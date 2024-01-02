İngiltere, Danimarka karşısında kazandığı gergin Euro 2020 zaferinin ardından 1966'dan bu yana ilk büyük finaline ulaştı

Gareth Southgate'in takımı kazanmak için geriden gelmek zorundaydı ve maç uzatmalara giderken tartışmalı bir penaltı maçı belirledi.

Raheem Sterling ceza sahası içinde Danimarkalı oyuncuların baskısı altında yerde kaldı ve hakem Danny Makkelie penaltı kararı verdikten sonra karar VAR tarafından onaylandı.

Dramaya ek olarak, Harry Kane'in nokta vuruşunu Kasper Schmeichel kurtardı, ancak İngiliz forvet ribaunttan gol atmak için atak yaptı.

Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı gol, Christian Eriksen 'in takımın açılış maçındaki çöküşünün ardından Danimarka'nın turnuvaya damgasını vuran bir başka cesur performans sergilediği maçta Mikkel Damsgaard'ın ilk yarıdaki harika serbest vuruşunu iptal etmişti.

İngiltere için bu beraberlik, 1996'da Almanya'ya karşı oynadığı son Avrupa Şampiyonası yarı finali ile benzerlikler taşıyordu. O maç da tıklım tıklım dolu bir Wembley Stadyumu önünde oynanmıştı ancak beraberlik çok farklı koşullarda sona ermişti.

Southgate o gece belirleyici penaltıyı kaçıran adamdı ama 25 yıl sonra 50 yaşındaki oyuncu ülkesini ilk Avrupa Şampiyonası finaline taşıdı.

Southgate UEFA'nın internet sitesine verdiği demeçte "Oyuncularımla gurur duyuyorum," dedi. "Bir parçası olmak inanılmaz bir olaydı. Taraftarlar bütün gece inanılmazdı."

Azzurri'nin Salı günü İspanya'yı penaltılarla yenmesinin ardından İngiltere finalde İtalya ile karşılaşacak.

İtalyan tarafı Euro 2020'de çok iddialı görünse de İngiltere, Wembley'deki ev sahibi desteğinin Pazar günü tarihi bir zafer için kendisine ilham vermesini umacak.

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Kalabalıklar Wembley'i dolduruyor

Birleşik Krallık hükümeti yarı finaller için 60,000 taraftarın Wembley Stadyumuna akın etmesine izin verdi ve Çarşamba günkü maç için bilet alabilecek kadar şanslı olanlar eşi benzeri olmayan bir atmosfer yaşadı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde çoğunlukta olan İngiliz taraftarlar, sahaya giden ünlü yol olan Wembley Way'de şarkı söyleyip dans ederek stadyumun içinde bir parti atmosferi yarattı ve "Sweet Caroline" şarkısının sesi kavernözün etrafında dönmeye başladı.

Danimarka takımının taraftarları azınlıkta olsalar da, stadyumun bir ucunun Danimarka bayraklarıyla dolu olmasıyla varlıklarını kesinlikle fark ettirdiler.

Oyuncular tünelden çıkarken bir gürültü duvarı ve gerginlik ve beklenti duygusu karşıladı. Covid-19 kısıtlamalarının ortasında kilitlendikten sonra, Wembley'de yankılanan büyük bir duygu patlaması gibi hissettirdi.

Oğluyla birlikte stadyuma doğru yürürken CNN'e konuşan bir İngiliz taraftar, "Tüm iyi hissetme faktörü saf sevinçle patlamak üzere," dedi.

"Bence herkes geçen yıl boyunca bastırılmış duygulara sahipti. Sonun göründüğü bir dönemdeyiz ... Sanırım hiç kırılmamasını umduğum dalganın tepesindeyiz."

Özellikle ilk dakikalarda İngiltere bu destekten ilham almış görünüyordu.

Uzatmalar

Çılgınca bir başlangıcın ardından, Danimarka'nın geride oturması ve İngiltere'nin hücumun çoğunu yapmasıyla oyun sakinleşti. Ev sahibi taraftarlar beyazlılara kükrerken Sterling'in birkaç yarım şansı vardı.

İngiltere'nin tüm iyi oyunu kaleci Jordan Pickford'un bir anlık çılgınlığıyla neredeyse bozuluyordu.

Rutin bir kurtarışın ardından ve hiç baskı altında olmadan, zayıf taç atışı kolayca kesildi ancak Danimarka boş kaleye şut atacak bir boşluk yaratamadı.

Bundan sonra Danimarkalılar oyuna ağırlığını koydu ve yarım saat kala Damsgaard'ın sihirli serbest vuruşuyla öne geçti. Duran top mükemmele yakındı, duvarın üzerinden geçti ve Pickford'a topu kurtarma şansı vermedi.

İngiltere'nin bu turnuvada yediği ilk gol olan bu gol kalabalığı sakinleştirdi ama sadece geçici bir süreliğine.

İngiltere hareketlendi ve Sterling'in Schmeichel'ın harika kurtarışıyla eşitliği sağlamasından birkaç dakika sonra Bukayo Saka'nın ortası savunma oyuncusu Kjaer tarafından yanlışlıkla içeri çevrildi. Gerçekte, Kjaer topu ağlara göndermeseydi Sterling golü atmak için bekliyordu.

İkinci yarı da ilk yarı gibi İngiltere'nin gol arayışıyla başladı. Harry Maguire kafa vuruşuyla neredeyse ağları buluyordu ancak Schmeichel bir kez daha çabayı güvenli bir yere itmek için oradaydı.

İkinci periyotta sinirler gerilmiş gibi görünürken, tarafları ayırmak için uzatmalara ihtiyaç duyulduğundan net fırsatlar çok azdı.

İngilizlerin baskısı, kırmızı savunma duvarına vurmaya devam ettikçe aradan sonra daha da yoğunlaştı. Jack Grealish'in şutu kalecinin avuçlarına çarpmadan önce Kane'in bir çabası iyi kurtarıldı.

Ardından Sterling'in ceza sahası içinde baskı altında yere düşmesiyle çok önemli bir an geldi. Hakeme göre temas azdı ama yeterliydi.

Genellikle yerden çok emin olan Kane'in ilk şutu kurtarıldı ancak seken topu ağlara göndererek ülkeyi hezeyana sürükledi.

Kane UEFA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada "İnanılmaz - ne maçtı ama, Danimarka'nın hakkını vermek lazım," dedi. "Derinlere indik ve önemli olduğunda oraya vardık. Gerçekten iyi reaksiyon gösterdik. Evimizde final oynuyoruz, ne güzel bir duygu."

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Danimarka kredisi

Euro 92'yi kazanan Danimarka için bu olağanüstü bir turnuva oldu.

Takım ve ulus, Finlandiya'ya karşı oynanan açılış grubu maçı sırasında tılsımı Eriksen'in sahada yere yığılmasıyla sarsıldı.

Eriksen iyileşirken Danimarkalı oyuncuların gösterdiği güç, kuvvet ve direnç kaçınılmaz olarak bu turnuvayı tanımlamaya devam edecek ve her iki takım da yarı finalden önce oyun kurucuya saygılarını sundu.

İngiltere kaptanı Kane, Danimarka'ya başlama vuruşundan önce tüm oyuncular tarafından imzalanmış bir Eriksen forması hediye etti ve bu jest her iki taraftar grubu tarafından da alkışlandı.

Ardından Southgate'in takımı tarih yazma görevine başladı. Ülke, uzun yıllar süren hayal kırıklıklarının ardından Çarşamba günü bir galibiyete ihtiyacı olduğunu hissetti, neredeyse bekliyordu ve sonunda dileğine kavuştu.

İtalya, Euro 2020'de İngiltere'yi en zorlu sınavıyla karşı karşıya getirecek gibi görünüyor.

"Kane UEFA'nın internet sitesine verdiği demeçte "İtalya'ya karşı çok zorlu bir maç olacağını biliyoruz. "Şu ana kadar harika bir turnuva geçirdik. Evimizde oynayacağımız bir maç daha var ve sabırsızlanıyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com