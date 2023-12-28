İngiltere'nin tarihi Blackpool Kulesi'ndeki yangına itfaiye ekipleri çağrıldı

Perşembe günü sosyal medyada paylaşılan videolarda 129 yıllık yapının tepesine yakın metal bir bölümden alevlerin çıktığı görüldü.

Lancashire Polisi yangına müdahale etmek üzere altı itfaiye aracı, bir drone ekibi ve bir ip kurtarma ekibi gönderdiğini açıkladı.

"Lütfen bölgeden uzak durun. Drone ekibi operasyonda, bu nedenle acil durum operasyonlarını engelleyebileceğiniz için lütfen bölgede drone uçurmayın" dedi.

Kulenin web sitesine göre, yapının tepesindeki cazibe merkezi olan Blackpool Tower Eye Perşembe günü ziyaretçilere açık değildi.

Eyfel Kulesi'nden esinlenerek inşa edilen yapı, Blackpool sahilindeki 7 millik Promenade üzerinde yer alıyor.

158 metre yüksekliğiyle Blackpool Kulesi, Viktorya döneminde açıldığında Britanya İmparatorluğu'ndaki en yüksek insan yapımı yapıydı ve sahil beldesinin başlıca cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com