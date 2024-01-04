IndyCar pilotu Robert Wickens felçli kazasından bu yana ilk kez bir yarış arabası kullanıyor

Ağustos 2018'deki kaza Wickens'ın IndyCar Serisindeki ilk yarışına sadece birkaç ay kala meydana geldi. Pennsylvania'daki Pocono Raceway'de Kanadalı sürücünün Dallara-Honda'sı havada uçtu, dış güvenlik bariyerine çarptı ve ardından karşıdan gelen sürücülerin yoluna düşmeden önce bir dizi şiddetli dönüş yaptı.

Şu anda 32 yaşında olan Wickens kazayı hatırlamadığını söylüyor, belki de bu yüzden bir yarış arabasının direksiyonuna geri dönme fırsatı verildiğinde hiç tereddüt etmedi.

Wickens, Bryan Herta Autosport ile #54 Hyundai Veloster N TCR'yi kullandı. Hızlanma ve frenleme için el kumandalarıyla donatılan araç, normalde yarış kazanan felçli bir sürücü olan Michael Johnson tarafından kullanılıyor.

Robert Wickens #54 Hyundai Veloster N TCR ile ilk kez bir yarış otomobilinin direksiyonuna geçti.

Wickens Salı günü Lexington, Ohio'daki Mid-Ohio Sports Car Course 'ta bir tur attı. Burası Wickens'ın kazadan önce yarıştığı son pistti.

Wickens CNN'e verdiği demeçte "Burada çok güzel anılarım var, bu yüzden son yarışımı bitirdiğim pistte bir yarış arabasına geri dönmek aslında oldukça uygun" dedi.

Sürücü koltuğuna geri dönmenin, özellikle de el kontrolleriyle biraz yabancı hissettirdiğini söyledi, ancak bir patlama yaşadığını söyledi.

"Öncesindeki günlerde gerçekten çok heyecanlıydım. Bu sabah uyanır uyanmaz, uzun zamandır yapmak istediğim şeyi yapmaya hazır bir şekilde işe dönmüş gibi oldum" diye ekledi.

Göğsünden aşağısını felç eden ciddi omurilik yaralanmasının ardından hala iyileşme sürecinde. İlerleme kaydetmiş ve artık ayağa kalkabiliyor olsa da, hareket kabiliyeti hala sınırlı. Ancak Wickens her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

"İşim, bu sektör ve iyileşme söz konusu olduğunda biraz mükemmeliyetçiyimdir - buna da farklı davranmadım" dedi. "Benim teorime göre, eğer iki saatlik acı ve sıkı çalışma karşılığında hayat boyu daha fazla hareket kabiliyeti ve kendim olacaksam, bunu her zaman kabul ederim."

Wickens, tekrar yarışmak için sabırsızlansa da, her şeyi günü gününe yaşadığını ve sırf bunun için yarışmaktan keyif aldığını söyledi.

"Bugünün en güzel yanı bunu sadece kendim için yapabiliyor olmam," dedi. "Her gün böyle bir pist gününe sahip olma fırsatını yakalayamazsınız, sadece, hiçbir baskı olmadan, sadece kendiniz için sürün ve gerçekten başarmak istediğiniz bir şeyi başarmanın tatminini yaşamak için sürün. Bunu da ancak etrafınızda harika insanlar varken yapabilirsiniz."

CNN'den Bianca Britton bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com