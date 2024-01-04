İran'da 1979 devriminden bu yana gerçekleşen en ölümcül saldırıyı IŞİD üstlendi

Devlet haber ajansı IRNA'ya göre saldırılarda en az 84 kişi öldü, 284 kişi de yaralandı ve 1979 devriminden bu yana İran'da gerçekleşen en ölümcül saldırı oldu.

SITE'ye göre, IŞİD Perşembe günü yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümünü kutlamak üzere İran'ın güneyindeki Kerman kentinde bulunan mezarının yakınında toplanan Şii yas tutanlar sırasında iki intihar bombacısının patlayıcı yeleklerini infilak ettirdiğini duyurdu.

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Kaynak: edition.cnn.com