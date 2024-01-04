İran Katar'daki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırken İranlı kadınların dönüm noktasını izlemesine izin verildi

Milli takımın internet sitesinegöre, kadın taraftarlar, siyah çarşaflı ve kollarında kırmızı rozetler bulunan kadın polisler tarafından kontrol edilen bir otoparktan özel bir girişten girdiler. Stadyum içinde erkeklerden ayrı tutuldular.

Ekim 2019'dan bu yana ülkedeki Covid-19 kısıtlamaları, Perşembe gününe kadar tüm taraftarların milli takımı izlemek için stadyumlara girmesini yasaklıyordu.

Ülkenin haber ajansı ISNA'yagöre, Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda İran ile Irak arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası eleme maçı için satılan 10.000 biletten 2.000'i kadınlara verildi.

Ancak Perşembe günü stadyumda tam olarak kaç kadının bulunduğu belli değil.

Maça katılan kadın taraftarlar yanaklarında ulusal renklerle resmedildi ve birçoğu İran bayrakları taşıyıp salladı.

"Çok mutluyum. İlk defa Azadi Stadyumunda bir maça katılıyorum," diyen 26 yaşındaki bir inşaat mühendisi AFP'ye yaptığı açıklamada ismini sadece Mahya olarak verdi.

Mahya, bir kadının stadyuma gitmesinde "garip ya da karmaşık bir şey" olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bu daha önce olmalıydı ama çok mutluyum ve bunun devam etmesini umuyorum" dedi.

Bir başka kadın taraftar, 24 yaşındaki Golnaz Bahari AFP'ye konuştu: "Kocamın da yanımda olmasını isterdim ama kadın ve erkeklerin ayrı olduğunu söylediler."

Bahari, "Aileler bir araya gelebilirse çok daha iyi olacak" diye ekledi.

Sahada ise İran, Irak karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Katar'daki yerini alan ilk Asya ülkesi oldu.

Porto forveti Medhi Taremi 48. dakikada attığı golle ülkesini altıncı ve üst üste üçüncü Dünya Kupası finallerine taşıdı.

İran, 2022 Dünya Kupası eleme maçında 1 Şubat Salı günü yine Azadi Stadyumu'nda Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.

Ancak kadın seyircilerin maça katılıp katılamayacağı henüz belli değil.

İran'da kadınların stadyumlara gitmesi yasağı yasalarda yer almıyor ancak 1979 İslam Devrimi'nden kısa bir süre sonra uygulamaya konulmuştu.

Ancak insan hakları grubu ve sporun dünya yönetim organı FIFA'nın baskısı üzerine İran, Eylül 2019'da kadınların stadyuma girmesine izin vermeyi kabul etti.

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Bir ay sonra kadınlar, Azadi Stadyumu'nda İran ile Kamboçya arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme maçına yasal olarak katılabildiler.

Kadın taraftarlar için ayrılan ilk 3.500 bilet - bildirildiğine göre bir saatten kısa bir süre içinde - hızla tükendi ve maç için 1.100 bilet daha serbest bırakıldı.

Stadyumdakilere İran'ın 14-0 kazandığı bir gol şöleni yaşatıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com