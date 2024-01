Iowa seçmeni, seçim yaklaşırken DeSantis'i Trump'ın karşısına çıkmaya çağırıyor

Ancak en azından bir Iowa seçmeni şunu bilmek istiyordu: Bu enerjinin daha fazlası neden önde giden adaya yöneltilmiyor?

"Neden doğrudan onun peşinden gitmediniz?" DeSantis için oy kullanmayı planlayan bir seçmen olan Chris Garcia, Çarşamba günü burada bir belediye binası sırasında sordu. "Benim görüşüme göre, ona karşı oldukça yumuşak davranıyorsunuz."

Bu soru üzerine Garcia ile DeSantis arasında uzun bir tartışma yaşandı ve DeSantis, önde giden aday ile aralarındaki farkları açıklamak için çaba sarf ettiğini ancak "onu kişisel olarak karalamayı" reddettiğini söyledi.

Karşılıklı konuşma, aylardır yoğunlaşan potansiyel ikincilik yarışının, Garcia gibi Cumhuriyetçileri hayal kırıklığına uğratacak şekilde, Trump'ı büyük ölçüde yara almadan ve kendi kulvarında nasıl bıraktığının altını çizdi.

Garcia tatmin olmamış olacak ki CNN'e DeSantis'i destekleyeceğini söyledi ama onu Trump'la daha agresif bir şekilde yüzleşmeye çağırdı.

Woodward, Iowa'dan bir Cumhuriyetçi olan Garcia, "Trump'ın peşinden gitmediği sürece bunu başarabileceğini sanmıyorum" dedi.

DeSantis ve Haley, Trump'la aralarındaki farklılıkları giderek keskinleştirirken, özellikle kendi dış gruplarının TV saldırı reklamlarına milyonlar harcamasıyla, birbirlerini yıkmak için çok daha fazla yatırım yapıyorlar.

CNN'in bir veri takip firması olan AdImpact üzerinden yaptığı analize göre DeSantis ve adaylığını destekleyen Never Back Down ve Fight Right adlı iki süper PAC, geçen yıl sadece Iowa'da Haley'i hedef alan 7,6 milyon dolar harcarken, Trump'ı hedef alan 500.000 dolardan daha az bir harcama yaptı.

Analiz, Haley ve önde gelen superPAC'inin DeSantis'i hedef almak için yaklaşık 10 milyon dolar harcadığını, Trump'a ise sadece 1,5 milyon dolar yönelttiğini ortaya koydu.

Bu saldırı, birçoğu DeSantis'in bir zamanlar Trump'a olan hayranlığıyla alay eden ve Haley'in bir zamanlar Hillary Clinton'a olan hayranlığını küçümseyen baş döndürücü bir reklamlar dizisi ortaya çıkardı. Reklamlar, Güney Carolina ve Florida valilikleri sırasında Çin'de iş geliştirme konusunda yaptıkları anlaşmalarla ilgili çarpıcı açıklamalar içeriyor.

Evanjelikler arasında etkili bir kuruluş olan Iowa Family Leader'ın başkanı Bob Vander Plaats, "Vali DeSantis ya da Vali Haley'e karşı harcanan onca parayı görüyorsunuz ama bu paranın ne kadarı Trump'a karşı harcanıyor?" dedi. "İnsanların asıl sorduğu da bu."

Aylardır adaylar, ulusal ve erken önseçim anketlerinde üstünlük sağlayan Trump'la aralarına daha keskin ayrımlar koymaları yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya.

Ancak Trump'ın rakipleri, birçoğu eski başkanın yasal sorunlarının ardından daha da sadık hale gelen destekçilerini yabancılaştırma riskiyle de karşı karşıya. Eski New Jersey Valisi Chris Christie ve Arkansas Valisi Asa Hutchinson gibi Trump'a en sert şekilde karşı çıkan adaylar durakladı.

DeSantis, Haley ve biyoteknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy, başkan seçilmeleri halinde, hakkında dört suç iddianamesi bulunan Trump'ı hüküm giymesi halinde affedeceklerini söylediler. Ayrıca Maine'in Demokrat eyalet sekreterinin geçen ay Trump'ı eyaletin ön seçim oy pusulasından çıkarmasının ardından da onu savundular.

Geçen yıl DeSantis'i destekleyen Vander Plaats, tüm Cumhuriyetçi adayların GOP'ta böylesine sadakati olan eski bir başkan karşısında hassas bir dengeleme hareketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Vander Plaats "Bu incelikli bir tartışma" dedi. "Trump seçmenleri için ikinci seçenek DeSantis, dolayısıyla Trump seçmenini kendinize çekmeye çalışacaksanız, onları yabancılaştıramazsınız."

Para ve baskı

Iowa yarışının son bölümünde DeSantis ve Haley'in mali durumları değişti. DeSantis ve dışarıdaki müttefikleri uzun süredir bağış toplama avantajına sahipti, ancak yardımcıları, Haley'in şimdiye kadarki en büyük bağış ödülünün tadını çıkarırken, mali durumun artık çok daha sıkı olduğunu söylüyor.

Kampanyası Çarşamba günü yaptığı açıklamada geçen yılın son çeyreğinde 24 milyon dolar topladığını duyurdu - bir önceki çeyreğin iki katından fazla - bu da onu sağlam bir mali temele oturtuyor.

Geçtiğimiz yıl Iowa'ya yaptığı ziyaretlerde tüm adayları gören uzun süredir Cumhuriyetçi bir aktivist olan Doug Stout, DeSantis ve Haley arasında hala kararsız olduğunu söyledi. Her iki adayın da Cumhuriyetçi Parti için güçlü bir geleceği temsil edeceğine inanıyor.

Stout Çarşamba günü Waukee'deki DeSantis etkinliğinden ayrılırken "Cumhuriyetçi aday olarak bir valiye ihtiyacımız var" dedi. "Her ikisinin de ikincilik için savaşıyor gibi göründüğü bir şeye dönüşmesi kötü. İkinci olmak için savaşmıyorlar. Başkanlık için mücadele ediyorlar."

DeSantis, siyasi geleceğini ortaya koyduğu Iowa'da Trump'tan farklılaşmak için özel bir baskıyla karşı karşıya. DeSantis'in müttefikleri özel ve kamuya açık olarak Iowa'da kazanıp kazanamayacağına dair şüphelerini dile getirdiler.

Ayrıca harcamalar konusunda da geride kaldı. Haley'i destekleyen süper PAC SFA Fund, Inc. Iowa'da 30 milyon dolar reklam harcaması yaparken, Haley'in kampanyası da çoğu son birkaç hafta içinde olmak üzere 4,7 milyon dolar daha harcadı. DeSantis'i destekleyen süper PAC'ler ise sadece 25,9 milyon dolar harcadı. Florida valisinin kampanyası eyalette 2.7 milyon dolar harcadı.

Çarşamba günü Iowa'da "iyi iş çıkaracağına" inandığını belirten DeSantis, kampanyasının kendisini destekleyen 1.500 seçim bölgesi kaptanı da dahil olmak üzere saha oyununa atıfta bulundu.

DeSantis etkinlikten sonra gazetecilere verdiği demeçte "Bu sadece oy pusulası gönderdiğiniz ya da biletinizi yumrukladığınız bir ön seçim değil" dedi. "Yaptığımız her şeyi bunu göz önünde bulundurarak yaptık ve bence gerçekten çok iyi şeyler görmeye devam edeceksiniz."

Waukee'de DeSantis, Trump'ın 2016 platformunun Meksika tarafından ödenen bir sınır duvarı gibi önemli kısımlarını yerine getirmedeki başarısızlıklarına odaklandı ve eski başkanın personel istihdam etmekte zorlanacağını söyledi. Ayrıca Trump'ın seçilmede zorluk yaşayacağını da savundu.

DeSantis, "Cumhuriyetçileri açıkça harekete geçirebilecek ve Biden'ın politikalarını onaylamayan insanları kazanabilecek birine ihtiyacımız var" dedi. "Trump'la ilgili korkum, Biden'ı onaylamayan ama Trump'ı da onaylamayan insanlar var, bu yüzden bunu yapmazlar."

Garcia bu noktada hemfikir görünüyordu.

CNN'e verdiği demeçte "Onu desteklemeye hazırım çünkü Trump'ın seçilebilir olduğunu düşünmüyorum" dedi.

CNN'den David Wright bu habere katkıda bulunmuştur.

