İngiliz Futbol Federasyonu, taraftarların 'anti-sosyal' davranışlarına ilişkin son olayların ardından yönetmelikleri gözden geçirecek

İngiltere futbolunun yönetim organı Cuma günü yaptığı açıklamada "Sezon sonuna yaklaşırken taraftarların anti-sosyal davranışlarındaki artıştan büyük endişe duyuyoruz" dedi. "Futbol stadyumları her zaman herkes için güvenli ve eğlenceli bir alan olmalıdır ve bu olaylar tamamen kabul edilemez ve oyunumuzda yeri yoktur.

"Herhangi bir stadyumda saha alanına girmek yasadışıdır ve bu eylemler oyuncuları, taraftarları ve oyunu yöneten kişileri büyük risk altına sokmaktadır. Bu durum devam edemez ve tüm olayları soruşturduğumuzu teyit edebiliriz."

Perşembe günü, Everton'ın Crystal Palace karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle Premier Lig'den küme düşmekten kurtulmasının ardından yüzlerce seyirci Liverpool'daki Goodison Park'ta sahayı işgal etti. Merseyside polisine göre birkaç kişi tutuklandı. Maç sonrası yaşanan arbedede Crystal Palace menajeri Patrick Viera ile bir taraftar arasında bir olay yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda bir taraftarın Viera'ya sataştığı ve Viera'nın da taraftara tekmeyle karşılık verdiği görülüyor. Viera tutuklanmadı ve maç sonrası basın toplantısında olay sorulduğunda "söyleyecek bir şeyi olmadığını" söyledi.

Merseyside Polisi sahadaki tartışmayı araştırdıklarını doğrulayarak "Everton FC ile birlikte çalışarak mevcut tüm kamera görüntülerini topluyoruz ve tanıklarla konuşuyoruz" dedi.

Maçın başlarında, Everton'ın 85. dakikada attığı üçüncü golle takımlarının öne geçmesinin ardından onlarca Everton taraftarı sahayı işgal etti.

FA ve Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) futbol kulüplerine gelecekte yaşanabilecek olayları önlemek için daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.

PFA sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada "Karantinadan dönülmesinden bu yana, polis verileri taraftar düzensizliği olaylarının arttığını ve bunun taraftarlar tarafından oyunculara yönelik saldırıların artmasıyla aynı zamana denk geldiğini gösteriyor" dedi.

"Artan taraftar düzensizliği sorunu koordineli ve uzun vadeli bir strateji gerektirse de, kulüplerin, liglerin ve polisin acil olarak büyük ölçekli saha işgallerini durdurmaya odaklanması gerekiyor.

"Oyun alanına tecavüz yasalara aykırıdır. Taraftarların çoğunluğu kutlama yapıyor olsa da, bir azınlık için bu davranışın zehirli, agresif ve tehlikeli bir hal aldığı açıktır. Bu senaryo, oyuncular ve kulüp personeli için güvensiz bir ortamın oluşmasına neden olmuştur. İnsanlar ciddi şekilde yaralanma ya da daha kötüsü olma riski altındadır. Futbol otoritelerinin sert olması ve net bir mesaj vermesi gerekmektedir. Bunlar öngörülebilir olaylardır, cezai bir suçtur ve kabul edilemez."

Perşembe gecesi taraftarların sahayı işgal ettiği bir başka vaka daha yaşandı. Port Vale'in Swindon Town'a karşı kazandığı ve League Two play-off finaline yükselmeyi garantilediği galibiyetin ardından Port Vale taraftarları sahaya girerek kutlama yaptı. Menajerleri Ben Garner Sky Sports News'e yaptığı açıklamada olay sırasında rakip Swindon oyuncularının "fiziksel ve sözlü tacize" uğradığını söyledi.

Port Vale maçtan sonra yaptığı açıklamada "Kulüp bu tür sorumsuz davranışlara müsamaha göstermeyecektir ve suç teşkil eden faaliyetlere karıştığı tespit edilen kişilere karşı - bu kişilerin gelecekteki maçlardan men edilmesi de dahil olmak üzere - mümkün olan en sert önlemleri almaya kararlıdır" dedi."

PFA'ya göre bu iki olay, geçtiğimiz ay İngiliz futbol maçlarında yaşanan saha işgallerindeki artışı takip ediyor. Benzer olaylar Nottingham Forest, Huddersfield, Oldham, Fulham, Bristol Rovers ve Bournemouth'da da meydana geldi.

PFA'ya göre Nottingham Forest taraftarı Robert Biggs, Sheffield United oyuncusu Billy Sharp'a kasten saldırdığı gerekçesiyle Perşembe günü 24 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Biggs, 17 Mayıs'ta Sky Bet Championship play-off yarı final ikinci ayağının sonunda yaşanan saha işgalinin ardından Sharp'a kafa attığı için saldırı suçunu kabul etti.

PFA'ya göre ayrıca, 18 Mayıs'ta bir Northampton taraftarı Sky Bet League Two play-off eşleşmesinin ikinci ayağı sırasında Mansfield'dan Jordan Bowery'ye saldırdı. Olay, misafir takım Stags'in 1-0 kazandığı maçın sonlarına doğru gerçekleşti.

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Kaynak: edition.cnn.com