Irak üssündeki saldırıda ağır yaralanan ABD'li asker Almanya'ya nakledildi, durumu stabil

Söz konusu asker, İran destekli militanların Pazartesi günü Erbil Hava Üssüne düzenlediği saldırıda yaralanan üç ABD askerinden biriydi. Diğer iki asker ise daha hafif yaralanmıştır.

Saldırılar, Başkan Joe Biden'ın Irak merkezli Kataib Hizbullah ve "bağlı gruplar" tarafından kullanılan üç tesise yönelik misilleme saldırıları emri vermesine yol açtı. İran destekli militan grup daha önce hava üssünü hedef almak için tek yönlü bir saldırı dronu kullandığını iddia etmişti.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD saldırıları "muhtemelen bir dizi Kataib Hizbullah militanını öldürdü". ABD'li yetkililer saldırılarda "herhangi bir sivilin hayatının etkilendiğine dair bir belirti olmadığını" söylerken, Irak hükümeti aralarında sivillerin de bulunduğu 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Erbil Hava Üssü'ne yönelik saldırı, son birkaç ay içinde bölgede ABD güçlerini hedef alan bir dizi saldırının sonuncusuydu. Bu saldırılar 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e yapılan saldırıdan bu yana önemli ölçüde artmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller bu ayın başlarında Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan bir saldırının ardından yaptığı açıklamada "Irak'ta serbestçe faaliyet gösteren İran'a bağlı çok sayıda milis Irak'ın güvenlik ve istikrarını, personelimizi ve bölgedeki ortaklarımızı tehdit etmektedir" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com