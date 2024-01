İlaç üreticileri, Alzheimer ilacının klinik deneyde bilişsel gerilemenin ilerlemesini yavaşlattığını söylüyor

Faz 3 küresel bir klinik çalışmada test edilen ilaç, plasebo ile karşılaştırıldığında, Alzheimer'ın ayırt edici özelliklerinden biri olan bir protein olan amiloid seviyelerinin azalması ve biliş ve günlük görevleri yerine getirme yeteneği üzerinde olumlu etkileri olan "hedef etkileşimi" göstererek tüm ikincil son noktaları da karşıladı.

Eisai CEO'su Haruo Naito yaptığı açıklamada, "Bu yüklerin hafifletilmesine yardımcı olmanın toplumu bir bütün olarak olumlu etkileyeceğine inanıyoruz" dedi. "Ayrıca, lecanemab Clarity AD çalışmasının sonuçları, beyinde anormal Aβ birikiminin Alzheimer hastalığının ana nedenlerinden biri olduğu amiloid hipotezini kanıtlamaktadır."

Ancak Florida Atlantik Üniversitesi Schmidt Tıp Fakültesi Beyin Sağlığı Merkezi Alzheimer Önleme Kliniği Direktörü Dr. Richard Isaacson CNN'e yaptığı açıklamada araştırma sonuçlarının amiloid hipotezinin kanıtı olmadığını söyledi.

"Hastalığın belirli bir aşamasında beyninde belirli miktarda amiloid bulunan kişilerde bu ilacın işe yaradığını kanıtlıyor. Bir ilacı kullanarak bir mekanizmayı kanıtlamak açısından, hayır. Alzheimer çok heterojen bir hastalıktır."

Ancak bu durumun araştırmanın potansiyel önemini azaltmadığını söylüyor.

"Geçmişte, beyindeki amiloidin azaltılması her zaman bilişsel iyileşmelerle ya da anlamlı klinik gelişmelerle bağlantılı değildi. Bu çalışmada her son nokta pozitifti. Bu daha önce hiç olmamıştı."

İlacı alan katılımcıların yaklaşık %2,8'inde ARIA-E adı verilen, beyinde şişme gibi semptomatik bir yan etki görülürken, plasebo alanların hiçbirinde görülmemiştir. Semptomatik ARIA-H, beyin kanaması ve dokuda demir birikmesi oranı ilaç grubunda %0,7 ve plasebo grubunda %0,2 idi.

Genel olarak, lecanemab alan deneme katılımcılarının %21,3'ünde ARIA yan etkileri görüldü, ancak Isaacson, insanlar bu tür bir tedavi aldıklarında, süreç boyunca yakından izlenmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Semptomatik yan etkilerin daha önemli bir önlem olduğunu söylüyor.

"Bu ilaç doğru kullanıldığında, yan etkiler yönetilebilir ve olumsuz sonuçlar çoğu durumda önlenebilir" dedi.

Alzheimer Derneği sonuçlar konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Dernekten yapılan açıklamada, "Alzheimer'ın erken evrelerindeki insanlar için bu tedavi, hastalığın seyrini klinik olarak anlamlı bir şekilde değiştirme potansiyeline sahiptir" denildi. "Bu sonuçlar, lecanamab'ın insanlara günlük yaşama katılma, bağımsız kalma ve gelecekteki sağlık bakım kararlarını verme konusunda tam yeteneklerine yakın veya daha fazla zaman kazandırabileceğini göstermektedir. Alzheimer hastalığı ve erken Alzheimer demansı nedeniyle hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olanlara bu faydaları sağlayan tedaviler, diğer ölümcül hastalıkları olanların yaşamlarını uzatan tedaviler kadar değerlidir."

Isaacson da aynı fikirde: "Önümüzdeki yıllarda bu tür bir tedavinin Alzheimer hastalığının yönetiminde alet çantamızdaki pek çok araçtan biri olacağı bir dünya hayal ediyorum."

Bulgular sadece ön verilerden elde edilmiş olsa da, şirketler bunları hakemli bir dergide yayınlamayı ve Mart ayı sonuna kadar ABD düzenleyici makamlarından onay almak için verileri sunmayı planladıklarını söylüyorlar.

Biogen aynı zamanda Haziran 2021'de FDA tarafından tartışmalı bir şekilde onaylanan bir başka Alzheimer ilacı olan Aduhelm'in de arkasındaki şirkettir. Aduhelm, yaklaşık 20 yıldır onaylanan ilk yeni Alzheimer ilacıydı, ancak etkinliği ve maliyeti hakkında sorular vardı. FDA, bu ilacı alabilecek insan grubunu hızla daralttı ve sonuçlarını çevreleyen belirsizlik nedeniyle kaç doktorun reçete yazacağı belli değil.

Aduhelm aynı zamanda 2022 yılı için Medicare Part B primlerinde büyük bir artışın arkasındaki itici güç oldu ve Medicare Nisan ayında kapsamı kısıtladı.

CNN'den Tami Luhby bu habere katkıda bulunmuştur.Düzeltme: Bu haberin önceki bir versiyonunda yan etkileri olan deneme katılımcılarının yüzdesi yanlış belirtilmiştir.

