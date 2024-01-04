İnsanlar neden mazlumu destekler - kazansın ya da kaybetsin

Bills hiç Super Bowl kazanamadı ve kazanması için en az bir yıl daha beklemesi gerekecek. Bills ne zaman başarısız olsa, içim ancak beklenen umutsuzluk olarak tanımlanabilecek bir duyguyla doluyor. Ne demişler: İnsanı öldüren umuttur.

Bana sık sık sorulan bir soru da neden bu mazlumu desteklediğim, sanki bu açıklanamaz bir hataymış gibi. Ancak benim gibi pek çok insan olduğu ortaya çıktı ve insanların kalplerini tekrar tekrar kıran takımları desteklemeye devam etmelerinin iyi nedenleri var.

Benim gibi mazlumları destekleyen insanlar hakkında pek çok çalışma yapıldı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımıza dair birkaç teori oluşturuldu.

Baylor Tıp Fakültesi'nden konuyla ilgili güzel bir makale bu açıklamaların bir özetini sunuyor ve itiraf etmeliyim ki bazıları bana oldukça iyi uyuyor.

Örneğin, mazlumu destekleriz çünkü onunla bir bağımız vardır. Ben geç yaşlara kadar konuşamayan ve liseye kadar öğrenmekte zorlanan biriydim. Sınıf arkadaşlarıma göre kendimi biraz mazlum olarak görüyordum - Bills gibi bir takım bana çok uyuyor.

Daha geniş anlamda, Buffalo şehrine de çok yakışıyorlar. Buffalo, bir NFL takımı için ülkedeki en küçük televizyon pazarına sahip. Şehrin nüfusu uzun süredir, yıllardır azalmaktaydı. Dışlanmış olarak görülmek, Bills'in Buffalo'ya ait olduğu gerçeğini pekiştiriyor.

Bu amaçla şehir, diğer şehirlerin pek azının yapacağından şüphelendiğim durumlarda takımını koruyor. Bills, Super Bowl XXV'i kaçırdığı bir saha golüyle kaybettiğinde, Buffalo şehri yine de maçtan sonra bir şenliğe ev sahipliği yaptı. 30,000 kişilik bir kalabalık maçı kazandıran vuruşu kaçıran adamı ayakta alkışladı: Scott Norwood.

Bills taraftarlığı sadakatle ilgilidir, kazansanız da kaybetseniz de.

Mazlumun bilimi

Bilim de bize insanların mazlumun başarısından büyük mutluluk duyduğunu söylüyor - insanlar beklenmedik bir şekilde kazanmaktan daha fazla keyif alıyor. 2016'da Premier Lig'i kazandıktan sonra herhangi bir Leicester City taraftarına sorun. 5,000:1 şansları vardı.

Aynı şey benim gibi biri için de kesinlikle geçerli. Bills yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra 2017 'de playofflara kaldığında gerçekten ağlamıştım. Bills'in playofflara kaldığı anı YouTube'da tekrar tekrar izliyorum.

Unutmayın, Bills sadece Baltimore Ravens'ın Cincinnati Bengals'a karşı kaybetmesi nedeniyle playofflara girebildi; Bills bir eşitlik bozma maçını kazandı ve arka kapıdan girmeyi başardı.

Bills'in playofflara girmesi onları Super Bowl'a yaklaştırmadı çünkü playoffların açılış turunda kaybettiler.

Bills'i desteklemek pek çok Amerikalının yaptığı bir şey olmasa da, mazlumu destekleme özlemi yaygındır.

Amerikalılar aslında zayıf olanı favoriye tercih ediyor. Akademik çalışmalar, insanların yaklaşık üçte ikisinin varsayımsal bir favori yerine varsayımsal bir mazlumu destekleyeceğini göstermektedir. Sadece bu da değil, yapılan deneyler, insanların zayıf olanın kazandığını öğrendiklerinde taraf değiştireceklerini gösteriyor.

Bunu gerçek anketlerde de görebilirsiniz. Örneğin Super Bowl XXXII'de Denver Broncos'a XXXIII'e kıyasla ne olduğuna bir göz atın.

Bu ilk Super Bowl'a girerken Broncos, çoğu insanın sevdiği ve çok az insanın sevmediği sevilen bir NFL franchise 'ı olan Green Bay Packers'a karşı büyük bir güçsüzlük içindeydi. Taraftarların Broncos'u destekleme olasılığı Packers'a göre iki puan daha fazlaydı.

Bir sonraki yıl Broncos, Georgia dışında pek fazla taraftarı olmayan Atlanta Falcons'a karşı ağır favoriydi. Yine de, bir tercihi olan kişilerin Falcons'un kazanmasını isteme olasılığı 11 puan daha fazlaydı.

Schadenfreude

Ancak belki de mazlumdan hoşlanmanın en az romantik nedeni mazlumun kendisi değildir - favori ile ilgilidir.

Başka bir deyişle, çok fazla schadenfreude (başkasının talihsizliğinden alınan zevk) söz konusudur: kaybedenlerin kazanmasını isteriz çünkü kazananın kaybetmesinin acısından zevk alırız.

Kazanma geçmişi olan seçkin bir üniversite basketbol okulu olan Duke basketbol kaybettiğinde insanların Twitter 'da ne kadar çok kutlama yaptığını düşünün.

"[New York] Yankees Suck?" sloganına ne dersiniz? Ya da daha iyisi, ESPN'den Stephen A. Smith'in Dallas Cowboy'un talihsizliğine güldüğü herhangi bir klibi izleyin. Cowboy taraftarlarının ağladığını görmekten büyük keyif aldığı bu video en iyilerinden biri.

Benim schadenfreude 'um Bills için geçerli değil ama Yankees nefretim için kesinlikle geçerli. Kaybettikleri her sezonun sonunda bir Yankee arkadaşımı arayıp ona acı çektirdiğimden emin oluyorum.

Yaptığımız en büyük hatalardan biri, önde gidenlerin geniş hayran kitlelerini, çoğu insanın önde gidenleri desteklediği gerçeğiyle karıştırmaktır.

FiveThirtyEight 'in 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Packers hariç diğer tüm takımlardan daha fazla sayıda Amerikalı Cowboys'u en sevdikleri ilk üç takım arasında gösterdi.

Yine de Amerikalıların sadece %20'si Cowboys'u favori takımları arasında gösterirken, taraftarların %30'undan fazlası Dallas takımını en az favori takımları arasında göstermiştir.

2010 yılında Gallup tarafından yapılan bir anket de beyzbol söz konusu olduğunda aynı şeyi göstermiştir. Dünya Serisi'ni kazanmalarından bir yıl sonra, beyzbol taraftarlarının %16'sı Yankees'in severek tuttukları bir takım olduğunu söylemiştir. Bunun neredeyse iki katı (%31) ise Yankees'in nefret etmeyi sevdikleri bir takım olduğunu söyledi.

Yankees, Bills'in neredeyse tam tersi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehrinden geliyorlar ve diğer tüm Amerikan profesyonel franchise'larından daha fazla şampiyonluk kazandılar.

Bununla birlikte Yankees, gidişatın ne kadar hızlı değişebileceğine dair harika bir örnek teşkil ediyor. Takım 20. yüzyılda 26 Dünya Serisi kazandı, ancak 21. yüzyılda sadece bir tane kazandılar.

Belki de ilk 56 Super Bowl'da bunu başaramayan Bills, sonraki 56'da daha iyisini yapar?

Tek ihtiyacımız olan bir tane ve büyük, çok büyük bir sevinç olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com