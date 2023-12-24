Indy 500: Nasıl izlenir ve bilmeniz gereken diğer her şey

Adını yarış alanının tamamladığı 500 milden alan "Yarıştaki En Büyük Gösteri" IndyCar serisinin en önemli etkinliğidir ve ilk kez 1911 yılında düzenlenmiştir.

Yarış alanı Indianapolis Motor Speedway'dir - 2,5 mil uzunluğunda bir oval, 18 delikli bir golf sahasını çevreleyecek kadar büyüktür ve 257.325 daimi oturma kapasitesine sahiptir - dünyanın en yüksek kapasiteli spor alanıdır.

Bu yıl tüm bu seyircilerin geri dönüşüne tanıklık edilecek çünkü 2021'de sadece azaltılmış bir kalabalığın girişine izin verildi ve yarış 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

Çok önemli olan başlangıç sıralamasının belirlenmesi için geçtiğimiz hafta sonu sıralama yapıldı.

Scott Dixon pole pozisyonunda kalifiye oldu - dört tur boyunca 234.046mph'lik ortalama hızı sıralamalarda kaydedilen en hızlı hızdı.

Ancak, pole pozisyonunda başlamak zaferi garanti etmiyor. Son 12 yarışta sadece bir sürücü finişe kadar pole pozisyonunu korudu. Dixon daha önce dört kez pole pozisyonunda başlamış ve sadece 2008'de bir kez kazanmıştı.

Sahadaki diğer yedi eski kazananın mücadelesiyle karşılaşacak.

Son şampiyon Helio Castroneves rekor kırarak beşinci şampiyonluğunu elde etmeyi umuyor ancak sıralama turlarında zorlandı ve gridde 27. sırada başlayacak.

Dixon'ın takım arkadaşı ve geçen yılın IndyCar şampiyonu Alex Palou sıralamalarda yarım saniye geriden ikinci sırada yer alırken, Rinus VeeKay ön sıranın son basamağında üçüncü sırada start alacak.

Bu daha deneyimli IndyCar sürücülerinin yanı sıra, 2020'de Bahreyn Grand Prix'sinde dramatik, ateşli bir kazadan kurtulan eski F1 pilotu Romain Grosjean ve yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson gibi yarışta ilk kez yer alacak yedi çaylak var.

Sürücüler başlangıç sıralamasındaki yerlerini aldıktan sonra, bir hız aracı onlara dört ısınma turu attırıyor. Ardından, start çizgisini beşinci kez geçtiklerinde yeşil bayrak sallanıyor ve yarış başlıyor.

Nasıl izlenir

29 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan Indy 500, NBC kanalında saat 11.00'den 16.00'ya kadar canlı olarak yayınlanacak ve yeşil bayrak 12.45'te gösterilecek.

Geleneksel IndyCar yayın sözleşmesi olmayan ülkeler için yarış organizatörleri bir abonelik yayın hizmeti olan IndyCar Live!

Yayın hizmetine erişilebilecek ülkelerin tam listesine buradan, uluslararası yayıncıların listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

TV yayınının bulunmayacağı tek yer yarışın memleketi Indianapolis.

Ayrılmış 240.000 tribün koltuğu satılmadığı sürece, yarışı evde izlemek yerine bilet almaya teşvik etmek için televizyon karartması uygulanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com