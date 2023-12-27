İran'ın 'hüzünlü gözlü' prensesinin değerli mücevherleri

Kardeşi Muhammed Rıza Pehlevi, İkinci Dünya Savaşı'nın başındaki siyasi karışıklık döneminde Rıza Şah'ın yerine geçmişti. İlk evliliğini Mısır Prensesi Fevziye ile yapan hükümdarın sadece Şehnaz adında bir kızı ve Ali Rıza adında küçük bir erkek kardeşi vardı.

Fevziye ile olan evliliği boşanmayla sonuçlanınca, Şah'ın tacın halefliğini ve ülkenin istikrarını sağlamak için yeniden evlenmesi şart oldu. Prenses Şems, Londra'daki ilk görüşmelerinden itibaren genç Süreyya'nın kardeşinin ihtiyaç duyduğu eş olduğuna ikna oldu ve onu kendisiyle birlikte Tahran'a dönmeye davet etti.

İran'ın başkentine varışından iki gün sonra Süreyya, ana kraliçe Tadj ol-Molouk ile akşam yemeğine davet edildi. Yemek sırasında Şah'ın geleceği duyuruldu. Ertesi gün Süreyya'nın babası ona şöyle dedi: "Şah seni çok beğendi. Onunla evlenmeye hazır mısın?"

Yirmi dört saat sonra nişanları ilan edildi ve 18 yaşındaki Süreyya'nın parmağında Şah tarafından kendisine hediye edilen muhteşem bir elmas vardı.

Kutlama ve trajedi

Düğün hemen gerçekleşmeliydi. Ancak Süreyya tifoya yakalandıktan sonra birkaç hafta yatalak kaldı. Efsaneye göre Şah ona her gün bir mücevher getirir ve yastığının üzerine koyar. Düğün nihayet 12 Şubat 1951'de gerçekleşti.

Haftalar süren hastalıktan sonra, bu olay Süreyya için fiziksel bir sınav olacaktı. Güçlükle ayakta durabiliyordu. Dışarıda şehrin üzerine kar yağıyordu. Şah, Süreyya'nın acılarını hafifletmek amacıyla buz gibi sarayına düzinelerce odun sobası yerleştirilmesini emretti.

Bunun yetersiz olduğuna karar veren saray doktoru, Süreyya'nın mümkün olan son ana kadar elbisesinin altına yün bir yelek giymesini önerdi. Eteklerinin altına da bir çift yün çorap giydi. Christian Dior gelinliği tasarlamakla görevlendirildi, ancak kıyafeti Süreyya için çok büyük ve çok ağır yaptı. Gelinliği oluşturan yirmi metre beyaz ipek, altın işlemeler ve straslarla aşırı yüklenmişti. Sonuçta ortaya 30 kilodan daha ağır bir gelinlik çıktı.

Törenden dakikalar önce Şah ve yardımcılarından biri, Süreyya'yı ağırlığın bir kısmından kurtarmak için sekiz metrelik treni makasla kesti. Rahatlamış olan yeni İran Kraliçesi, dini töreni takip eden resepsiyon sırasında neredeyse ayakta kalabildi.

Evliliğin ilk ayları cennet gibiydi. Bir saraya pek de benzemeyen büyük beyaz bir villada yaşayan Şah ve eşi masalsı bir romantizmin tadını çıkarıyordu. İmparatorluk ailesi ve tüm ülke tek bir şey bekliyordu: bir varisin doğumu. Ancak çocuk bir türlü gelmedi.

Çiftin özel hayatındaki dram Ekim 1954'te kamuoyuna yansıdı. Ayın 26'sı akşamı ana kraliçe Şah'ın doğum gününü kutlamak için sarayda bir aile yemeği verdi. Birkaç gün önce Süreyya'nın doktoru hamilelik umutlarının yersiz olduğunu ve bir varisin gelmesinin yıllar alabileceğini doğrulamıştı.

Zaten asık suratlı olan Şah, tahtın bir sonraki sıradaki varisi olan küçük kardeşi Prens Ali Rıza'nın yemeğe katılamayacağı, Hazar Denizi'ni çevreleyen ormanlardaki bir av partisinden ayrılmak zorunda kaldığı söylenince sinirlendi. Ertesi gün imparatorluk ailesi, prensi Tahran'a geri götüren uçağın düştüğünü öğrenince büyük bir kedere boğuldu.

Korkunç haber Pehlevi hanedanını ve İran'ı kargaşaya sürükledi. Ali Rıza'nın genç bir Fransız kadınla olan ilişkisinden Patrick adında bir oğlu dünyaya gelmişti ama onun veraset hakları belirsizdi. İran Şahı kendini hassas bir konumda buldu: dünyada varisi olmayan tek hükümdardı.

O andan itibaren Süreyya ile olan evliliği mahkûm olmuştu. Genç çift üzerinde ailevi ve siyasi baskılar artmıştı. Şah ve eşi sorunun tek çözümünün boşanmak olduğuna karar verdiler. Evliliklerinin feshedildiği 14 Mart 1958'de usulüne uygun olarak ilan edildi.

Göz alıcı yeni bir başlangıç

Dünyanın en ünlü elmaslarından bazılarına bir bakış

Soraya ülkeyi terk ederek İsviçre'ye sığındı ve burada dünya paparazzilerinin hedefi oldu. Ona "üzgün gözlü prenses" adını taktılar. Eski kocasının cömertliği onun Roma, Münih ve nihayetinde Paris arasında son derece rahat bir sürgün hayatı yaşamasını sağladı. Tüm partilere davet edildi ve jet sosyetenin simgesi haline geldi. Çok başarılı olmasa da bir film bile çekti.

Nerede ya da ne olursa olsun - Paris'te bir gala operası, Marbella'da bir parti, St Moritz'de bir balo - her zaman güzel giyinmiş ama biraz mesafeli, dramatik bir giriş yaptı. Elmas, yakut, safir ve zümrütten oluşan parfümleri mücevherin en büyük isimleri tarafından imzalanmıştı: Cartier, Bulgari, Harry Winston, Van Cleef & Arpels.

1980'lerin başında, İran'daki İslam Devrimi gelirlerini azaltınca, Soraya mücevherlerinin bir kısmını satmaya karar verdi. Aralarında en güzeli olan Harry Winston imzalı elmas kolye, 17 Kasım 1988'de Cenevre'deki Christie's'de açık artırmaya çıktı.

Prenses Süreyya 25 Ekim 2001'de Paris'te öldü. İran Şahı yaklaşık 20 yıl önce Kahire'de ölmüştü. Devrimle tahttan indirildikten sonra onu görmedi. Tek velinimeti olan erkek kardeşi Bijan Münih'te yaşıyordu.

Kız kardeşinin cenazesi için Paris'e gitti ve kısa bir süre sonra burada kalp krizi geçirerek öldü. Süreyya'nın mirası birkaç ay sonra Paris'te açık artırmayla satıldı. Süreyya'dan sadece birkaç gün daha fazla yaşamış olmasına rağmen, Bijan onun mirasının yasal varisiydi.

Ancak Bijan'ın yasal bir varisi yoktu ve üzgün gözlü prensesin tüm mirası Alman devletine geçti.

"Christie's: Vincent Meylan'ın ACC Art Books tarafından yayımlanan "Christie's:The Jewellery Archives Revealed" adlı kitabı çıktı.

çocuk yıldız Shirley Temple'a ait olduğunu söylediği bu 9,54 karatlık yüzüğü 19 Nisan 2016'da açık artırmaya çıkardı. Yüzüğün 25 milyon ila 35 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması beklense de satış gerçekleşmedi" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/195875/jpeg/4-3/1200/75/sotheby-s-a-href-http-edition-cnn-com-2016-03-20-entertainment-shirley-temple-ring-auction-sothebys-auctioned-a-this-9-54-carat-ring-it-says-belonged-to-child-star-shirley-temple-on-april-19-2016-though-it-was-expected-to-fetch-between-25-million-and-35-million-it-failed-to-sell.webp" alt="Sotheby's"/>

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Kaynak: edition.cnn.com