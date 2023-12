İlk olarak CNN'de: ABD hükümeti toplum ve halk sağlığı iş gücü oluşturmak için 266 milyon dolar sağlayacak

Amerikan Kurtarma Planı koordinatörü ve Başkan Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Gene Sperling, planın toplum sağlığı, sosyal yardım ve sağlık eğitimi çalışanlarına yaptığı toplam 1,1 milyar dolardan fazla yatırımın "taç mücevherlerinden" biri olduğunu söyledi.

Finansman, bazı kamu ve toplum sağlığı çalışanlarının Covid-19 salgını sırasında ve rekor düzeyde aşırı dozda uyuşturucu ölümleri, maymun çiçeği salgını ve çocuk felcinin yeniden ortaya çıkması gibi üst üste gelen diğer sağlık acil durumları boyunca yoğun iş yükü, tepki ve tükenmişlikle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geliyor.

Cuma günü açıklanacak olan 225,5 milyon dolarlık fonun büyük bir kısmı, insanların bakım bulmalarına yardımcı olmak ve hastalar ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için yerel çabalarda uzmanlaşan toplum sağlığı çalışanlarına yönelik yeni bir eğitim programının bir parçası olarak 83 alıcıya gidecek. Çok yıllı program, yaklaşık 13.000 yeni çalışanın eğitimini ve çıraklık eğitimini destekleyecek.

Hibeleri sağlayan ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi yöneticisi Carole Johnson, "Amerika'da otuz milyon kişi sağlık hizmetlerini, ödeme güçlerine bakılmaksızın insanları tedavi eden toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla alıyor" dedi. "Toplum sağlığı çalışanlarının, topluluklara ulaşma ve insanları bakıma dahil etme ve daha sonra insanların bakıma bağlı kalmalarına yardımcı olma konusunda fark yarattığını defalarca gördük."

CNN'e verdiği demeçte, bu sağlık çalışanlarının toplumlarında elçi olarak hizmet vermek için güven inşa edebildiklerini söyledi.

"Çok karmaşık bir yaşam sürdüğünüzde ve bir doktor randevusuna gitmek için üç otobüse binmeniz gerektiğinde ve işten izin almanız gerektiğinde, diğer birçok insan için rutin olan şeyi yapmak çok ama çok zor olabilir" dedi. "Bu nedenle toplum sağlığı çalışanları, ister kronik hastalık yönetimi, ister ruh sağlığı ve madde kullanım bozuklukları veya doğum bakımı için olsun, insanların sağlık hizmeti sağlayıcılarına bağlı kalmalarını sağlamaya yardımcı olabilecek bu temel köprü olabilir."

83 alıcıdan otuzu, her biri 3 milyon dolar olan en büyük hibeleri alacak. Bunlardan biri olan Kaliforniya'daki El Sol Mahalle Eğitim Merkezi 'nin proje direktörü Alexander Fajardo, paranın 250'den fazla toplum sağlığı çalışanının temel ve ileri eğitimine gideceğini söylüyor.

CNN'e konuşan Fajardo, "Toplum temelli bir kuruluş olarak yıllardır bu federal fona ulaşmakta zorlanıyoruz" dedi. "Üniversiteler ya da bu büyük oyuncular gibi büyük kuruluşlarla rekabet etmek bizim için çok zor."

Bu yılın başlarında CNN 'de yayınlanan bir haberde, bazı toplum sağlığı kuruluşlarının - özellikle de daha küçük, tabandan gelen grupların - ABD'nin Covid-19 müdahalesine kritik destek sağlamalarına rağmen bürokrasiyi aşmakta ve fonlara erişmekte nasıl zorlandıkları anlatılıyordu.

Promotör olarak da bilinen toplum sağlığı çalışanları "toplumdan insanlardır. Aynı dili konuşurlar; aynı zorluklarla karşılaşırlar" dedi Fajardo. "Bu nitelikler, toplum içinde iş yaparken onları daha etkili kılıyor. Çünkü Covid-19 veya diyabet ya da herhangi bir durum hakkında konuşurken, onunla ilişki kuruyorlar. Aynı deneyime sahipler. 'O benim komşum. Onları tanıyorum' diyorlar. "

Fajardo, bir toplumu dönüştürmek isteyen herkesin "toplum sağlığı çalışanları ve promotörlerden oluşan bu modellere bakması gerektiğini" söyledi. "Bu çok önemli bir sistem."

Halk sağlığı eğitimi için finansman

Yeni hibelerin geri kalan 40.7 milyon dolarlık kısmı, Halk Sağlığı Burs Programı aracılığıyla ülke genelinde 29 okula gidecek ve halk sağlığı alanında eğitim ve istihdamı teşvik edecek.

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana yüzlerce halk sağlığı görevlisi, kısmen yıpranma nedeniyle ama aynı zamanda eleştiriler ve diğer baskılar nedeniyle sahayı terk etti.

Johnson, "Halk sağlığı iş gücünde yıllardır eyalet ve yerel düzeyde önemli bir yetersiz fonlama olduğuna şüphe yok" dedi. Kurumunun yaptığı çalışmalar ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin finansman çabaları bunu değiştirmeyi amaçlıyor.

"Gençlerin halk sağlığına gerçekten ilgi duydukları ve bu alanda çalıştıkları bir dönemdeyiz ve onlara kariyer yolunda ilerleyebilecekleri deneyimler sunabilmek ve bize de bu deneyimlerden yararlanarak halk sağlığı alanında kariyer basamaklarını tırmanmalarına yardımcı olma fırsatı vermek hepimiz için büyük bir kazanç."

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibinden her SalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In programını almak için buradan kaydolun.

Sperling CNN'e verdiği demeçte, yeni hibelerin tek başına bu önemli sağlık alanlarındaki yetersiz finansmana "uzun vadeli bir çözüm olmayabileceğini" söyledi, "ancak daha uzun vadeli yatırımları teşvik edecek coşku ve sonuçlar sağlayacağını düşünüyorum."

Yönetimin amacının "bu tür fonları kariyer oluşturmak için kullanmak, insanlara hem bu pandemi sırasında ülkelerine hizmet etme hem de bir halk sağlığı kariyeri oluşturma ve çok büyük bir fark yaratabilecek profesyonel toplum sağlığı çalışanları olma şansı vermek" olduğunu söyledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com