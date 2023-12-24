İngiltere İçişleri Bakanı karısının içkisine tecavüz ilacı kattığı şakası için özür diledi

İngiliz tabloid gazetesi Sunday Mirror'da yer alan bir habere göre Cleverly, bu ayın başlarında Downing Street'te düzenlenen bir resepsiyona katılan kadın konuklara bu şakayı yaptı.

Gazeteye göre, Başbakan Rishi Sunak'ın Muhafazakar hükümetinde üst düzey bir bakan olan Cleverly, "her gece içkisine biraz Rohypnol" eklemenin "sadece birazcıksa gerçekten yasadışı olmadığını" söyledi.

Söylendiğine göre uzun bir evliliğin sırrı, eşinizin "dışarıda daha iyi erkekler olduğunu asla fark edemeyeceği şekilde her zaman hafifçe uyuşturulmuş biri" olmasını sağlamaktır.

Mirror'da yer alan habere göre Cleverly'nin yorumları, İngiltere'de giderek artan içki içilmesi salgınıyla ilgili yasaları güçlendirme sözü verdiği gün geldi.

Cleverly'nin bir sözcüsü PA Media'ya şunları söyledi: "Her zaman özel bir konuşma olarak anlaşılan bu görüşmede, içki bağımlılığıyla mücadele eden İçişleri Bakanı James, açıkça ironik bir şaka yapmak istemiştir ve bunun için özür dilemektedir."

Söz konusu yorumlar kadın hakları grupları arasında tartışmalara yol açmış ve istifa çağrılarına neden olmuştur.

Muhalefetteki İşçi Partili siyasetçi ve Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper X'te şunları yazdı: "Spiking ciddi ve yıkıcı bir suçtur.

"Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakanı'nın bu tür şakalar yapmasının doğru olduğunu düşünmesi gerçekten inanılmaz. Kurbanlar bu iğrenç suçu ciddiye alacağına nasıl güvenebilir?"

Bir kadın savunma grubu olan Fawcett Society ise yorumları "mide bulandırıcı" olarak nitelendirdi.

"Kadınların kendilerini güvende hissetmemelerine şaşmamalı. Kadın düşmanlığının gelişmesine izin verilen bahanenin 'şaka' olduğunu biliyoruz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ciddi bir şekilde ele alacağına nasıl güvenebiliriz? Milletvekillerimizden bundan daha iyisini hak ediyoruz ve Cleverly istifa etmelidir," dedi Fawcett Society İcra Kurulu Başkanı Jemima Olchawski.

Birleşik Krallık'ta aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Women's Aid ise şunları söyledi: "Siyasi liderlerin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ve bunun temelinde yatan kadın düşmanlığını sona erdirmek için harekete geçmelerine güveniyoruz.

"Şiddetten kurtulanların bakanların konuyu ciddiye aldığını ve pek çok kadının karşı karşıya kaldığı gerçeği küçümsemediğini görmesi hayati önem taşıyor."

Cleverly daha birkaç hafta önce İşçi Partisi milletvekili Alex Cunningham'a atıfta bulunarak "uygunsuz bir dil" kullandığı için bir özür daha dilemek zorunda kalmıştı. Seçim bölgesi Stockton North'u tanımlamak için aşağılayıcı bir küfür kullanmakla suçlandı - bu iddiayı reddediyor.

İngiltere giderek artan bir salgınla karşı karşıya. PA Media'nın haberine göre, Mayıs 2022 ile Nisan 2023 arasında İngiltere ve Galler'de 6.732 spiking vakası rapor edildi.

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Kaynak: edition.cnn.com