İran'da 1979 devriminden bu yana gerçekleşen en ölümcül saldırıyı IŞİD üstlendi
Devlet haber ajansı IRNA'ya göre saldırılarda en az 84 kişi öldü, 284 kişi de yaralandı ve 1979 devriminden bu yana İran'da gerçekleşen en ölümcül saldırı oldu.
SITE'ye göre, IŞİD Perşembe günü yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümünü kutlamak üzere İran'ın güneyindeki Kerman kentinde bulunan mezarının yakınında toplanan Şii yas tutanlar sırasında iki intihar bombacısının patlayıcı yeleklerini infilak ettirdiğini duyurdu.
Ayrıca okuyun:
- Bu durum Aralık ayında değişecek
- Nükleer füzyon - yutturmaca mı yoksa enerji sorunlarına çözüm mü?
- Alman aktivistler Dubai'de İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan acıları dile getirdi
- Bütçe krizi vatandaşın gelirine ilişkin tartışmaları alevlendiriyor - Bas popülizme karşı uyarıyor
Kaynak: edition.cnn.com