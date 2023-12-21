İngiliz sanatçı Ryan Gander'ın otomatı tanesi 600 dolara sanat eseri satıyor

İngiliz sanatçı Ryan Gander'in son sanat enstalasyonu, şehrin Regent's Park'ında her yıl düzenlenen sanat fuarı Frieze kapsamında Londra'daki Taro Nasu galerisinde sergileniyor.

Makine, Gander'in çocuklarıyla birlikte topladığı taşların yanı sıra en yaygın kullanılan ve uygun fiyatlı dijital saatlerden bazılarının döküm versiyonları da dahil olmak üzere toplam 125 parça içeriyor. Saatler gerçek değil, orijinallerinin jesmonit (herhangi bir yüzey veya dokuyu taklit edebilen kompozit bir malzeme) ile yapılmış heykelleri. Diğer eşyalar arasında dökme para ruloları ve Gander'in Frieze fuarı süresince kalacağı Londra otelindeki bir otel odasının anahtar kartı da yer alıyor.

Kart ödemelerini kabul eden ve zarif mat siyah bir kaplamaya sahip olan makine, "İyi Harcanan Zaman" başlıklı enstalasyonun bir parçası.

Gander bir telefon görüşmesi sırasında "Bunun nedeni zamanın ekonomisiyle ilgili olması" diye açıkladı. "Zamanı nasıl anladığımızla çok ilgileniyorum ve dünyanın etrafımızda değişme biçimi zaman anlayışımızı yeniden tanımladı."

"Zamanın para olduğuna dair eski bir söz vardır, ki bu tamamen yanlış ve artık biraz da beyhude, çünkü zaman para değil. Bizim dikkatimiz paradır. Bilgi bolluğu ve dikkat kıtlığı var. Son beş yılda çok hızlı bir şekilde zamanın ve dikkatimizin en büyük varlığımız olduğunu fark ettim."

Enstalasyonun geri kalanında resimler ve İtalyan yazar Italo Calvino'nun 1979 tarihli romanı "If on a Winter's Night a Traveler "ın Gander tarafından kendi icadı olan ve kimsenin okuyamadığı bir yazı karakteri kullanılarak yeniden yazılmış bir versiyonu olan ve harflerin yerini otomattan alınabilen taş şekillerinin aldığı bir kitap yer alıyor.

"Bu taşlar milyonlarca yaşında ve her biri diğerinden farklı. Çocuklarımla birlikte onları bir sahilden topladık, sonra da taş şekillerini kullanarak bir yazı karakteri tasarladık. Onlara dilin sadece insanların bir şey üzerinde anlaşması olduğunu öğretiyordum, bilirsiniz," dedi.

Resimler kitaptan alınan sayfaların büyütülmüş, okunaksız taş yazı karakteri kullanılarak basılmış ve sanatçı tarafından siyah mürekkeple üzerine not düşülmüş halidir. "Ek açıklamaları büyük bir kaligrafi fırçasıyla üzerlerinde tekrarladım. Bir tür sansüre dönüşüyorlar, bir bakıma okunaksız hale geliyorlar. Ancak bu süreç sayesinde sanatın ne olduğuna dair soyut, dışavurumcu bir motif haline geliyorlar" dedi.

"Kitap yayınlandı. Bu okunamayan kitapları hastanelere, hapishanelere, otellere, deniz fenerlerine - zaman bolluğu ve dikkat bolluğu olan yerlere dağıtacağız" diye devam etti ve otel odasındaki İncil'in yerine kitabın bir kopyasını koyduğunu ekledi.

Makinedeki taşlardan biri elmas içeriyor, ancak Gander bunu en değerli eşya olarak adlandırmaktan kaçındı: "Bu, değeri nasıl tanımladığınıza ve bakış açınızın ne olduğuna bağlı" dedi.

"Birinin elmasla ilgileneceğini söyleyebilirsiniz. Tamamen farklı bir kişi ise yapımı 500 milyon yıl süren eşsiz bir taşla ilgilenecektir. Bir başkası taşın etrafına tek parça olarak dökülmüş bir saatle ilgilenecektir, çünkü resmi olarak en çok sanata benzeyen odur. Bir başkası anahtar kartla ilgilenir, çünkü bir deneyim yaşamak ister" dedi.

"Bu, tek bir insan tipini çekmek için yapılmadı. Tek bir yerde başlayıp patlayan ve milyonlarca yerde son bulan şeylerden biri, ki bence iyi sanat eserlerinin amacı da budur."

"Time Well Spent" 6 Ekim 2019 tarihine kadar Londra'daki Taro Nasu galerisinde sergilenecek.

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Kaynak: edition.cnn.com