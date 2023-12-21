Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom'un Lake Tahoe'daki evinin içi

Architectural Digest'in Kasım sayısında Systrom ve iç mimar Ken Fulk, Vahşi Batı'dan Rat Pack'e uzanan etkileriyle Kaliforniya kaçamağına ilham veren nostalji duygusunu ortaya koyuyor.

Systrom dergiye verdiği demeçte, "Çocukken büyükannem ve büyükbabamın New Hampshire ormanlarındaki evine giderdim," diyor. "Bunun üzerimde nasıl bir etki bıraktığını hatırlıyorum. Ailemizin bir sonraki neslinin de aynı fırsata, her yaz ziyaret edebileceği bir yere sahip olduğundan emin olmak istedik."

Ahşap kirişler ve elle kazınmış döşemeler de dahil olmak üzere hatırı sayılır bir vintage havası taşıyan yeni inşa edilmiş, gölün kuzey kıyısındaki ev, Systrom'un vizyonunu yerine getirmek için yine de yoğun bir tadilat gerektirdi: Fulk'un deyimiyle "sanki nesiller boyu oradaymış gibi ilginç bir şekilde eskimiş hissi veren" bir ev.

Tasarımcı, "retro orta yüzyıl aydınlatmasından" ikinci el rattan sandalyelere kadar vintage parçalar ararken, mobilyaların çoğu özel olarak tasarlandı. Yüksek tavanlı "büyük oda" için bu, kabartmalı bronz kitaplıklarla çevrili devasa kanepeler anlamına geliyordu; konukevinin altındaki tam işlevsel pub için bu, panelli bir kızılağaç bar ve kırmızı patentli banket oturma yeri anlamına geliyordu.

Ek bir ayrıntı olarak, kızılağaç paneller, ahşabı korumaya yönelik geleneksel bir Japon tekniği olan "yakisugi" uyarınca ateşle kömürleştirildi.

Evi eşi Nicole ile paylaşan Systrom, "Barın tasarımı projenin en eğlenceli kısmıydı," diyor. "Yüksek sesle müzik çalabileceğimiz ve kayakla geçen bir günün ardından harika bir Belçika birasını paylaşabileceğimiz gizli bir oda istedim."

Misafirler düşünülerek tasarlanan yatak odalarının her biri Systrom'ların en sevdiği yazarlardan birinden ilham alıyor. Örneğin "Ian Fleming süiti", iyi seyahat eden James Bond'a gönderme yapan Fornasetti bulut duvar kağıdı ile 1970'lerin dekoruna sahipken, diğer odalar Ernest Hemingway ve Dorothy Parker'dan ilham alıyor.

Systrom'lar anılarla dolduracakları bir ev istediler ve yeni "Loomis Lodge" adını verdikleri evde şimdiden bir tane yarattılar.

Systrom dergiye, "Nicole'e iskelemizde evlenme teklif ettim," dedi. "İlk gerçek randevumuz üniversitedeyken Tahoe Gölü'ne yaptığımız bir kayak gezisiydi, bu yüzden orada da evlenme teklif etmem uygun göründü. Sabah uyandığımızda nişanlandığımız yere baktığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com