İngiltere'nin resmi madeni para üreticisi röntgen filminden gümüşü geri kazanarak mücevhere dönüştürüyor

Gümüşü temin etmek için, merkezi İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan ve 250 yılı aşkın süredir atıklardan değerli metalleri geri kazanan Betts Metals şirketiyle işbirliği yaptı.

Şirketin genel müdürü Charlie Betts, Betts'in artık hastaneler tarafından ihtiyaç duyulmayan ve aksi takdirde çöpe atılacak veya yakılacak olan kullanılmış röntgen filmlerini topladığını açıkladı.

Film, gümüşü ayırmak için kimyasal işlem kullanılmadan önce küçük parçalara ayıran bir makineden geçiyor. Daha sonra eritilerek başka bir tesise aktarılıyor ve burada tıpkı diğer ince gümüş kaynakları gibi %99,9 saflığa kadar rafine ediliyor.

Hastaneler geri kazanılan gümüşün parasal değerini alırlar. Betts, gümüş miktarının röntgen filmleri arasında büyük farklılıklar gösterebileceğini ve geri kazanımın uygun maliyetli olması için tonlarca filme ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Altın kadar iyi

Betts tarafından geri kazanılan X-ray gümüşü, Londra merkezli Angharad da dahil olmak üzere diğer kuyumcular tarafından kullanılıyor, ancak Kraliyet Darphanesi elektronik atıklardan altın da çıkarıyor. Dizüstü bilgisayar devre kartları ve cep telefonları gibi elektronik atıklardan (e-atık olarak bilinir) dakikalar içinde değerli metallerin %99 'undan fazlasını geri kazanabildiğini söyleyen Kanadalı Excir şirketinin "dünyada bir ilk olan kimyasını" kullanıyor.

Her yıl dünya genelinde 50 milyon metrik tondan fazla e-atık üretilmektedir. Dünya genelinde %20 'den azı geri dönüştürülüyor ve bu da 57 milyar dolar değerindeki değerli metallerin yeniden kullanılmak yerine çöpe atılmasına veya unutulmasına neden oluyor. Bunların bir kısmı çöp sahalarına gidiyor ve toprağı kirletip yeraltı sularına karışabiliyor; büyük bir kısmı ise gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı olarak geri dönüştürülüyor ve burada çalışanlar zehirli metallere maruz kalabiliyor. Yeni değerli metaller için yapılan madencilik de su kaynaklarını kirletebilir ve bozulmamış manzaralara zarar verebilir.

The Royal Mint'in baş büyüme sorumlusu Sean Millard'a göre, The Royal Mint bu yıl İngiltere'nin her yıl 4.000 metrik ton e-atığını işleyebilecek yeni bir Değerli Metal Geri Kazanım tesisi açmaya hazırlanıyor.

Millard, "X-ray gümüş ve e-atık altın projelerimiz değerli metallerimiz için bir kaynak oluşturuyor" dedi. "Bunlar, Kraliyet Darphanesi'nin mayınlı malzemelere olan bağımlılığını azaltmada önemli bir adımdır."

Aşınan atıklar

X-ray gümüş ve e-atık altın, The Royal Mint'in 886 takı koleksiyonunda kullanılıyor ve 886'nın kreatif direktörü Dominic Jones'a göre madenden çıkarılan metallerle tamamen aynı performansı gösteriyor.

Jones'a göre bu sadece geri dönüşümle ilgili değil - zaten çıkarılmış olan değerli metalleri korumakla ilgili. Jones, dünyadaki tüm altın rezervinin %7 'sinin bozuk dizüstü bilgisayarlar ve eski cep telefonları şeklinde depolandığını söylüyor.

Jones, "Biz hala yeni malzemeler çıkarırken, bu malzemenin orada kullanılmadan durduğu fikri bana pek uymuyor" dedi. "X-ışını gümüşü de tamamen aynı: bu, şimdiye kadar kullanılmamış ve atıl durumda bekleyen bir gümüş kaynağı."

Kraliyet Darphanesi gelecekte tüm mücevherlerini sürdürülebilir ve kaynağı belli kaynaklardan üretmeyi hedefliyor.

Jones, parçalarının nesiller boyu dayanmasını ve sadece güzel bir tasarım parçası değil, aynı zamanda ilerici ve çevreye zarar vermeyen malzemeler kullanan son teknoloji bir sürdürülebilirlik örneği olmasını istediğini söylüyor.

Jones, "Bu parçalar zamansızdır, geleceğin antikalarıdır" diyor. "Bu bir kazan-kazan."

Kaynak: edition.cnn.com