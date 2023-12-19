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İspanya GP: Lewis Hamilton kendisine F1 şampiyonluğu için can simidi oldu

Lewis Hamilton İspanya'da pole pozisyonunda

Mercedes takım arkadaşı Nico Rosberg ikinci

Max Verstappen Red Bull'un ilk maçında etkileyici

Ferrari'ler üçüncü sıraya itildi

Cumartesi günü İspanya'da Hamilton'ın geri dönüşünün başlangıcına şahit olunabilir zira Hamilton üç yarışta ilk kez mükemmel bir pol pozisyonu alarak Rosberg'i gridde ikinci sıraya düşürdü.

Hamilton, Circuit de Catalunya'daki ikinci ve ardından belirleyici olan üçüncü sıralama seanslarını domine ederek bir dakika 22 saniyelik en hızlı zamanı kaydetti ve şampiyonluktaki rakibinden 0.280 saniye daha hızlıydı.

Britanyalı pilot bu sezon daha önce iki kez pole pozisyonunda yer almış ancak kötü başlangıçlar mücadelesini baltalamıştı ve Hamilton bu durumu iyileştirmeye kararlı.

"Başlangıçlarımız üzerinde çalışıyoruz. Başlamak için en iyi yerdeyim ve yarın büyük bir gün" dedi sıralama sonrası medya toplantısında.

Kampanyanın ilk dört yarışını ve üst üste yedi yarışı kazanarak Hamilton'la arasındaki farkı 43 puana çıkaran Rosberg, bunu sekiz yarışa çıkarabileceğinden hâlâ emin.

"Elbette hayal kırıklığına uğradım - birinci olmak istiyordum. Neyse ki önemli olan yarış" dedi Alman pilot.

Baskın Mercedes çiftinin arkasında Red Bull ikilisi Daniel Ricciardo ve özellikle takımda Daniil Kvyat'ın yerini alan Hollandalı genç Max Verstappen'den mükemmel bir performans vardı.

Ricciardo genç takım arkadaşının hızlı zamanlarına karşılık vererek onu 3. çeyrekte üçüncü sıraya taşıdı, ancak sezona kardeş Toro Rosso takımıyla başlayan Verstappen'in Rus Kvyat'la yer değiştirmesi açıkça işe yaradı.

"Sürücülerimiz inanılmazdı. Daniel'in son turu muazzamdı ve Max'in ilk #Quali'si inanılmazdı," diye tweet attı takım şefi Christian Horner.

Kimi Raikkonen ve dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in Ferrarileri üçüncü sırada beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

Fin Valtteri Bottas Williams adına yedinci olurken, Toro Rosso'da İspanyol Carlos Sainz'in önünde Force India'dan Sergio Perez dokuzuncu sırada yer aldı.

İki kez şampiyon olan Fernando Alonso'nun McLaren Honda'sıyla sıralama turlarının son seansına katılması ve 10. sırada yer alması ev sahibi taraftarları sevindirdi.

Hamilton'ın sıralama turlarındaki 52. birinciliği, Michael Schumacher ve Ayrton Senna'dan sonra tüm zamanların en iyi üçüncü birinciliği oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com