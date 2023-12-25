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İlk Orient Express yolcu gemisi 2026'da yola çıkacak

Dünyanın en lüks trenlerinden biri olarak ilk çıkışından yaklaşık 140 yıl sonra, ikonik Orient Express gemi seyahati dünyasına adım atıyor.

 and  Wendy Allen
2 dakikada okunur
Orient Express, Accor için Maxime d'Angeac & Martin Darzacq - Yat ön pruva pembe.jpg.aussiedlerbote.de
Orient Express, Accor için Maxime d'Angeac & Martin Darzacq - Yat ön pruva pembe.jpg.aussiedlerbote.de

İlk Orient Express yolcu gemisi 2026'da yola çıkacak

İlk Orient Express yelkenli gemisi Orient ExpressSilensea, Fransız konaklama grubu Accor tarafından tanıtıldı.

Accor'a göre, 2026 baharında yelken açacak olan ve Fransız Rivierası'nın Altın Çağı'ndan esinlenen 220 metrelik gemi, denize indirildiğinde dünyanın en büyük yelkenli yatı unvanını alacak.

120 yolcu kapasiteli Orient Express Silenseas'ta 1.415 metrekarelik Başkanlık Süiti de dâhil olmak üzere 54 süit, iki yüzme havuzu, iki restoran ve bir speakeasy bar bulunacak.

Rüzgâr gücünü sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan bir motorla birleştiren hibrit bir tahrik formülüyle çalışan gemide ayrıca konukların özel performanslar sergileyebileceği bir amfi tiyatro kabaresi ve özel bir kayıt stüdyosu da bulunacak.

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2026'nın ilkbaharında yola çıkması planlanan Orient Express Silenseas'ın bir görüntüsü.

Geminin iç düzeni Fransız mimar Maxime d'Angeac tarafından tasarlanırken, Nantes merkezli tasarım şirketi Stirling Design International dış mimariyi üstlenecek.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sébastien Bazin yaptığı açıklamada "Orient Express Silenseas ile tarihimizde yeni bir sayfa açıyor, lüks seyahat deneyimini ve mükemmelliğini dünyanın en güzel denizlerine taşıyoruz" dedi.

"Kökleri Orient Express'in tarihine dayanan bu olağanüstü yelkenli yat, efsanevi gemi yolculuklarının altın çağını anımsatan benzersiz hizmet ve rafine tasarım alanları sunacak."

Şu anda rezervasyon yapılabilecek tarifeli bir sefer bulunmamakla birlikte, yolcu gemisi muhtemelen yaz aylarında Akdeniz'de ve kış aylarında Karayip Denizi'nde "kültürel hazineleri keşfetmek için mola keşifleri" ile güzergahlar sunacak.

Orient Express Silenseas'ın tanıtımı, Ritz-Carlton'ın merakla beklenen süperyat gezisinin Ekim ayında ilk seferini gerçekleştirmesinin ardından geldi.

Bu arada Four Seasons, 2025'in sonlarında hizmete girmesi beklenen 207 metre uzunluğundaki süperyatını 2022'nin sonlarında tanıttı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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