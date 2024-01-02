İnşaat çalışmaları sırasında ayakkabı ve mücevherler içinde gömülü antik iskeletler bulundu

İkinci ve dördüncü yüzyıllar arasına ait olduğu düşünülen bu buluntu arkeologları şaşkına çevirdi; çünkü iskeletler evlerine benzeyecek şekilde tasarlanmış mezarların içinde altın takılar ve pahalı deri ayakkabılar giymiş olarak bulundu.

Roma'nın kuzeyindeki Tarquinia antik kentine yakın 52 dönümlük bir arazide yapılan keşif, bölgenin bu tür buluntularla ünlü olmasına rağmen yetkililer için sürpriz oldu.

Altın kolye ve küpelerin yanı sıra kehribar ve baş harfleri kazınmış gümüş yüzükler, değerli taşlar, pişmiş toprak çömlekler, sikkeler, parlak camlar, muskalar ve hatta giysiler bulundu.

Kazı alanının baş arkeoloğu Emanuele Giannini CNN'e yaptığı açıklamada "Pahalı çoraplarını ve ayakkabılarını hâlâ giyen birkaç iskelet bulduk" dedi. "Tüm bu zenginlikler ve kemiklerde hiçbir stres ya da fiziksel emek belirtisi olmaması, (bizi) bunların yerel çiftçiler değil, şehirlerden gelen Romalı ailelerin üst sınıf üyeleri olduğuna inandırıyor."

Giannini, toprak altındaki potansiyel antik yapıları tespit etmek için saha araştırmaları ve deneme hendekleri gibi "önleyici arkeoloji" tekniklerinin kullanıldığını söyledi.

Giannini, "Tarihi kaynaklarda alanın yakınında gezginler için bir posta istasyonunun bulunduğundan bahsedildiği için burada bir hazinenin yatıyor olabileceğine dair zayıf bir fikrimiz vardı" dedi. "Birçok Romalı geceleri yemek yemek ve dinlenmek için (burada) dururdu, ancak keşfin büyüklüğü eşsiz."

Kalıntıların yakınında bulunan mezar eşyalarının çeşitliliği ve mezarların içindeki lüks tasarımlar ve kaplamalar, arkeologların mezar sakinlerinin dünyevi evlerine benzer cennet mekânları yaratmak istediklerine inanmalarına yol açtı. Pek çok mezarın içi orijinalinde özenli kumaş kaplamalara sahipti ya da küçük evler gibi fayans veya pişmiş toprak parçalarla çevrelenmiş ve kaplanmıştı.

Giannini, keşfedilen mezarların çoğunun ortak kullanıldığını ve muhtemelen aile bağları olan en az iki kişi için inşa edildiğini söyledi. Birkaç iskelet birbirlerine sarılmış halde bulundu.

"Tüm aile çekirdekleri için mezarlar inşa etmek tipik bir Antik Roma özelliğidir," diyor ve ekliyor: "Ancak bunlar, zenginlik ve statü gösteren iç dekorlarıyla dikkat çekiyor."

Sığ mezarlar yüzeyin sadece 20 inç altında, neredeyse çimenlerin arasından fırlayacak şekilde bulunmuş, ancak daha önce hiç kimse tuhaf bir şey fark etmemişti.

Giannini, alanın eşsiz koruma durumunu, "topraktan çıkan devasa kireçtaşı bloklarının bölgede çiftçilik, tohumculuk ve modern tarımı imkansız hale getirmesine" bağlıyor. "Yüzyıllar boyunca el değmeden kalmıştır."

2022'de başlayan kazıdan elde edilen bulgular bulundukça korunuyor ve birçoğu Santa Marinella sahil kasabasındaki Santa Severa Rönesans kalesinde sergileniyor. Ancak iskeletler kökenlerinin belirlenmesi için analiz ediliyor ve adli tıp testleri yapılana kadar sergilenmeyecek.

Kökeni ne olursa olsun, yetkililer güneş parkı için yapılan kazılar yakındaki başka bir alana taşındıkça daha fazla gizli harikanın gün ışığına çıkacağından emin.

İtalya Kültür Bakanlığı'nın Viterbo ve Güney Etruria eyaletleri sanat mirası sorumlusu Margherita Eichberg CNN'e yaptığı açıklamada, "Araziyi yeniden geliştirmek için büyük bir kırsal alanda kazı yapıyoruz ve temiz enerji üretimini artırma hedefiyle bu tür eşsiz harikaları mahvetmekten kaçınma ihtiyacını dengeliyoruz" dedi. Nekropolün keşfedildiği alan güneş parkının bir parçasını oluşturmayacak ve güvenlik nedeniyle kordon altına alınarak halkın erişimine kapatılacak.

"Bu İtalya'nın büyüsü ve güzelliği: Ne zaman bir kazı yapılsa, geçmişten gelen ve korunması gereken inanılmaz harikalar toprak altından çıkıyor."

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Kaynak: edition.cnn.com