İngiliz görkemli evine som altından tuvalet yapılacak

Marlborough Dükü'nün evi olan Blenheim Sarayı'na, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 20 yıl aradan sonra İngiltere'deki ilk kişisel sergisinin bir parçası olarak 18 ayar altından bir tuvalet yerleştirilecek.

Sanatçı bir basın açıklamasında "Sürekli olarak geçmişten ve hiçbir şeyin gerçekten değişmediğinden ilham alıyorum, bu nedenle çalışmalarımı tarih ve insanlıkla dolu bir yer olan Blenheim Sarayı'nda göstermek benim için çok önemli" dedi.

Blenheim Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek sergide sanatçının yeni eserleri yer alacak, ancak asıl ilgi odağının Winston Churchill'in doğduğu odaya bitişik bir odaya yerleştirilecek olan ve tamamen işleyen altın tuvalet "Amerika" olacağı kesin.

Sergiyi duyuran basın bültenine göre eser, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal, siyasi ve ekonomik eşitsizlikler üzerine bir yorum olarak görülebilir.

Açıklamada ayrıca, "sosyal ve ekonomik farklılıklara rağmen insan bedeninin kaçınılmaz ortaklıklarını vurguluyor" deniyor.

58 yaşındaki sanatçı tartışmalı enstalasyonları ve sanat dünyasını küçümsemesiyle tanınıyor. Cattelan 1989 yılında ilk kişisel sergisinde galeriyi kapatmış ve kapıya "Yakında Geri Dön" yazılı bir tabela bırakmıştı. En popüler işlerinden biri Milano borsasının tam önüne yerleştirilen devasa bir orta parmaktır.

Sanatçı 2011 yılında, kalan eserlerini New York'taki Guggenheim Müzesi'nin atriumuna astıktan sonra emekli olduğunu açıkladı.

"Amerika" onun geri dönüş eseriydi ve 2016'da Guggenheim'da sergilenmeye başladığında manşetlere çıktı.

Eserle ilgili yorumlar çeşitlilik gösterdi. Kızıyla birlikte sırada bekleyen Amerikalı bir adam CNN'e eserle ilgilenmediğini söyledi: Sadece Instagram'a koymak için bir fotoğraf istemiş. Bir Rus kadın zengin olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istediğini söylerken, bir Alman kadın bunun "herkesin sıçtığını" hatırlattığını söyledi.

Ve altın kase 2017'de güneşte bir an daha geçirdi.

Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı Guggenheim'a e-posta göndererek Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli "Karlı Manzara" tablosunu ödünç almak istedi, ancak ünlü kurumun küratörünün karşı bir teklifi vardı: altın tuvalet.

Şimdi Cattelan, serginin 12 Eylül'den 27 Ekim'e kadar devam edeceği İngiltere'nin güneyindeki Oxfordshire'da bulunan Blenheim Sarayı'na geliyor.

"Cattelan'ın eserleri, içinde yaşadığımız dünyaya dair keskin yorumlarıyla bizi hem güldürüyor hem de sarsıyor. Marlborough Dükü'nün üvey kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı'nın kurucusu Edward Spencer-Churchill basın açıklamasında, "Onun alaycı zekası, metaneti ve fantastik vizyonunun, küresel değişim ve belirsizliklerin yaşandığı bu zamanlarda tam da ihtiyacımız olan şey olduğuna inanıyorum" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com