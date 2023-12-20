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İsmail Haniye Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1962

Doğum yeri: Gazze Şehri yakınlarındaki Şati mülteci kampı

Babası: Babası balıkçıydı.

Evlilik: Amal Haniyeh

Çocuk Sayısı: 13

Eğitim: Gazze İslam Üniversitesi, 1987

Din:Müslüman

Zaman Çizelgesi

1987-1988 - Birinci intifada sırasında Hamas'a katıldı.

1988 - Altı ay hapis yattı.

1989 - Üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1992 - Hapisten çıktı ve Lübnan'a sınır dışı edildi.

Aralık 1993 - Gazze'ye döndü ve İslam Üniversitesi'ne dekan olarak atandı.

1997 - Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in yardımcısı oldu.

Eylül 2003 - Haniye ve Yasin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir hava saldırısında hafif yaralandı.

Nisan 2004 - Hamas'ın önceki iki liderinin ölümünden sonra Haniye, Mahmud Zahhar ve Said el-Siyam ile birlikte gizli bir "kolektif liderliğin" parçası olarak atandı.

26 Ocak 2006 - Hamas Filistin yasama seçimlerinde ezici bir zafer kazandı. Hamas 132 sandalyeli Filistin Yasama Konseyi'nde 76 sandalye, El Fetih ise 43 sandalye kazanarak Hamas'a çoğunluk sağladı.

21 Şubat 2006 - Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Haniye'den bir hükümet kurmasını istedi.

29 Mart 2006 - Filistin Yönetimi'nin başbakanı olarak yemin etti.

14 Aralık 2006 - Haniye Mısır ile Gazze arasındaki sınırda bir suikast girişiminden kurtulur. Ancak bir koruması öldürüldü ve Haniye'nin oğullarından biri yaralandı. Hamas saldırıdan El Fetih'i sorumlu tutar.

Haziran 2007 başları - Hamas ve El Fetih arasında bir hafta süren çatışmaların ardından Hamas Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirdi.

14 Haziran 2007 - Abbas hükümeti fesheder ve Haniye'yi başbakanlıktan azleder. Haniye bunu reddeder ve Gazze Şeridi'nin fiili lideri olmaya devam eder.

Haziran 2009 - Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Orta Doğu barış sürecini görüşmek üzere Gazze'de Haniye ile bir araya geldi.

13 Haziran 2010 - Haniye Gazze'de Arap Birliği Sekreteri Amr Musa ile bir araya geldi. Musa 2006 yılından bu yana Gazze'yi ziyaret eden ilk üst düzey Arap lider.

2 Mayıs 2011 - Usame bin Ladin 'in Pakistan'da öldürülmesini kınadı ve onu Müslüman kutsal savaşçı ve Amerikan baskısının kurbanı olarak nitelendirdi.

23 Ekim 2012 - Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa al-Thani ile görüştü. 2007 yılında Mısır ve İsrail'in başlattığı ablukadan bu yana Katar'ı ziyaret eden ilk resmi devlet başkanı oldu.

4 Nisan 2013 - Haniye Hamas'ın başkan yardımcılığına atandı ve Halid Meşal yeniden başkan seçildi.

6 Mayıs 2017 - Hamas'ın Şura Konseyi tarafından Meşal'in yerine seçildi.

7 Aralık 2017 - ABD Başkanı Donald Trump 'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak Haniye, İsraillilerin "işgaline" karşı mücadele etmek için Filistinlilere "infitada " ya da ayaklanma çağrısında bulundu.

31 Ocak 2018 - Amerika Birleşik Devletleri Haniye'yi Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladı.

8 Aralık 2019 - Haniye bir turun ilk durağı olan Türkiye'ye geldi. Bu, Mayıs 2017'de seçilmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tur.

6 Ocak 2020 - 3 Ocak'ta Irak'ta bir ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani 'nin cenaze töreninde konuştu. Haniye Süleymani'yi şehit olarak övdü.

1 Ağustos 2021 - Hamas yetkilileri Haniye'nin yeniden lider seçildiğini açıkladı.

13 Ekim 2022 - Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih, Cezayir'in aracılık ettiği bir uzlaşma anlaşmasını kabul etti. Anlaşmanın amacı seçimlere giden yolu açmak. Haniye, hareketin bölünmeyi sona erdirmek için El Fetih yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden memnun olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

16 Kasım 2023 - İsrail Savunma Kuvvetleri bir basın açıklam asıyla Haniye'nin Gazze'deki evinin İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

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Kaynak: edition.cnn.com