İngiltere kriketinin eski kaptanı Michael Vaughan, Azeem Rafiq'e karşı ırkçı bir dil kullanmaktan aklandı

Heyetin kararında, "Heyet, bu sözlerin iddia edilen zamanda ve koşullarda MV (Michael Vaughan) tarafından söylendiğine dair olasılıklar dengesi konusunda tatmin olmamıştır" ifadesi yer alıyor.

Vaughan, Yorkshire County Kriket Kulübü (YCCC), eski antrenör Andrew Gale ve beş eski Yorkshire oyuncusu - Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah ve John Blain - ile birlikte, Rafiq tarafından 2021 yılında yapılan ırkçılık ve ayrımcılık iddialarına ilişkin bir soruşturmanın ardından İngiltere ve Galler Kriket Kurulu (ECB) tarafından suçlandı.

Bir zamanlar dünyanın 1 numaralı vurucusu olan Vaughan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Azeem'in geçtiğimiz 3 yıl boyunca anlattığı acı verici deneyimleri duymak hem zor hem de üzücü oldu.

"Bu CDC davasının sonucunun, kriket oyununda ya da genel olarak toplumda ırkçılığa yer olamayacağı yönündeki temel mesajdan uzaklaşmasına izin verilmemelidir."

Vaughan, Rafiq ile görüştüğünü ve kulüple yaşadığı olumsuz deneyim için özür dilediğini, ancak ırkçı yorumlarda bulunduğunu inkar etmeye devam ettiğini yazdı.

"Kriket oyununu temizlemeye yönelik gerçek çabalara ters düşen hiçbir şey yapmak istemedim. İnsanların, kişisel olarak yapmadığımı bildiğim bir şeyi neden kabul edemediğimi ya da özür dilemediğimi anlayabilmelerini umuyorum."

48 yaşındaki Vaughan, 2009 yılında bir Yorkshire maçı öncesinde Pakistan asıllı Rafiq ve diğer üç Asyalı oyuncuya ırkçı sözler sarf etmek ve hakaret etmekle suçlanmıştı.

Panel, İngiltere ve Galler'de sporun düzenleyicisi olan ECB tarafından 1 Mart - 3 Mart 2023 tarihleri arasında sunulan kanıtları değerlendirdi ve 7 Mart'ta kapanış sunumlarını yaptı.

Panel tarafından dinlenen kanıtların çoğu, 2009 yılında emekli olmadan önce 16 yıl boyunca Yorkshire oyuncusu olan Vaughan ile ilgiliydi, çünkü duruşmaya katılan tek sanık oydu.

Heyet, bulgularının, Kasım 2021'de İngiltere'nin en iyi kulüplerinden birinde yaşadığı ırkçı taciz deneyimini İngiliz milletvekillerine ayrıntılı olarak anlatan Rafiq'in "daha geniş iddialarını hiçbir şekilde zayıflatmadığını" da sözlerine ekledi.

CDC'nin kararına yanıt veren Rafiq şu tweet'i attı: "'P' kelimesinin yaygın kullanımı da dahil olmak üzere sekiz sanıktan yedisine yönelik suçlamalar bugün CDC tarafından onaylandı. Bu karar, benim ve diğerlerinin Yorkshire'da ırkçı taciz ve zorbalığa maruz kaldığımızı ortaya koyan diğer rapor, panel ve soruşturmalara ek olarak alınmıştır.

"Mesele hiçbir zaman bireyler değil, bir bütün olarak oyun olmuştur. Kriketin sorunlarının boyutunu anlaması ve bunları ele alması gerekiyor. Umarım artık oyunun yapısı yeniden inşa edilebilir ve kurumsallaşmış ırkçılık sonsuza dek sona erdirilebilir. Şimdi düşünme, öğrenme ve değişimi uygulama zamanıdır."

Disiplin kurulu, Yorkshire ve Ballance'ın iddiaları kabul ettikten sonra duruşmaya katılmalarına gerek olmadığını söyledi.

Blain, Hoggard, Gale ve Pyrah ise duruşmadan çekildiler. Tim O'Gorman başkanlığındaki heyet, bazı suçlamaların kanıtlanmadığına karar verirken, Bresnan, Blain, Hoggard, Gale ve Pyrah hakkındaki diğer suçlamaları onayladı.

Irkçı ve ayrımcı söylemlerde bulundukları için kriket yönergelerini ihlal ettiklerine karar verildi.

Yönergede "Böyle bir kişi kriketin çıkarlarına zarar verebilecek veya kriket oyununu ya da herhangi bir kriket oyuncusunu veya kriket oyuncuları grubunu itibarsızlaştırabilecek bir şekilde davranamaz veya herhangi bir eylemde bulunamaz veya ihmal edemez" ifadesi yer almaktadır.

Bu haberin yayınlandığı sırada ne Blain, Hoggard, Bresnan, Gale ne de Pyrah duruşmadan bu yana kamuoyuna açıklama yapmamıştı.

Pyrah 9 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada neden geri çekildiğini açıklayarak Yorkshire ve ECB tarafından yürütülen soruşturmalarda "tam işbirliği" yaptığını ancak "ilgili süreçlerin açık, adil ya da şeffaf olmadığını" ve Rafiq tarafından ortaya atılan iddiaların "kötü bir şekilde ele alındığını" söyledi.

Geçtiğimiz yaz Gale "her bir iddiayı" reddeden bir açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz hafta İngiliz The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, İskoçya'nın eski milli oyuncusu Blain'in iddiaları "sapıkça" olarak nitelendirdiği ve kendi kanıtlarını sunması için kendisine "hiçbir zaman yüz yüze görüşme teklif edilmediğini" söylediği belirtildi.

YCCC, geçici başkan Tanni Grey-Thompson ve CEO Stephen Vaughan tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: "İngiltere ve Galler Kriket Kurulu tarafından açılan Kriket Disiplin Komisyonu (CDC) davası boyunca Yorkshire County Kriket Kulübü geçmişten ders alma kararlılığıyla hareket etmiştir. Kulüp olarak, ırkçı ve ayrımcı davranışların tartışmasız kalmasına neden olan kültürel sorunları kabul etmemiz ve bunların sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyordu.

"Şubat ayında, kriketin çıkarlarına zarar verebilecek ve/veya ECB'nin ve/veya kriket oyununun itibarını zedeleyebilecek davranışlarla ilgili olarak, tümü 2004-2021 yılları arasında meydana gelen dört düzeltilmiş suçlamayı kabul ettik. Bu şekilde Kulübün sorumluluğu ortadan kalktı ve Mart ayı başındaki CDC duruşmalarına katılmadık.

"Heyet tarafından verilen daha geniş kararlar hakkında yorum yapmak Kulübün görevi değildir. Odak noktamız makul bir yaptırım elde etmek olmaya devam ediyor ve zamanı geldiğinde CDC Heyetine temsillerde bulunacağız" diye eklediler.

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Kaynak: edition.cnn.com