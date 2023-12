'Interview with the Vampire' ölümsüz bir mirasa sahip. Televizyonda yeniden doğuşuna bir göz atın

Artık TV izleyicileri "Interview with the Vampire "ı Pazar gecesi AMC'de yayınlanacak yeni bir diziyle yeniden izleyebilecek. Louis, Lestat ve Claudia gibi sevilen karakterler - hikayelerinde bazı güncellemeler olsa da - geri dönüyor.

"Herkesin kafasında milyonlarca kez canlanan bu kitaplar var ve bir de bunu başka bir nesle aşılayan bu film var" diyen baş yapımcı ve yazar Rolin Jones, "nasıl saygılı olacağımız ve bu hikayeleri zaten çok iyi bilen insanlar için sıkıcı olmayacağınızdan nasıl emin olacağınız konusunda bir itme ve çekme" hissettiğini kabul ediyor.

Jones ve yapım tasarımcısı Mara LePere-Schloop, "Interview with the Vampire "ın televizyon için yeniden tasarlanması ve uyarlamanın kaynak malzemeye uygun olarak doğaüstü, şehvetli ve görkemli tutulması hakkında CNN'e konuştu.

'Vampirle Görüşme' bugün için güncelleniyor

"Interview with the Vampire "ı televizyona taşımak için bir "evren" inşa etmek gerektiğini söyleyen Jones, karakter detaylarından büyük resme kadar her şeyi planlarken diğer "Vampire Chronicles "ı da göz önünde bulundurmuş. (Sam Reid tarafından canlandırılan Lestat, Jones'un da gözlemlediği gibi, 1985 tarihli ikinci roman "The Vampire Lestat "ta daha ayrıntılı bir arka planla başlayarak, sonraki kitaplarda biraz "yeniden yazıldı").

Başlıktaki röportaj günümüzde geçiyor; senaryosu Rice tarafından yazılan 1994 yapımı film de röportajı o zamanki modern zamanlara yerleştirmişti. Romanda olduğu gibi, yeni "Vampirle Görüşme "nin merkezinde de, okuyuculara ilk kez isimsiz genç bir muhabir olarak tanıtılan Daniel Molloy karakteriyle nasıl vampir olduğunu paylaşan Louis yer alıyor.

Jones, Eric Bogosian tarafından canlandırılan bu Daniel'in daha yaşlı ve tecrübeli bir gazeteci olduğunu ama özünde "aynı adam" olduğunu söyledi. Dizi, Daniel ve Louis arasında 70'lerde yapılan daha önceki bir röportaja atıfta bulunuyor - romana bir geri dönüş.

Jacob Anderson tarafından canlandırılan Louis'in bazı yeni kökenleri var. Önceki versiyonlarda, 1700'lerin sonunda New Orleans yakınlarında bir plantasyonun sahibiydi ve Lestat'la da o zaman tanışmıştı. Hala melankoli, suçluluk ve kendinden nefret etme dönemlerine yatkın olan yeni Louis, hikayesi başladığında 20. yüzyılın başlarında New Orleans'ta Siyah bir genelev sahibidir.

Jones, yapılan değişikliklerin kısmen "artık kimsenin gerçekten duymak istemediği bir plantasyon hikayesine girmeden, estetik açıdan 18. yüzyıl kadar heyecan verici bir zaman dilimine odaklanmak istemenin sonucu olduğunu" söyledi. Karakterin soyunun hala "plantasyon parasına" dayandığını ve asıl mesleğinin romanlarda özellikle bir "kendini yansıtma" noktası olarak ortaya çıkmadığını belirtti.

Bir diğer önemli karakter güncellemesi de Claudia ile ilgili: Romanda vampire dönüştürüldüğünde sadece 5 yaşındaydı, ancak filmde 11 yaşındaki Kirsten Dunst tarafından canlandırıldı. AMC'nin uyarlaması Claudia'yı daha da yaşlandırarak dönüşümü sırasında 14 yaşında olmasını sağlıyor. Bu durum onu, içine düştüğü iç kargaşaya daha hazırlıklı hale getirmiyor.

Aktör Bailey Bass'ın dizinin Twitter hesabında paylaşılan bir featurette söylediği gibi, bu Claudia "19 yaşındaki, sonra 30 yaşındaki, sonra 40 yaşındaki bir insanın duygularıyla başa çıkmak zorunda kalırken, hala bu 14 yaşındaki genç bedende sıkışıp kalıyor."

Claudia'yı yaşlandırma kararı kısmen, özellikle daha "yetişkin" çağrışımları olan bazı sahnelerin çekilmesiyle ilgili endişeler nedeniyle alındı. Çocuk işçi çalıştırma yasaları da bir başka etkendi.

Jones, "Claudia'yı bu dizide oynatmak isteseydim, onu canlandıran aktörle mümkün olduğunca çok saat çekim yapmam gerekirdi" dedi. "Ve eğer oraya 18 yaşından küçük birini koysaydım, kısıtlı saatlerim olurdu."

Rice'ın romanlarını gençliğinde okuyan ve kendisini yirmi yıldır yaşadığı New Orleans'a çeken şeyin bu romanlar olduğunu düşünen LePere-Schloop için dizideki değişiklikler yazarın eserlerine ters düşmüyor. Dizi çekimleri sırasında arşivciyle görüşen LePere-Schloop, Rice'ın ölümünden sonra mal varlığının New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'ndeki bir arşive bağışlandığını söyledi.

"Keşfettiği şeylerden bazıları, Anne'in kısa öyküler ve Louis'in kadın olduğu ya da başka akışkanlıkların olduğu 'Günlükler'in başka yorumlarını yazdığıydı" dedi. "Anne'in kendi yazdıklarında bile zaman, mekan ve kişilerle oynamanın bir geçmişi var."

Vampirlerin hikayelerini New Orleans'ta hayata geçirmek

Dizi, bir zamanlar Rice'ın uzun zamandır evi olan ve "Interview with the Vampire "ın ayrılmaz bir parçası olan New Orleans'ta çekildi. İzleyiciyi güncellenmiş ortama sokmak iyi bir araştırma gerektirdi.

LePere-Schloop, "Şu anda New Orleans'ın hakkında çok konuşulan, ancak görüntülerde çok iyi belgelenmemiş veya film ve televizyonda yakalanmamış bir döneminden bahsediyoruz ve bu da Storyville (kırmızı ışık bölgesi) dönemi" dedi. "Kültürel açıdan şehir üzerinde çok büyük bir etkisi oldu."

Bir New Orleans sakini olarak, "bir yerde yanlış yapıldığında bunu şehirde duyduğunuzu" biliyordu. Bu nedenle, yerel tarihçi Richard Campanella'nın uzmanlığı da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara güvendi.

LePere-Schloop, "Sözlü tarihlerden ve Storyville'in unsurlarına dair zaman içinde belgelediği anekdot hikayelerinden bildiği şeyleri yakalamak için bizimle birlikte çalıştı" dedi.

Prodüksiyonda New Orleans'ın gerçek tarihinin yanı sıra şehirdeki önemli mekanlar da kullanıldı ve izleyicileri Louis ve Lestat'ın dünyasının bu versiyonuna taşımak için Storyville'de olduğu gibi yeni setler inşa edildi.

"Anne şehri araştırma ve referans olarak kullandı" diyor LePere-Schloop. "Anne'in romanlarında Lestat'ın şehir evini yazdığı gerçek evde çekim yapabilecek kadar şanslıydık. Onun ilham kaynağı olan bu ev yaşayan bir müze ve biz de bu evi dış mekan olarak kullandık."

Evin içini sahnede de olsa yaratmanın da çok eğlenceli olduğunu söyleyen yazar, orijinal ilham kaynağının tavan penceresi (senaryoda kullanıldı) ve taç kalıplama gibi "gerçekten inanılmaz tasarım detaylarına" sahip olduğunu belirtiyor.

Vampirler değişmeden kalırken zamanın geçişini göstermek için farklı tasarım estetikleri kullanıldı. Set aynı zamanda Lestat'ın Avrupa'dan New Orleans'a getirdiği sanat eserlerinden, işler ters gittiğinde vampirlerin evinin içine düştüğü depresif duruma kadar karakterlerin bir yansıması olarak hizmet etti.

Jones, "Bu fiziksel olduğu kadar duygusal bir manzara" diyor.

LePere-Schloop ekranda klişe bir New Orleans tasvir etmekten kaçınmak istemiş - ve benzer şekilde, her şeyi "genelev kırmızısına" boyamayı ya da her yere Gotik kemerler koymayı tercih etmeyerek vampir klişelerinden kaçınmak istemiş. Ancak kamera arkası ekibi tarafından benimsenen tüm tarihi ayrıntılara rağmen, daha az doğal hissettiren dokunuşlar (son renklendirme işlemi sırasında eklenen doygunluk da dahil olmak üzere, Jones'un söylediğine göre) var.

LePere-Schloop dizinin paletini oluştururken çocukluğundan kalma bir kitaba - "Gökkuşağı Cinleri"- başvurmuş; bu kitapta "güzel, aşırı doygun" illüstrasyonlar varmış ve daha dinamik bir zemin bulmasına yardımcı olmuş. Louis ve Lestat'ın yaşadığı dünyanın, filmdeki vampirlerin abartısız ve "çökmekte olan" ilk tasvirlerine kıyasla "daha seksi" ve "canlı" olduğunu söyledi.

'Vampire Chronicles'ın ruhuna sadık kalmak

Jones, orijinal hikayede yapılan bazı değişikliklere rağmen, "Interview with the Vampire" ekibinin kaynak materyali göz ardı etmediğini, yeniden okumanın ve "çatlaklarda ve yarıklarda ne olduğunu görmenin" diziyi yapmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Daha sonraki romanlardan karakterlere ince göndermeler var ve hatta Rice'ın Mayfair cadılarına (yakında yayınlanacak bir AMC dizisinin de konusu) hızlı bir gönderme var. Filmde görünmeyen karakterler burada görünüyor. Ve - belki de sıkı hayranlar için en önemli ayrıntı - Lestat ve Louis, Rice'ın önceki vampir romanlarının ünlü alt met nini alıp basitçe metne dönüştüren bir hareketle sevgililer.

"Interview with the Vampire "ın 70'lerde ima ettiği şeyin zamanına göre ilerici olduğunu söyleyen Jones, "sonraki kitaplarda, sanki hiç yazılmamış ama hepimizin bir şekilde olduğunu kabul ettiğimiz büyük bir romantizm varmış gibi" diye ekledi.

Jones, vampirlerin ilişkisinin bazı zehirli "tabak fırlatma" yönlerini şekerle kaplamamış olsa da, bunu güncellenmiş bir uyarlamada nasıl tasvir edebileceği konusunda muazzam bir fırsat gördü.

Rice'ın yazdıkları ve hem hayranları hem de eleştirmenleri olan 1994 yapımı film arasında Jones, serinin ana kadrosunun "arkalarında büyük hayaletler olduğunu" kabul etti. Ancak neredeyse her sahnede yer aldığını belirttiği Anderson ve Reid'i dayanıklılıkları ve performanslarının çeşitliliği nedeniyle övdü.

Peki ya izleyiciler?

"Şaşırmalarını isterim. Diziyi gerçekten iyi bilen ve sevenler için, yedi (bölüm) boyunca devam etmelerini istiyorum ve eğer hala kızgınlarsa, sorun değil," diyor Jones. "Ama umarım onlar için heyecan verici ve heyecan verici bir şey yapmışımdır."

