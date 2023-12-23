İran milli takımının iki eski futbolcusu, internette yayınlanan bir TV programında yer aldıktan sonra bir hafta içinde Covid-19'dan öldü

45 yaşındaki Mehrdad Minavand ve 43 yaşındaki Ali Ansarian, Persepolis Futbol Kulübü için İran Pro Ligi'nde profesyonel olarak oynamış ve ülke çapında taraftarlar tarafından sevilmişlerdi.

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre, eski takım arkadaşlarının Persepolis FC ile Esteghlal FC arasında oynanan derbi maçla ilgili bir televizyon programında birlikte sunuculuk yaptıkları sırada koronavirüse yakalandıkları düşünülüyor.

Eski futbolcunun resmi Instagram sayfasında 21 Ocak'ta yayınlanan bir videoda bir sözcü "Son günlerde haberlerde duymuş olabileceğiniz gibi, Mehrdad Minavand koronavirüse yakalandı" açıklamasını yaptı.

Sözcü, "Durumu kritik ve doktoru bize bunun hastaneye çok geç geldiği için olduğunu söyledi" dedi.

Tahran'daki Laleh Hastanesi sağlık yetkilileri futbolcunun ölümünü 27 Ocak gecesi, hastaneye ilk kabulünden yaklaşık bir hafta sonra duyurdu.

Laleh Hastanesi Yoğun Bakım Direktörü Dr. Amir Hossein Lotfi İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada "Minavand'ın durumu akşam 6'ya kadar umut vericiydi, oksijen seviyesi %90'ın üzerindeydi ve böbrek fonksiyonları ile kan basıncı stabildi, ancak daha sonra aniden durumu kötüleşti" dedi.

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Minavand, Shabnam Kamangar ile evlendiğini Kasım ayında yaptığı bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.

"Yaklaşık üç yıldır bu günü bekliyor ve planlıyordum. Bu günün gerçekleşmesini sağladığı için Tanrı'ya şükrediyorum," diye yazdı Minavand.

Minavand, internette yayınlanan özel programda Ansarian'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten iki çocuk istiyorum ve umarım bunlardan biri kız olur" dedi.

Minavand, Fransa'nın Lyon kentinde oynanan siyasi içerikli 1998 Dünya Kupası maçında İran'ın ABD karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etmesine yardımcı olmuştu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, "İranlı eski milli futbolcu Mehrdad Minavand'ın vefatı dolayısıyla en içten taziyelerimi ifade etmek isterim," dedi.

"Bu üzüntüyü tarif etmek için kelimeler yetersiz kalıyor. Minavand'ın mirası ve başarıları, özellikle de kişiliği, popülerliği ve insanlığı asla unutulmayacaktır."

Dul anne

İranlılar Minavand'ın yasını tutarken, düşünceleri Ansarian'a döndü ve IRNA'nın Covid-19 semptomları nedeniyle 21 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını bildirdiği genç futbolcunun iyileşeceğine dair umutlarını korudular.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, 43 yaşındaki futbolcu-aktör son olarak popüler bir çevrimiçi futbol televizyon programının sunuculuğunu yaptı ve yaklaşık on yıl önce kramponlarını astığından beri birçok İran filmi ve dizisinde rol aldı.

Rakip kulüpler Esteghlal FC ve Persepolis FC'de oynamasına rağmen tüm taraftarlar tarafından sevilen ender futbolculardan biriydi.

Bazı taraftarlar Ansarian'ın Covid-19'dan öldüğü sırada bulunduğu Tahran'daki Farhikhtegan hastanesinin önünde toplandı.

Diğerleri ise bu kadar genç yaşta ölümünden duydukları şaşkınlığı paylaştı. İranlı moda tasarımcısı Mehrdad Khanali bir Instagram paylaşımında "Ölümünle hiçbir duanın kabul olmadığını öğrendim" diye yazdı.

İranlılar tarafından bulaşıcı kahkahası ve neşeli ruhuyla sevilen Ansarian, en çok annesini ne kadar çok sevdiğiyle tanınıyordu.

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Minavand özel program sırasında Ansarian'a dul annesini yalnız bırakmak istemediği için mi evlenmeyi ertelediğini sordu. Ansarian, "Bu nedenlerden biri olabilir," diye yanıt verdi, "ama o gerçekten benim en yakın arkadaşım."

Ansarian 3 Şubat Anneler Günü'nde İran'da hayatını kaybetti.

Düzeltme: Bu haberin önceki bir versiyonunda futbolcu Ali Ansarian'ın yanlış fotoğrafı yer almaktaydı. Resim değiştirilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com