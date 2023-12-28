İngiltere ve Galler'de XL Bully cinsi köpeklere yönelik yasak Pazar günü yürürlüğe girecek

Bu cins, Eylül ayında 1991 Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamında İngiltere ve Galler'de yasaklanan köpekler listesine eklenmiştir.

Birleşik Krallık hükümetinin internet sitesine göre, 31 Aralık'tan itibaren XL Bully cinsi bir köpeği satmak, terk etmek ya da başıboş bırakmak, başkasına vermek ve üretmek, ayrıca XL Bully cinsi bir köpeği ağızlıksız ve tasmasız olarak toplum içinde bulundurmak yasalara aykırı olacak.

Yeni yasaya göre, muafiyet belgesi olmadan İngiltere ve Galler'de bu cinsten bir köpeğe sahip olmak cezai bir suç olacağından, sahiplerinin bu köpekleri kaydettirmek için 1 Şubat'a kadar süreleri olacak.

Karar İskoçya ve Kuzey İrlanda için geçerli değil ve bu iki ülkedeki yerel medya, İngiltere ve Galler'den bu cins köpeklerin kurtarılmasında artış olduğunu bildiriyor.

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından bu ay yayınlanan kılavuza göre, XL Bully ırk türü, "Amerikan Pit Bull Terrier de dahil olmak üzere çeşitli boğa ırklarının çaprazlanmasıyla geliştirilen" daha geniş Amerikan Bully ırk türünün bir varyantıdır.

Birleşik Krallık hükümetinin kılavuzunda, "XL Bully cinsi tipik olarak 'Micro', 'Pocket', 'Standard' ve 'Classic' gibi diğer Bully cinsi varyant türlerinden daha büyük (hem boy hem de vücut şekli açısından) ve daha kaslıdır" denildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Eylül ayında bir adamın iki XL Bully cinsi köpek tarafından vahşice öldürülmesinin ardından yasak getirme sözü vermişti. Bir televizyon röportajında Sunak, bu cinsi "toplumlar için bir tehlike" olarak nitelendirdi ve "halkı korumak için bu saldırıları durdurmak üzere acilen harekete geçmemiz doğru olacaktır" dedi.

Birçok köpek sahibi ve hayvan refahı savunucusu bu cinsi savunarak iyi bir eğitimin önemini vurgularken, eleştirmenler bu köpeklerin özellikle son derece saldırgan olacak şekilde yetiştirildiğini ve sorumlu sahiplenmenin bile zaman zaman saldırıları önlemek için yeterli olmadığını söylüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com