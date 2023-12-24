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İspanya GP: Lewis Hamilton Mercedes'i ilk ikiye taşıyor

Lewis Hamilton İspanya GP'yi kazandı

Unvan lideri arka arkaya kazandı

Sebastian Vettel dördüncü sırada

Azerbaycan'daki beklenmedik zaferinin ardından, beşinci dünya şampiyonluğu için mücadele eden Hamilton'ın üst üste ikinci galibiyeti oldu ve daha rahat olamazdı.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas 20 saniye geride yarışı tamamlarken Red Bull pilotu Max Verstappen podyumu tamamladı.

Hamilton'ın en yakın şampiyonluk rakibi Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise hayal kırıklığı yaratan bir dördüncülükle yetinirken, ikinci pit stoptaki yavaşlığı ona değerli puanlara mal oldu.

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Ferrari için üzücü bir öğleden sonrayı tamamlamak için takım arkadaşı Kimi Raikkonen emekli olmak zorunda kaldı ve Mercedes 27 puanlık bir avantajla inşaatçılar şampiyonasında liderliği ele geçirdi.

Hamilton pole pozisyonundan liderliğe yükselirken, Vettel Bottas'ın önüne geçerek ikinci sıraya yerleşti ancak arkalarında Romain Grosjean'ın Haas'ını spin atması ve şanssız Nico Hulkenberg (Renault) ile Pierre Gasly'nin (Toro Rosso) ona çarpmasıyla bir katliam yaşandı.

Üç araç pistten temizlenirken güvenlik aracı devreye girdi ancak güvenlik aracı kenara çekildiğinde Hamilton en yakın rakiplerini geride bıraktı.

Circuit de Catalunya'da kariyerinin 64. ve İspanya'daki üçüncü zaferini elde eden Britanyalı pilot, "Araçla bütün yıl hissetmediğim bir sinerji hissettim" dedi.

Vettel, Esteban Ocon'un Force India'sı pistte durduğunda Sanal Güvenlik Aracı (VSC) koşulları altında ikinci mola için geldi.

Bu Ferrari'nin taktiksel bir hatası gibi görünse de Alman pilot aracının lastiklerinin en yakın rakiplerinden daha hızlı aşındığını ve pist dışında kalan Verstappen'le arasındaki farkı yeterince hızlı kapatamadığını söyledi.

Genç Hollandalı VSC sırasında bir hata yaparak Lance Stroll'ün Williams'ının arkasına dokundu ve bu sırada ön kanadının bir kısmını kaybetti.

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Avustralyalı Daniel Ricciardo ikinci Red Bull ile Haas'ında Danimarkalı Kevin Magnussen'in önünde beşinci oldu.

Renault'dan İspanyol Carlos Sainz ve McLaren'den iki kez şampiyon olan Fernando Alonso yedinci ve sekizinci oldular.

Force India'dan Meksikalı Sergio Perez, Sauber'den Charles Leclerc'i geçerek dokuzuncu oldu, ancak ev sahibi Alonso ile erken saatlerde büyük bir mücadeleye giren genç Monegasque'ın bir başka etkileyici performansı oldu.

Hamilton, Monte Carlo'nun ikonik mekanında bir sonraki tura, galibiyet liderliğini inşa ederken birkaç tur rekoru kaydettiği etkileyici bir sürüşün ardından adımlarında bir baharla gidecek.

Yarış bitiminde takımına "İşte böyle çocuklar, harika iş çıkardınız" diyen Hamilton, daha önce Bakü'deki bir önceki tura kadar ezeli rakibi Vettel'le birlikte sezona yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com