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İrlanda Açık: Rory McIlroy için sonunda evinde galibiyet

Rory McIlroy İrlanda Açık'ı kazandı

Altıncı ayın ilk zaferi

16. ve 18. sıralara çarpıcı atışlar

Danny Willett 77'ye düştü

McIlroy kendi evindeki açık turnuvayı hiç kazanamadı ve son üç etapta dereceyi kaçırdı, ancak ilham verici oyunu, vakfı için ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte kupayı almasını sağladı.

İskoç Russell Knox, uzun süredir yarışı önde götüren McIlroy'a üç çukur kala bir vuruş fark atmıştı ki dört kez büyük ödül kazanan McIlroy sihrini ortaya koydu.

K Club'daki par-beş 16. ve 18. deliklere yaptığı sansasyonel yaklaşma atışları ona birdie ve kapanış kartalı kazandırdı.

Knox, Galli Bradley Dredge ile ikinciliği paylaşarak üç atış geride kalırken, 17. atışta da birdie vuruşu yaptı.

Son green'e yaklaştığında, zafer çantadayken, McIlroy kartal vuruşlarının en kısasına dokunmadan önce gözle görülür şekilde duygulandı.

"Kazandığım zaman pek duygusallaşmam ama orada gözyaşlarımı tutamadım. Tüm arkadaşlarım ve ailem izlerken böyle oynamak ve böyle bitirmek çok özeldi," diye itiraf etti Kuzey İrlandalı yıldız.

Son üç çukurda par'a karşı kazandığı 69 puanla dünya üç numarası 12-under 276'da kaldı. Kazandığı 666,000 Euro'luk (747,000 $) birincilik ödülünü vakfına bağışladı.

Bu onun İrlanda topraklarında profesyonel olarak kazandığı ilk zafer ve geçtiğimiz Kasım ayında Dubai'de düzenlenen Avrupa Turu sezon sonu Dünya Turu Şampiyonası'nı kazanmasından bu yana ilk zaferiydi.

Finişte gözyaşlarına boğulan bir diğer oyuncu da, European Tour kartını kazanmak için testis kanseriyle mücadele eden ve sekizde sekiz yaparak dördüncü olan İngiliz Matthew Southgate oldu.

Alman Martin Kaymer kapanış gününde 65'lik derecesiyle sahayı beşinci sırada bitirirken, Masters şampiyonu Danny Willett gece boyunca çekişme içinde olmasına rağmen 77'de beşlik bir dereceye geriledi.

Zaferinden önce bu sezonu altı kez ilk 10'da bitiren McIlroy, şimdi sezonun ikinci büyük turnuvası olan Oakmont'taki ABD Açık'ı hedefleyecek ve burada önünde yer alan iki oyuncu Jason Day ve Jordan Spieth ile mücadelesine devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com