İngiltere'nin Cornish sahilinde köpekbalığı saldırısı şüphesiyle şnorkelci 'ısırıldı'

Perşembe günü Penzance yakınlarında meydana gelen ve 1874 yılından bu yana Britanya sularında bu türden ilk köpekbalığı saldırısı olduğuna inanılan olayın ardından adı açıklanmayan kadın Majestelerinin Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

HM Sahil Güvenlik, şüpheli köpekbalığı saldırısının ardından yardım sunmak üzere bir kurtarma ekibinin gönderildiğini doğruladı.

Deniz Sahil Güvenlik Ajansı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "HM Coastguard, köpekbalığı ısırığı şüphesi olan bir şnorkelle yüzücüyle buluşmak üzere Penzance Sahil Güvenlik Kurtarma Ekibini gönderdi" denildi.

"Sahil güvenlik 28 Temmuz Perşembe günü saat 12:30'dan hemen önce haberdar edildi. Yüzücünün bacağından yaralandığı düşünülmektedir.

"Sahil güvenlik ekibi kazazedeyi Penzance limanında karşılayarak ambulans servisine teslim edilmesine yardımcı olmuştur."

Olay meydana geldiğinde kadın bir şnorkel gezisindeydi.

Turu düzenleyen Blue Shark Snorkel Trips tarafından yapılan açıklamada "bu tür olayların son derece nadir olduğu ve kolaylıkla yanlış anlaşılabileceği" ifade edildi.

"Bildiğimiz gibi, vahşi hayvanlarla kendi ortamlarında etkileşime girmeyi seçtiğimizde bu tür şeyler olabilir. İstediğimiz son şey, spekülasyonların medyayı, kendi hataları olmaksızın köpekbalıkları için kötü bir basın dünyasına sürüklemesine izin vermektir" diye eklediler.

Şirket, olaya karışan kişinin ilk yardım aldığını ve tekneden yürüyerek çıkabildiğini söyledi. Açıklamada kimliği belirtilmeyen şnorkelci "karada daha ileri tedavi gördü".

Tur organizatörünün açıklamasına göre, olaya karışan kişi Blue Shark Snorkel Trips'e "gezinin nasıl sona erdiğine rağmen, böylesine görkemli yaratıkları vahşi doğada görmek inanılmazdı ve bu ucube olayın zaten zulüm gören bir türün itibarını bir an bile zedelemesini istemiyorum" dedi.

Olaya karışmış olabilecek köpekbalığı türü hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

ABD, 2021 yılında bildirilen toplam 47 köpekbalığı ısırığı ile dünyada belgelenen en yüksek yıllık köpekbalığı ısırığı sayısına sahipken, İngiliz sularında köpekbalıklarının varlığı çok nadirdir.

Aslında, İngiliz yardım kuruluşu The Shark Trust'a göre 175 yıldır İngiliz sularında sebepsiz köpekbalığı ısırığı yaşanmamıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com