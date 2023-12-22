'Interview With the Vampire' AMC'de Anne Rice'ın hikayesine taze kan pompalıyor

Ana hatlar Rice'ın gotik romanını yansıtsa da, dizi aynı anda sanki bu bir tür devam dizisiymiş gibi onları genişletmeyi ve bazı yönleri yeniden keşfetmeyi başarırken, cinsellik ve şiddet kotasını en keskin premium TV ücretlerinin işgal ettiği katmanlara yükseltiyor. Bu anlamda, en az AMC+ kadar doğrusal ağ AMC de düşünülerek üretilmiş gibi görünüyor.

Jacob Anderson ("Game of Thrones "daki Grey Worm rolünden çok daha fazla şey söyleyebiliyor ve bundan en iyi şekilde yararlanıyor) Louis de Pointe du Lac rolünde, hikayesini, küçümseyici ve alaycı tavrı anılar için dişlerini göstermeye çalışan, artık yaşlanmış bir gazeteciye (Eric Bogosian) anlatıyor.

Hikayeye ek bir rezonans kazandıran, salgının tahrip ettiği bir gelecekte buluşan kırmızı et, Louis'in kendisini yaratan nazik vampir Lestat de Lioncourt (Sam Reid) ile geçmişine geri dönüşlerde hala var; ve daha sonra, sürekli ergenlik halinin trajedisini biraz farklı bir şekilde yakalayan çocuk vampirin biraz daha yaşlı (yine) bir dönüşü olan Claudia (Bailey Bass).

Louis ve Lestat, 1900'lerin başında New Orleans'ta, bu tür etkileşimlerin mümkün olduğu ancak dönemin ırkçılığının açıkça ifade edildiği ve anlatının sabit bir bileşeni olduğu bir zaman ve yerde takılırlar.

Rolin Jones (HBO'nun yeniden uyarlanan "Perry Mason"ı) tarafından uyarlanan ve ilk bölümleri Alan Taylor ("The Sopranos") tarafından yönetilen Anderson ve Reid'in performanslarında hissedilir bir gerilim var; ilki gelecekte hüzünlü ve korkutucu, geçmişte ise şaşkın, melankolik ve zaman zaman coşkulu olmayı başarıyor. Kurgulandığı gibi, onu hikayesini paylaşmak için gölgelerden çıkmaya iten şeyin ne olduğu da merak uyandırıcı bir konu.

Aksiyon, gerçekleştiği zaman hızlı, kanlı ve acımasızdır. Yine de dizi formatı, Lestat'ı kendine bir yoldaş yaratmaya iten ölümsüz yalnızlık ve Louis'in Claudia'ya olan bağlılığı ve bununla birlikte gelen tüm büyüme sancıları da dahil olmak üzere, bu enkarnasyona bir karakter çalışması olarak önemli bir serbestlik tanıyor. Aynı şey, Louis'in annesi (Rae Dawn Chong) ve kız kardeşi (Kalyne Coleman) gibi yardımcı oyuncuların ete kemiğe büründürülmesi için de geçerli.

"Interview With the Vampire" ilk gösterimini "The Walking Dead "in final sezonunun başlamasından sonra yapacak - TV terimleriyle, bu yedi bölümlük açılış yayınının başlatılmasında ekstra örnekleme sağlamak amacıyla eski moda bir bayrak geçişi.

Yaşlanmayan karakterlerinin aksine, "Vampire" uzun soluklu bir dizi olmaya uygun olmayabilir, ancak AMC şimdiden ikinci sezonu duyurdu ki bu da son derece umut verici başlangıcına dayanarak hak edilmiş bir güven oyu. Bu hem izleyiciler hem de en büyük hitine veda etmenin eşiğinde olan kanal için iyi bir haber.

"Anne Rice's Interview With the Vampire" 2 Ekim'de saat 22:00'de AMC ve AMC+ kanallarında gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com