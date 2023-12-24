İsimsiz biri bir çift nadir Air Jordan'ı evsizler barınağına bağışladı. Ayakkabıların binlerce dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.

Kuruluşun personel bakanlığı direktörü Erin Holcomb CNN'e yaptığı açıklamada, her şeyin Nisan ayında Portland Rescue Mission'ın Burnside barınağında bir çift altın ayakkabının bağış kanalına isimsiz olarak bırakılmasıyla başladığını söyledi.

Ayakkabıları, kuruluşun uzun süreli barınma programının bir parçası olan ve eskiden evsiz olan James Free buldu. Holcomb, benzersiz görünümlü ayakkabıların mükemmel durumda göründükleri için bir kenara bırakıldığını söyledi.

Holcomb'a göre, hızlı bir Google araması, ayakkabıların yönetmen Spike Lee'nin ilk Oscar'ını kazandığı 2019 Akademi Ödülleri sırasında giydiği bir çift altın Air Jordan'a benzediğini ortaya çıkardı.

Holcomb, "Biz de 'Vay canına, ne harika kopyalar' diye düşündük" dedi. "Kafamda, 'Belki bunları eBay'de 100 dolara replika olarak satabiliriz' diye düşündüm."

Holcomb bunları yerel bir spor ayakkabı mağazasına götürmeye karar verdi ve burada ayakkabıların Lee ile işbirliği içinde yönetmen ve yakın çevresi için üretilen bir avuç çiftin parçası olduğunu keşfetti. Sotheby's'in CNN'e yaptığı açıklamaya göre bu ayakkabılar hiçbir zaman kamuya açıklanmadı.

"Kesinlikle şok oldum çünkü bir milyon yıl geçse bile bunların bağış kutumuza düşeceğini hayal edemezdim. Ama açıkçası çok heyecanlandım ve şaşırdım," dedi Holcomb.

Dükkan sahibi spor ayakkabıları o anda satın almayı teklif etti, ancak Holcomb bunu düşüneceğini söyledi.

Kısa süre sonra, özel olarak yapılmış diğer ayakkabılardan en az bir çiftinin daha önce Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarıldığını fark etti. Bunun üzerine küresel müzayede eviyle temasa geçti ve onlar da ayakkabıların yıl sonunda yapılacak bir spor ayakkabı müzayedesi için mükemmel olduğunu düşündüklerini söylediler.

"Satıcı ücretinden feragat etmeyi teklif ettiler" diyen Holcomb, böylece tüm kârın organizasyona kalacağını belirtti.

Tasarımcı Tinker Hatfield'a ulaşan Holcomb, Lee ile işbirliğinde kullandığı yayınlanmamış bir tasarım konsept panosunu ve ayakkabılar için yedek bir kutu bağışlamayı kabul etti. Portland'da yaşayan Hatfield, Holcomb'un ayakkabıları bizzat teslim etmek üzere Manhattan'a uçmasından bir gün önce hatıra eşyaları imzalamak üzere Mission'a bile gitti.

Bir müzayede tarihi belirlendi ve Sotheby's ayakkabıların 15.000 ila 20.000 dolar arasında satılacağını tahmin etti.

Sotheby's CNN'e yaptığı açıklamada, Lee tarafından giyilmemiş olmasına rağmen ayakkabıyı bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu açıkladı.

New York'taki Sotheby's Sokak Kıyafetleri ve Modern Koleksiyonlar Departmanı uzmanı Eric LiBassi açıklamasında, "Sınırlı üretimi ve benzersiz tasarımı, kutusundaki Tinker imzası ve tasarım kanıtı ile birleştiğinde, bu spor ayakkabılar gerçek bir koleksiyon parçasıdır" dedi.

"Bu çift çok az sayıda üretilen çiftlerden biri. Söylendiğine göre Spike ve ekibindeki birkaç kişi için ayrılmıştı," dedi LiBassi. "Spike ve Tinker, BlacKkKlansman filmiyle Oscar'a aday gösterilmesinin anısına bir renk çeşidi üretmek için çalıştılar." Renk yolu, bir tasarımcının renk kombinasyonu için kullandığı bir terimdir.

Holcomb'un ayakkabıları teslim etmesinden bir aydan fazla bir süre sonra, 18 Aralık'ta açık artırma yapıldı ve Rescue Mission bir izleme partisi düzenledi.

Ayakkabılar 50.800 dolara satıldı.

"Tonlarca alkış vardı... tezahürat, kucaklaşma. İnsanlar gerçekten çok heyecanlıydı ve beşlik çakıyorlardı, bu inanılmaz hikayenin gerçekten güzel bir sonuca ulaştığını görmenin eğlenceli bir anıydı," dedi Holcomb.

Müzayede kapandıktan sonra Misyon'un Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda Free, "Tüm bunların nasıl ortaya çıktığı olağanüstü, bunun bir parçası olduğum için çok şanslıyım" dedi. "Bu, pek çok insana pek çok farklı şekilde yardım edecek, bu yüzden bu fırsat için çok teşekkür ederim."

Ayakkabıların nereden geldiği ve kimin satın aldığı bir sır olarak kalmaya devam ediyor - Portland Rescue Mission'ın personeli bunun için gerçekten minnettar olduklarını söyledi.

"Ayakkabıları satın alan her kimse, bence harika bir hikayeye gerçekten güzel bir son yarattı ve onları veren kişiye, her kimse, çok müteşekkiriz, minnettarız. Bu ayakkabıları bize emanet etme riskini almaya istekliydiler," dedi Holcomb.

Holcomb, açık arttırmadan elde edilen gelirin ayakkabıların bulunduğu Burnside barınağına geri döneceğini söyledi.

"Bu sayede yemek, gece barınağı ve orada sağladığımız kritik hizmetleri sunma kabiliyetimiz artıyor. Bu bağışla çok sayıda öğün yemek çıkarabiliriz ki bu çok büyük bir rakam," dedi Holcomb. "Yılın en yoğun dönemini yaşıyoruz ve şu anda hizmetlerimize çok fazla talep var."

Holcomb, kuruluşa her yıl 130.000 pounddan fazla giysi bağışlandığını ve bunların tamamının ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını - altın Air Jordan ayakkabılar nadir bir istisna - söyledi.

"Buradaki insanlara hizmet vermeye devam edebilmemiz için küçük ama kritik bağışlarda bulunan pek çok insan olmasaydı kapılarımızı açık tutamazdık" dedi. "Bu ayakkabılar buna katkıda bulunuyor ama bence asıl büyük hikaye toplumumuzun cömertliği."

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Kaynak: edition.cnn.com