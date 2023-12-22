İngiltere Ukrayna'yı geçerek 25 yıl sonra ilk kez Euro'da yarı finale yükseldi

Bu, İngiltere'nin Avrupa'da oynadığı üçüncü eleme maçıydı ancak her iki yarının başında gelen goller olası bir gerginliği yatıştırmaya yardımcı oldu.

Harry Kane, dördüncü dakikada Raheem Sterling'in pasını gole çevirerek İngiltere'nin yoluna devam etmesini sağladı.

Sterling Euro 2020 boyunca İngiltere'nin tartışmasız en iyi oyuncusu oldu ve Jadon Sancho'nun turnuvadaki ilk maçına çıkmasıyla Ukrayna, Gareth Southgate'in takımının hızı ve buluşlarıyla başa çıkmakta zorlandı.

İngiltere Euro 2020'de beş maçtır gol yemezken, Ukrayna'nın en iyi şansı ilk yarıda Jordan Pickford tarafından uzaklaştırılan Roman Yaremchuk'a düştü.

İkinci yarının başlarında Harry Maguire, Luke Shaw'ın serbest vuruşunu Ukrayna kalecisi Heorhiy Bushchan'ın yanından geçirerek durumu 2-0 yaptı.

Kısa bir süre sonra Kane İngiltere'nin üçüncü golünü attı ve Shaw yine asisti yaptı.

İkinci yarının ilk beş dakikasında gelen bu iki gol İngiltere'nin maçın kontrolünü tamamen ele geçirmesini sağladı.

Bushchan, Kane'in volesini harika bir şekilde kurtararak İngiltere kaptanının hat-trick yapmasını engelledi, ancak kazanılan kornerden Jordan Henderson bir başka kafa vuruşuyla golü attı. Bu Henderson'ın İngiltere adına attığı ilk goldü.

Saatler ilerledikçe İngiliz taraftarlar, takımın taraftarlarının benimsediği marş olan "Üç Aslan "ın nakaratı olan "futbol eve dönüyor "u haykırdı.

İngiltere üç yıl önce Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmiş ancak öne geçmesine rağmen Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmuş, 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi turnuvasında Hollanda'ya 3-1 yenilmişti. İngiltere en son 1966 yılında büyük bir uluslararası turnuvada finale yükselmişti.

Southgate BBC'ye verdiği demeçte, "Sanırım bunun başka bir yarı final olduğu hala aklımda - üç yılda üç," dedi.

"İki adım daha ileri gitmek istiyoruz. Evimizde neler olacağını biliyorum. Cumartesi akşamı herkesi ellerinde biralarıyla görmek çok güzel. Bundan keyif almalılar. Herkes için uzun bir yıl oldu. İki performansın insanlara bu kadar mutluluk getirmesinden dolayı çok mutluyum.

"Oyuncular harikaydı," diye ekledi Southgate. "Bu kadar çok şeyin bağlı olduğu bir maçta bu kadar iyi oynamak etkileyiciydi. Gruptaki ruh olağanüstü."

İngiltere şimdi Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti'ni yenen Danimarka ile oynayacak ve Southgate'in takımı Çarşamba günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak yarı finalde ev sahibi avantajına sahip olacak.

Wembley yarı final ve finale ev sahipliği yapıyor

Euro 2020'deki ilk iki maçını kaybettikten sonra morali bozulmuş gibi görünen Danimarka, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Çekleri yenerek üst üste üçüncü maçını da kazandı ve yarı finale yükseldi.

Thomas Delaney'in kafa vuruşu ve Kasper Dolberg'in ilk yarıdaki volesi Danimarka'yı Cumartesi günkü çeyrek finalin kontrolüne soktu.

Çekler devre arasından sonra farklı bir taraftı ve Patrik Schick'in akıllı bitirişi - Euro 2020'deki beşinci golü - Danimarka'nın 2-1'lik galibiyet için çalışmak zorunda kalmasını sağladı.

Christian Eriksen'in şok edici çöküşü ve takım arkadaşlarının duygusal tepkisinin ardından Danimarka, eleme aşamalarına katılmaya hak kazanarak Euro 2020'nin en iyi hissettiren hikayesini oluşturdu.

Grup aşamasındaki ilk iki maçında Finlandiya ve Belçika'ya mağlup olan Danimarka'nın son 16'ya kalması pek olası görünmüyordu ancak Rusya'yı 4-1 ve Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden Belçika son 16'daki yerini garantiledi.

Danimarkalılar daha sonra Galler karşısında son derece etkileyici bir 4-0'lık galibiyet elde ederek Euro 2020'nin son aşamalarına geldiklerini ilan ettiler.

Danimarka'nın oyuncuları, Eriksen'in aynı gün öğleden sonra yere yığılmasının ardından maçı bitirmek için geri dönmenin kendileri üzerindeki duygusal etkisinden bahsetti ve takımın bazı üyeleri Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'yı ertesi gün maç oynamalarına izin vermediği için eleştirdi.

Bu grubun olağanüstü zihinsel dayanıklılığı göz önüne alındığında, Danimarkalı taraftarlar belki de milli takımın bugüne kadarki tek büyük uluslararası kupasını kazandığı Euro '92'nin tekrarını hayal etmeye başlamış olabilirler.

Salı günü oynanacak diğer yarı finaldeİtalya ve İspanya yine Wembley'de karşılaşacak.

Euro 2020 finali de 11 Temmuz'da Wembley'de oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com