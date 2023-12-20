Iowa seçimleri hızla yaklaşırken Trump'ın GOP'taki rakipleri Colorado'daki karar karşısında denge arayışında

Ancak Colorado kararını eleştiren Florida Valisi Ron DeSantis de kararı Trump'ın gelecek yıl kazanıp kazanamayacağını sorgulamak için kullandı ve Çarşamba sabahı eski başkanı aday göstermenin 2024 seçimlerini "tüm bu yasal meseleler" haline getireceğini savundu.

Trump'ın rakiplerinin tepkileri, GOP adaylık yarışında ilk oyların kullanılmasına sadece haftalar kala karşı karşıya kaldıkları dengeleme hareketini gösteriyor. Devam eden hukuki sorunlarına rağmen Trump'ın parti tabanında devam eden popülaritesi, bir yandan onu savunurken diğer yandan da partinin yoluna devam etme zamanının geldiğini savunmaları gerektiği anlamına geliyor.

Iowa'nın Urbandale kentinde kampanya yürüten DeSantis, Colorado kararını Demokratların Trump'a "önseçimlerde destek sağlamak" için bir komplo olarak nitelendirdi çünkü Florida valisi, partinin Trump'ı Kasım ayında yenilmesi en kolay Cumhuriyetçi olarak gördüğünü iddia etti.

Diğer eyalet Yüksek Mahkemelerinin de benzer şekilde Trump'ı 2024 oy pusulalarından uzak tutmaya çalışabileceğini söyledi. DeSantis, başka birini aday göstermenin "kazanabilmemiz için bize en iyi şansı vereceğini" söyledi.

"Genel seçimlerin tamamı bu hukuki meselelerle geçecek," dedi. "Bakın, bu adil değil. Ama asıl soru şu: Bu işe yarayacak mı? Ve bence ne yazık ki işe yarayacak bir oyun kitapları var. Ve bu Biden'a ya da Demokratlara ya da her kimse ona bu işten sıyrılma imkanı verecek. Onların planı bu. İstedikleri bu."

DeSantis'in seçilebilirlikle ilgili argümanı, Trump'ın New York'taki sus payı davası, Georgia'daki seçimlere müdahale soruşturması ve 6 Ocak 2021'deki ayaklanma ve gizli belgeleri yanlış kullandığı iddialarıyla ilgili federal soruşturmalardaki iddianamelerinin ardından birçok rakibinin öne sürdüğü argümana benziyor.

"2024'ün bu dava, şu dava, bu dava, yüz milyonlarca doları yasal işlere yatırmak zorunda kalmakla mı geçmesini istiyoruz?" DeSantis Çarşamba günü yaptığı açıklamada. "Yoksa 2024'ün sizin sorunlarınızla, ülkenin geleceğiyle ve benim Florida'da yapabildiğim gibi sola karşı bu davayı yürütebilecek bir adayla mı ilgili olmasını istiyoruz?"

"Bu kazanmaya giden bir yoldur" dedi.

Colorado Yüksek Mahkemesi Salı günü Trump'ın gelecek yılki eyalet ön seçimlerinde oy pusulasında yer almasının anayasal olarak uygun olmadığına karar verdi çünkü 14. Değişikliğin isyancıların kamu görevinde bulunmasını yasaklaması 6 Ocak'taki davranışını da kapsıyor.

Konuyla ilgili son sözü ABD Yüksek Mahkemesi söyleyecek olsa da, Colorado'nun kararı, ilk bakışta, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini geçersiz kılma çabaları konusunda yeni bir hesap verebilirlik düzeyini temsil ediyor.

Bununla birlikte, bu yılki dört suç iddianamesi gibi, bu da Beyaz Saray'a geri dönüş teklifine bir destek olarak hizmet edebilir. Bu iddianameler destekçilerini harekete geçirdi ve parti tabanının Trump'ın etrafında toplanmasına yol açtı.

Colorado'daki karar, GOP'un aday belirleme takvimindeki ilk yarışma olan 15 Ocak Iowa seçimlerine dört haftadan az bir süre kala geldi. Ulusal ve eyalet önseçim anketlerinde önde giden eski başkanın etrafında toplanmak, Cumhuriyetçi rakiplerine yarışın gidişatını değiştirmek için çok az zaman bırakacaktır.

Başkan Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın en üst makam için tekrar aday olmaya uygun olup olmadığına ilişkin soruları mahkemelere bırakacağını söyledi.

"Ama kesinlikle bir ayaklanmayı destekledi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hem de hiç. Sıfır," dedi Biden Milwaukee'de Air Force One'dan indikten sonra gazetecilere. "Her şeyi ikiye katlıyor gibi görünüyor."

Eski Güney Carolina valisi ve Trump döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olan Nikki Haley, Colorado kararı gibi müdahaleler olmadan eski patronunu "adil bir şekilde" yenmek istediğini söyledi.

Salı gecesi Iowa'daki Agency'de bir kalabalığa "istediğimiz son şey yargıçların bize kimin oy pusulasında yer alıp alamayacağını söylemesi" dedi.

"Bunu seçmenlerin elinde görmek istiyorum. Bunu doğru şekilde kazanacağız" dedi.

Federal savcıların eski başkan hakkındaki iddianamesini savunan ve 2024 GOP yarışındaki en sert Trump eleştirmenlerinden biri olan eski New Jersey Valisi Chris Christie Salı günü yaptığı açıklamada "bu ülkedeki insanların hakları ellerinden alınmadan önce yargılanmayı hak ettiklerini" söyledi.

Christie, eski başkana yönelik uzun süredir devam eden eleştirileri göz önüne alındığında yorumlarının "mantıksız" olabileceğini kabul etse de, Bedford, New Hampshire'da yaptığı açıklamada, bir mahkemenin Trump'ı oy pusulasının dışında tutmasının "ülke için kötü" olacağını söyledi.

"Donald Trump'ın herhangi bir mahkeme tarafından ABD başkanı olmasının engellenmesi gerektiğine inanmıyorum. Bence bu ülkedeki seçmenler tarafından ABD başkanı olması engellenmelidir," dedi Christie.

Christie sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların seçim hakkının ellerinden alınmasının bu ülkede büyük bir öfkeye yol açacağını düşünüyorum. Onun bunu hak etmediğine dair bir seçim yapmalarını tercih ederim."

Trump'a diğer 2024 Cumhuriyetçi aday adaylarının çoğundan daha yakın duran girişimci Vivek Ramaswamy, Colorado kararını "demokrasiye fiili saldırı" ve "seçim müdahalesi" olarak nitelendirdi.

Ramaswamy, Trump'ın oy pusulasında yer almasına izin verilmediği takdirde Colorado GOP ön seçimlerinden çekilme sözü verdi.

Eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda Ramaswamy, "Bugünkü karar, siyasi muhalifleri susturmak ve Amerikalıları kendi seçtikleri adaya oy verme hakkından mahrum bırakarak Demokratların bu kez hangi kuklayı koyarlarsa koysunlar seçimi onun lehine çevirmek için kullanılan en son seçim müdahale taktiğidir" diye yazdı.

Colorado kararını destekleyen tek GOP adayı, kampanyasını Trump karşıtlığı üzerine kuran eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson oldu. Ancak Hutchinson anketlerde düşük tek haneli rakamlarda yer alıyor ve son üç GOP ön tartışmasına katılamadı - Salı gecesi X'te partinin ilk tartışmasında Colorado senaryosunu tahmin ettiğini iddia etmesine rağmen.

Hutchinson, "Ayaklanmayı desteklediğine dair gerçek bulgu adaylığının peşini bırakmayacak" dedi.

Bu habere CNN'den Kit Maher, Kevin Liptak, Ebony Davis, Veronica Stracqualursi, Alison Main, Aaron Pellish ve David Wright katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com