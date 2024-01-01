İngiliz turist Irak'ta tarihi eser çalmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Emekli jeologun cezasını çekerken ölebileceğinden korktuklarını söyleyen Fitton'un ailesi, Pazartesi günkü kararla "yıkıldıklarını" söyledi ve Birleşik Krallık hükümetini Fitton'un serbest bırakılmasını sağlamaya çağırdı.

Ailesi tarafından başlatılan bir imza kampanyasına göre Fitton, 20 Mart'ta Bağdat Uluslararası Havaalanında gümrük görevlileri tarafından bagajında 12 parça bulunması üzerine tutuklanmıştı. Dilekçede, parçaların analiz için Irak Ulusal Müzesi'ne gönderildiği ve tarihi eser olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.

Fitton, Irak'ın eski eser yasaları uyarınca ülke dışına eski eser kaçırmaya teşebbüs etmekle suçlandı.

Fitton'un avukatı Thair Soud'a göre, Mart ayında tutuklanan Volker Waldmann adlı bir Alman da delil yetersizliği nedeniyle suçsuz bulundu ve Pazartesi günü serbest bırakıldı.

İmza kampanyası sayfasında Fitton'un ailesi, 12 parçayı aldığında Irak'ın güneyindeki Eridu antik kentinde jeoloji ve arkeoloji turunda olduğunu söyledi. Parçaların alınmasını yasaklayan herhangi bir koruma ya da tabela bulunmadığını söylediler.

Soud, müvekkilinin parçaların ne olduğunu bilmediğini ve arkeolojik bir alandaki çöplükten alındığını söyledi. Müvekkilinin taşları çok sevdiğini ve gittiği her yerden topladığını söyleyen Soud, müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını iddia etti.

Soud, kararın temyize götürüleceğini söyledi.

Fitton'ın ailesi CNN'e verdiği demeçte, "Bu haberle kesinlikle yıkıldık," dedi. "Jim'in yaşındaki bir adam için Irak'ta bir hapishanede 15 yıl geçirmek ölüm cezasına eşdeğerdir. Özellikle de böylesine önemsiz ve şüpheli bir suç için, Jim'in işlediğinde farkında bile olmadığı bir suç için."

"Kendi çabalarımızın, güçlü bir yasal savunmanın ve sürekli kampanyanın bu sonuca yol açması bizi çok üzdü."

Aile ayrıca Fitton'un durumuyla ilgili olarak Birleşik Krallık makamlarının destek vermemesinden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdi.

"Kendi hükümetimizin bu davada bugüne kadar hiçbir şey yapmamış olması bizi hayal kırıklığına uğrattı, hatta hayrete düşürdü" dediler. "Jim'in özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz ve hükümeti bizi mümkün olan her şekilde desteklemeye ve bizimle üst düzey iletişim kanallarını açmaya çağırıyoruz."

Fitton'ın durumu sorulduğunda Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi sözcüsü CNN'e şunları söyledi "Irak'ta bir İngiliz vatandaşına konsolosluk yardımı sağlıyoruz ve ailesine destek olmaya devam ediyoruz. Yerel makamlarla temas halindeyiz."

Üstteki resim: Jim Fitton, ortada, eski eser kaçakçılığına teşebbüsten suçlu bulundu. Alman turist Volker Waldmann, sağda, delil yetersizliği nedeniyle suçsuz bulundu. Kredi: Hadi Mizban/AP

Abu Dabi'den Tasmiyah Randeree ve Londra'dan Benjamin Brown bu hikayeye katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com