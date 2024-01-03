İspanyol futbol yıldızı Jennifer Hermoso, Luis Rubiales hakkındaki cinsel saldırı soruşturmasında ifade veriyor

İspanya'nın oyuncuları geçtiğimiz Ağustos ayında kazandıkları zaferin ardından madalyalarını ve önemli siyasi ve futbol figürlerinin tebriklerini almak üzere sıraya girerken öpücük tüm dünyada televizyondan yayınlandı.

O dönem İspanya Futbol Federasyonu Başkanı olan Rubiales'in Hermoso'yu dudaklarından öptüğü ve ardından sırtına iki tokat attığı görülmüş, bu da İspanya'da ve uluslararası alanda rıza konusunda tepkilere yol açmıştı.

Rubiales öpüşmeyi "karşılıklı" olarak tanımlamış, Hermoso ise bu iddiayı reddederek rızası olmadığını ve kendisine saygı gösterilmediğini söylemişti.

Rubiales, haftalar süren baskıların ardından geçtiğimiz Eylül ayında federasyon başkanlığından istifa etti ve şimdi iddia edilen eylemleri nedeniyle potansiyel kovuşturmayla karşı karşıya.

Soruşturmayı yürüten yargıç Francisco de Jorge, davanın mahkemeye taşınması gerekip gerekmediğini belirlemek üzere mahkemeye sunulan kanıtları inceliyor.

İspanya ulusal savcılık servisi Salı günkü kapalı duruşmanın ardından bir açıklama yaparak Hermoso'nun "(daha önce) savcılara beyan ettiklerini onayladığını" söyledi.

"Öpücük beklenmedikti ve hiçbir zaman rızaya dayalı değildi. Bu olayın ardından, mağdurun hem İspanya'ya dönüş uçuşunda hem de İbiza'da kaldığı süre boyunca soruşturma altındaki kişilerin ellerinde yaşadığı durum, normal hayatını değiştiren, huzursuzluk ve üzüntü yaratan bir tacizdi" denildi.

Hermoso mahkeme dışında gazetecilere "her şeyin yolunda gittiğini" ve davanın seyrinin devam edeceğini umduğunu söyledi.

Hermoso, "Bana birçok kez gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyorum ve her şeyin sizin için harika gitmesini diliyorum" dedi.

Ulusal mahkemeden bir savcının Aralık ayında CNN'e yaptığı açıklamaya göre Rubiales, cinsel saldırı iddiasıyla ve daha sonra Hermoso'ya öpüşmenin rızaya dayalı olduğunu söylemesi için baskı yaptığı iddiasıyla iki suçlamayla karşı karşıya.

Savcıya göre, aralarında eski kadın takımı koçu ve diğer iki federasyon yetkilisinin de bulunduğu diğer üç kişi de zorlama iddiasıyla birer suçlamayla karşı karşıya.

Mahkemenin savcılık servisi, Rubiales ve diğer üç sanığın geçtiğimiz aylarda hakim önünde verdikleri ifadelerde kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Futbolun küresel yönetim organı FIFA Ekim ayında Rubiales'i üç yıl süreyle "futbolla ilgili tüm faaliyetlerden" men etmiş, Rubiales de bu karara itiraz edeceğini söylemişti.

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Kaynak: edition.cnn.com