfkelerini dile getirirken bazıları da affettiklerini ifade etti.

Öldürülen 26 yaşındaki rehine Alon'un babası Avi Shimriz, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu kendisini arayıp başsağlığı dilemediği ya da ziyaret etmediği için korkaklıkla suçladı.

İsrail'in Kanal 13 Haberlerine konuşan Shimriz şunları söyledi: "Başbakan telefon etmeye cesaret edemiyor - aramadı - ve buraya da gelmiyor" diyerek, kendisini iki kez aradığını söylediği Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir tezat oluşturdu.

İsrail askerlerinin üç rehineyi tutan Hamas savaşçılarını öldürmeyi başardıklarını ve onları kurtarabilecek istihbaratı toplamaya bu kadar yaklaştıklarını öğrenmekten duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi.

"Bu, hatanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor [...] Burada ciddi bir hata var," dedi. "Ateş eden kişi ateş açmamalıydı ve eğer düzgün bir savaşçıysa, tetiği ancak terörist olduğundan emin olduğunuzda çekmeniz gerektiğini bilmeliydi."

Shimriz, komutanların askerlere bölgede rehineler olabileceğini söylemediğini ve askerlerin onları tanıyabilmesi için esirlerin fotoğraflarının dağıtılması gerektiğini söyledi.

Ancak sahadaki askerlerin zor koşullarla karşı karşıya olduğunu da kabul etti. "Askerlerimizden şikayetçi olamam çünkü [Hamas'ın] onları pusuya düşürmeye çalıştığı ve kayıplar verdikleri farklı durumlarla karşılaştılar. Vicdanımda böyle bir olayın daha yaşanmasını istemiyorum" dedi.

Netanyahu Çarşamba günü, aynı olayda oğlu Yotam'ı kaybeden, öldürülen rehinelerden bir diğerinin annesi Iris Haim'i ziyaret etti.

Vurulma olayına karışan birime bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Yaşananlar tamamen sizin suçunuz değil."

Tabura gönderdiği sesli mesajda ise şunları söyledi: "Sizi çok sevdiğimi ve uzaktan kucakladığımı söylemek istiyorum. Biliyorum ki yaşananlar tamamen sizin suçunuz değil, kimsenin suçu değil - Hamas hariç, onların adı ve anısı yeryüzünden silinsin."

Haim askerlere güvende kalmalarını söyledi ve ekledi: "Yaptığınız şey Yahudi halkı olarak bize yardım etmek için dünyada mümkün olan en iyi şey ve hepimizin sizin güvende ve sağlıklı olmanıza ihtiyacı var."

"Bir an bile tereddüt etmeyin - eğer bir terörist görürseniz, kasten bir rehineyi öldürdüğünüzü düşünmeyin, kendinizi korumanız gerekiyor çünkü bizi ancak bu şekilde koruyabilirsiniz" dedi ve askerleri ailesini ziyaret etmeye davet etti.

"Sizi kendi gözlerimizle görmek, kucaklamak ve yaptığınız şeyin -söylemesi ne kadar acı ve üzücü olsa da- o anda yapılması gereken doğru şey olduğunu söylemek istiyoruz ve hiçbirimiz sizi yargılamıyor ya da size kızmıyoruz."

IDF, ateş açılmasının angajman kurallarına aykırı olduğunu ve olaya karışan askerlerin disiplin prosedürleriyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Cinayetlerin işlendiği Gazze Şehri'nin Şecaiye mahallesi son günlerde şiddetli çatışmalara sahne oldu. IDF, intihar bombacıları ya da sivil giyimli saldırganların yer aldığı pusu girişimleri ve saldırılarla karşılaştığını açıkladı.

Üç rehinenin ölüm haberi duyurulmadan önce İsrail Cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'de 132 rehinenin kaldığını ve bunlardan 112'sinin hala hayatta olduğunu düşündüklerini söylemişti.

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Kaynak: edition.cnn.com