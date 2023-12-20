İktidardaki BJP muhalefeti bastırmakla suçlanırken Hindistan 141 milletvekilini görevden uzaklaştırdı

CNN'e bağlı CNN News18 tarafından yapılan bir sayıma göre, bir haklar grubunun rekor olduğunu söylediği şekilde, Meclis başkanları alt meclisten 95 ve üst meclisten 46 olmak üzere toplam 141 muhalefet milletvekilini görevden uzaklaştırdı.

Başbakan Narendra Modi'nin BJP'si her iki mecliste de çoğunluğa sahip ve şimdi Cuma günü sona erecek oturumun geri kalanında neredeyse rakipsiz yasama yapması bekleniyor.

Askıya almalar, geçen hafta iki kişinin meclisi basarak sloganlar atması ve renkli gaz atması sonucu mecliste yaşanan büyük bir güvenlik ihlalinin ardından geldi. Muhalefet milletvekilleri ihlalle ilgili bir meclis görüşmesi talep etmiş, ancak meclis başkanları tarafından düzensizliğe neden oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmışlardı.

Ana muhalefet Kongre partisinden görevden uzaklaştırılan milletvekili Shashi Tharoor, eski adı Twitter olan X'te "Yaklaşık 15 yıllık parlamenterlik kariyerimde ilk kez ben de elimde son güvenlik ihlaliyle ilgili bir tartışma çağrısında bulunan bir pankartla Meclis'in kuyusuna girdim" diye yazdı. "Bunu, hükümetten hesap verebilirlik talep ettikleri için haksız yere görevden uzaklaştırılan (Kongre) meslektaşlarımla dayanışma amacıyla yaptım."

Kongre'nin bir diğer milletvekili Jairam Ramesh ise görevden uzaklaştırmaları "tam bir tasfiye" olarak nitelendirdi. X'te yaptığı açıklamada, muhalefet milletvekillerinin görevden alınmasının "acımasız yasa tasarılarının anlamlı bir tartışma yapılmadan geçirilmesi için" gerçekleştiğini iddia etti.

Görevden uzaklaştırmaları "rekor sayı" olarak nitelendiren New York merkezli İnsan Hakları Vakfı, Salı günü X'te yayınlanan açıklamasında "Hindistan'ın muhalefet ve eleştirmenler üzerinde devam eden baskısını şiddetle kınadığını" söyledi.

Görevden uzaklaştırılan milletvekillerinin çoğu, Mayıs ayında yapılması beklenen gelecek yılki genel seçimlerde Modi ve BJP'yi yenmek isteyen muhalefet partilerinin koalisyonu INDIA olarak bilinen ittifakın bir parçası.

BJP, kendisini eleştirenler tarafından defalarca muhalefeti bastırmak ve parlamentoda demokrasiyi baltalamakla suçlandı. BJP bu iddiaları defalarca reddetti.

CNN yorum için BJP'ye ulaştı. X'te parti, milletvekillerinin parlamentodaki davranışları nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Pazar günü Hintçe yayın yapan bir gazeteye verdiği mülakatta Modi, güvenlik ihlalinin araştırılması gereken ciddi bir mesele olduğunu ancak bunun parlamentoda tartışılmasını gerektirmediğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com