İspanya, İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Euro 2020 yarı finallerine yükseldi

Mikel Oyarzabal, kalitesi düşük bir penaltı atışının ardından belirleyici penaltıyı attı - İsviçre beş denemesinin dördünü kaçırdı.

Maçın büyük bir bölümünde İspanya turnuvanın son dördüne sorunsuz bir şekilde girecek gibi görünüyordu. Denis Zakaria'nın talihsiz kendi kalesine attığı golün ardından erken öne geçti ancak İsviçre'nin son ataklarıyla başa çıkmakta zorlandı.

İkinci yarıda oyun tam durulmaya başlamışken, İsviçre'nin yetenekli oyuncusu Xherdan Shaqiri, İspanya savunmasındaki bir hatanın ardından 68. dakikada skoru eşitleyen golü attı.

Momentum İsviçre'nin lehine döndü ancak bu sevinç kısa sürdü. Remo Freuler 77. dakikada şüpheli bir kırmızı kart görerek 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda penaltılara götürdü ve maç 1-1 sona erdi.

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Bir başka kendi kalesine gol

Her iki taraf da dramatik ve yorucu 16. tur maçlarının ardından beraberliğe geldi.

İspanya Pazartesi günü Hırvatistan'ı uzatmalarda 5-3'lük epik bir skorla geçerken, İsviçre de son dünya şampiyonu Fransa'yı penaltılarla devirdi.

İsviçre'nin kahramanlıkları, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde nispeten durgun geçen ilk yarıda kendini kabul ettirmekte zorlanan takımdan çok fazla şey götürmüş gibi görünüyordu.

Fransa karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaptan Granit Xhaka'dan yoksun olan takım, geriye yaslanıp İspanyol hücum dalgalarını emmekle yetinmiş görünüyordu.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şans eseri de olsa, 8 dakika sonra atılımı yapan İspanya oldu.

Jordi Alba'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Zakaria'dan kötü bir şekilde sekti ve top yanlış yöne dalan kaleci Yann Sommer'in yanından uçup gitti.

İnanılmaz bir şekilde bu, turnuvada kendi kalesine atılan 10. goldü ve önceki 15 Avrupa Şampiyonası'nın toplamından daha fazlaydı.

İsviçre için işler daha da kötüye gitti çünkü ana hücum tehdidi Breel Embolo, 20 dakikadan biraz daha uzun bir süre oynanırken diz ardı kirişinden sakatlanarak sahadan çıkmak zorunda kaldı.

İspanya'nın devre arasından sonra tamamen hakim olduğu maçta şanslar çok azdı.

Ancak, tam da İspanya'nın galibiyeti kaçınılmaz görünürken, İsviçre'den Shaqiri savunmadaki bir karışıklıktan faydalanarak 68. dakikada skoru eşitledi.

Küçük bir tehlikeye rağmen Aymeric Laporte yanlışlıkla topu takım arkadaşı Pau Torres'e çarptırdı ve Remo Freuler Shaqiri'yi gol için hazırladı.

Kırmızı kart

Ancak Freuler'in 77. dakikada hakem Michael Oliver tarafından dikkatsiz bir müdahale olarak değerlendirilip oyundan atılmasıyla bu sevinç kısa sürdü.

İkinci kez izlendiğinde ve VAR'ın Oliver ile aynı fikirde olmasına rağmen, Freuler'in Gerard Moreno'ya kayarak yaptığı müdahalede topla temas ettiği görüldüğünden karar sert görünüyordu.

Skorlar eşitlenince, 10 kişilik İsviçre'nin penaltılar için direnmesiyle beraberlik uzatmalara gitti.

Fransa karşısında nokta vuruşlarında çok etkileyici olmasına rağmen, İsviçre İspanya karşısında penaltılardan sadece birini gole çevirebildi ve kendisi de iki atış kaçırdı.

Galibiyete rağmen İspanya'nın titrek savunması ve kesici güç eksikliği hala soru işaretleri yaratıyor. Salı günü İtalya ya da Belçika ile karşılaşacak olan İspanya'nın bir sonraki turda daha zorlu bir sınav vereceği kesin.

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Kaynak: edition.cnn.com