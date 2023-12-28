İspanyol kulübü kadro revizyonuna başlarken Sergio Aguero FC Barcelona'ya katılacak

İspanyol kulübünün Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göreSergio Aguero, mevcut sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdiğinde Manchester City 'den Barca'ya geçecek.

Premier Lig tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen 32 yaşındaki futbolcu, 100 milyon avro (122 milyon dolar) olarak belirlenen satın alma maddesiyle 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finalini Chelsea FC'ye kaybetmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Arjantinli süperstar Instagram hesabından Barcelona formasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü "Her zamanki gibi aynı bağlılık ve tutkuyla, şimdi Barça. Çok yaşa Barcelona."

Aguero Barcelona'da, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen ve aynı zamanda oğlunun vaftiz babası olan uluslararası takım arkadaşı Lionel Messi ile bir araya gelecek.

Pazartesi günü kulüp tarafından yapılan açıklamada Aguero, "Bu çok büyük bir mutluluk çünkü çocukluğumdan beri, hatta şimdi Messi ile birlikte, Barça'nın dünyanın en iyi kulübü olduğunu düşündüm" dedi.

"Barça'da oynama şansı verilen her oyuncu koşarak gelecektir. Kulübün büyük başarılar kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Barcelona Aguero'yu Pazartesi günü yeni seçilenbaşkan Joan Laporta ve diğer yöneticilerle birlikte takdim etti.

Laporta yaptığı açıklamada "Seni bir tango ile karşıladık, tıpkı senin gibi çok heyecanlı bir dans, çünkü Barça için çok gol atacağını biliyoruz" dedi.

Barça Nisan ayında Athletic Bilbao'yu yenerek Copa del Rey 'i kazandı ancak La Liga'yı üçüncü sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Paris Saint-Germain 'e elendi.

Aguero City'ye 2011 yılında Atletico Madrid'den katıldı ve beş Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup ve altı Lig Kupası kazandı.

Arjantinli oyuncu 390 maçta 260 golle City'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu ancak son sezonlarda sakatlıklarla boğuştu ve geçen sezon sadece 12 Premier Lig maçına çıktı ve dört gol attı.

Vincent Kompany ve David Silva gibi oyuncularla birlikte Aguero, Abu Dhabi United Group'un zengin yatırımlarıyla desteklenen kulüp için yeni bir başarı döneminin başlamasına yardımcı oldu.

2012'de QPR'a karşı uzatmalarda attığı dramatik golle Manchester City'nin 44 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasını sağladığı için sonsuza dek hatırlanacak.

Ancak Aguero, Cumartesi günkü finalde Chelsea'ye 0-1 yenildikleri maçta 20 dakikadan fazla oynayarak takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olamadı.

Barcelona ayrıca Manchester City'nin defans oyuncusu Eric Garcia ile 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp oyuncunun satın alma maddesini 400 milyon avro (489 milyon dolar) olarak belirledi.

Spor avukatı Daniel Geey'e göre satın almamaddeleri İspanya'da yaygın ve çoğu İspanyol sözleşmesinin zorunlu bir unsuru, ancak bir oyuncunun gerçek piyasa değerini yansıtması gerekmiyor.

Geey'e göre "Oyuncu sözleşmesini öngörülen miktarda 'satın almak' zorunda, ancak pratikte bu miktarı oyuncu aracılığıyla satın alan kulüp ödüyor."

20 yaşındaki Garcia, 2008 yılından Manchester City'ye katıldığı 2017 yılına kadar Barcelona'nın ünlü akademisinin bir parçasıydı.

Yeni takım arkadaşları Jordi Alba, Sergio Busquets ve Pedri ile birlikte ülkesinin Euro 2020 kadrosuna dahil edilen İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezon City formasıyla sadece 12 maça çıkabildi.

CNN'den Ben Church ve Jack Guy bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com