İngiliz polisi Euro 2020 finalinin ardından internette ırkçı tacizde bulunan 11 kişiyi tutukladı

İngiltere Futbol Polis Birimi (UKFPU), 11 Temmuz'daki maçın ardından İngiltere'nin bazı Siyah oyuncularına yönelik ırkçı yorumların ardından bir nefret suçu soruşturması başlattı.

Birim, bireylerden, hayır kurumlarından, kulüplerden ve diğer kuruluşlardan 600'den fazla ihbar aldığını açıkladı. UKFPU'ya göre bunlardan 207'sinin suç teşkil eden nitelikte olduğu tespit edildi.

Suç teşkil ettiği tespit edilen 207 paylaşımdan 123'ü Birleşik Krallık dışındaki bireylere ait ve İngiliz polisi bu hesapların detaylarının işlendiğini ve harekete geçmeleri için ilgili ülkelere iletildiğini söylüyor.

Şu ana kadar 34 hesabın Birleşik Krallık'ta olduğu tespit edildi ve bu hesap sahiplerinden 11'i tutuklandı.

Irkçı sosyal medya tacizleri, geçtiğimiz ay Euro 2020 finalinin sonunda penaltı atışlarını kaçıran İngiliz oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'yı hedef almıştı.

Bu taciz İngiltere Futbol Federasyonu, takımın menajeri Gareth Southgate ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından geniş çaplı kınamalara yol açtı.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi Futbol Polisliği Başkanı Emniyet Amiri Mark Roberts, "Dışarıda bir sosyal medya profilinin arkasına saklanıp böylesine iğrenç yorumlar paylaşarak paçayı kurtarabileceklerine inanan insanlar var," dedi. "Tekrar düşünmeleri gerekiyor."

Roberts, tutuklanan 11 kişinin kimliklerinin tespit edilmesi için "büyük miktarda çalışma" yapıldığını söyledi.

Roberts, "Sosyal medya istismarını soruşturmanın karmaşıklığı hafife alınamaz" diye ekledi.

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FA yaptığı açıklamada, "bu tutuklamaların, eylemlerinin gerçek dünyada hiçbir sonucu olmayacağına inanan çevrimiçi taciz failleri için açık bir caydırıcı olmasını umduğunu" söyledi.

FA açıklamasında ayrıca sosyal medya şirketlerine çevrimiçi istismarın "kökünü kazımak" ve sorumluların platformlarını kullanmalarını engellemek için daha güçlü adımlar atmaları çağrısında bulunulurken, hükümete de yeni Çevrimiçi Zararlar mevzuatının kabul edilmesini hızlandırma çağrısı yapıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com