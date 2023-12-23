İklim haberleriyle geçen korkunç bir yılın ardından, işte olumlu hissetmek için 5 neden

Ancak kasvetin ortasında ilerleme işaretleri de vardı. Yenilenebilir enerji rekorları kırıldı, dünya en büyük çevre kazanımlarından birini kutladı ve ülkeler fosil yakıtsız bir geleceğe doğru temkinli ama tarihi bir adım attı.

İşte umutlu olmak için beş neden.

Yenilenebilir enerjide artış

Gezegeni ısıtan fosil yakıtlardan hızla vazgeçme ihtiyacı giderek daha acil hale gelirken, dünya çapında bazı temiz enerji parlak noktaları ortaya çıktı.

Cadılar Bayramı'nda Portekiz rekor kıran bir seri başlattı. Altı günden fazla bir süre boyunca, 31 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında, 10 milyondan fazla insanın yaşadığı bu ülke yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına güvenerek dünyanın geri kalanı için heyecan verici bir örnek oluşturdu.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2023 yılı, yenilenebilir enerji kapasitesinde bugüne kadarki en büyük artışı görme yolunda ilerliyor.

Dünyanın en büyük iklim kirleticisi olan Çin, yenilenebilir enerji kaynaklarında yıldırım hızıyla ilerleme kaydederken, ülke rüzgar ve güneş enerjisi hedefini beş yıl erken aşmaya hazırlanıyor. Haziran ayında yayınlanan bir rapor, Çin'in güneş enerjisi kapasitesinin, raporun yazarı Global Energy Monitor tarafından "dudak uçuklatıcı" olarak tanımlanan bir artışla, dünyanın geri kalan ülkelerinin toplamından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ancak Çin'in bu yıl kömür üretimini de artırdığı, yıkıcı sıcak hava dalgalarının klima ve soğutma için enerji talebini artırması ve ülkenin güneyinde devam eden kuraklığın yeterli yağışa bağlı olan hidroelektrik kaynaklarını etkilemesi nedeniyle fosil yakıta yöneldiği göz ardı edilemez.

Kasım ayında Çin ve ABD'nin iklim değişikliği konusunda işbirliğini yeniden başlatacaklarını açıklamaları ve özellikle fosil yakıtların yerini almak üzere yenilenebilir enerjide büyük bir artış sözü vermeleri, ülkenin kömür üretiminin zirve yapacağına ve azalacağına dair umutları arttırdı.

Fosil yakıtları hedef alan bir iklim anlaşması

İki haftadan fazla süren gergin müzakerelerin ardından Dubai'de düzenlenen COP28 iklim zirvesi Aralık ayında yaklaşık 200 ülkenin fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda benzeri görülmemiş bir taahhütte bulunmasıyla sonuçlandı.

Anlaşma, 100'den fazla ülkenin desteklediği dünyanın kömür, petrol ve doğalgazı aşamalı olarak terk etmesini gerektirmese de, ülkeleri "enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya" "katkıda bulunmaya" çağırdı. Böylece ilk kez bir COP anlaşmasında iklim krizinin başlıca nedeni olan tüm fosil yakıtlar hedef alınmış oldu.

Müzakerelere başkanlık eden COP28 Başkanı Sultan Al Jaber anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi ve anlaşmanın "ekonomilerimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip bir paradigma değişimini" temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Bu anlaşmanın nihai olarak ne kadar etkili olacağı, ülkelerin bundan sonra anlaşmayı uygulamak için ne yapacaklarına bağlı olacaktır. Pek çok uzman, fosil yakıtların yaygınlaştırılmasına açık kapı bırakabilecek boşluklar konusunda uyarıda bulundu.

Ancak fosil yakıtlar konusunda bir anlaşmaya varılmış olması, büyük ölçüde bir atılım olarak görüldü ve memnuniyetle karşılandı.

ABD iklim elçisi John Kerry zirve sonrasında CNN'den Christiane Amanpour'a verdiği demeçte "İnsanlara daha önce yapmadıkları şeyleri yaptırdık" dedi ve bunu "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Brezilya'da ormansızlaşma azalıyor

Brezilya Amazonlarında yıllarca süren ormansızlaşmanın ardından bu yıl orman tahribatının azaltılması konusunda iyi bir ilerleme kaydedildi.

Amazon dünyanın en büyük yağmur ormanıdır ve korunması iklim değişikliğini engellemek için hayati önem taşımaktadır. Atmosferdeki gezegeni ısıtan kirliliği emen bir karbon yutağı görevi görüyor. Ormanlar ya da ağaçlar yok edildiğinde sera gazı yayarlar. Ormansızlaşma ve arazi bozulması dünyadaki karbon kirliliğinin en az onda birinden sorumludur.

Ulusal hükümetin verilerine göre, Devlet Başkanı Luiz Ignácio Lula da Silva, selefi Jair Bolsonaro döneminde meydana gelen yaygın orman tahribatını dizginleme vaadinde ilerleme kaydetmeye başladıkça, Brezilya'da ormansızlaşma Temmuz ayına kadar 12 ayda %22,3 oranında azaldı.

Savunuculuk grubu Climate Observatory'nin başkanı Marcio Astrini bunu "Brezilya'nın iklim gündemine dönüşünü mühürleyen" "etkileyici bir sonuç" olarak nitelendirdi.

Yine de Brezilya'nın ormansızlaşma oranı, 2012'de tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesinin neredeyse iki katı olarak kaldı. Bu dönemde yaklaşık 9.000 kilometrekare yağmur ormanı yok edildi. Lula'nın 2030 yılına kadar sıfır ormansızlaşmaya ulaşma taahhüdünü yerine getirmek için gidilmesi gereken uzun bir yol var.

Ozon tabakası iyileşiyor

BM destekli bir uzmanlar paneli Ocak ayında, ozon tabakasını incelten kimyasalların dünya genelinde aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, Dünya'nın ozon tabakasının on yıllar içinde tamamen iyileşme yolunda olduğunu açıkladı.

Ozon tabakası gezegeni zararlı ultraviyole ışınlarından korur, ancak 1980'lerden bu yana bilim adamları buzdolaplarında, aerosollerde ve çözücülerde yaygın olarak kullanılan kloroflorokarbonlar (CFC'ler) dahil olmak üzere ozona zarar veren maddeler nedeniyle bu kalkanda bir delik oluştuğu konusunda uyarıda bulundular.

Uluslararası işbirliği zararın önlenmesine yardımcı olmuştur. Montreal Protokolü olarak bilinen ve 1989 yılında yürürlüğe giren bir anlaşma, CFC'lerin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını başlattı. Ozon tabakasının daha sonra iyileşmesi, dünyanın en büyük çevresel başarılarından biri olarak selamlandı.

Değerlendirmeye göre, küresel politikaların yürürlükte kalması halinde, ozon tabakasının 2040 yılına kadar dünyanın büyük bölümünde 1980 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Kutup bölgeleri için iyileşme süresi daha uzun: Kuzey Kutbu'nda 2045 ve Antarktika'da 2066.

Ancak Kasım ayında yayınlanan bir çalışma bu ilerleme konusunda bazı şüpheler uyandırdı. Nature Communications tarafından yayınlanan makale, Antarktika üzerindeki ozon tabakasındaki deliğin "sadece alan olarak geniş kalmadığını, aynı zamanda Antarktika baharının büyük bölümünde daha da derinleştiğini" ortaya koydu. Ancak bazı bilim insanları, tabakanın uzun vadeli sağlığı hakkında sonuçlara varmak için çok kısa bir zaman dilimine dayandığını söyleyerek çalışmanın bulgularına şüpheyle yaklaştı.

Elektrikli araç satışlarında artış

Elektrikli araçların popülaritesi bu yıl arttı ve Amerika'daki satışlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çin ve Avrupa'daki insanlar da çok sayıda elektrikli araç satın alıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalıştıklarında gezegen için gaz ve dizel motorlu araçlardan daha iyi olan elektrikli araçlar, küresel olarak gezegeni ısıtan kirliliğin yaklaşık altıda birinden sorumlu olan karayolu taşımacılığını karbondan arındırmanın anahtarıdır.

Bloomberg New Energy Finance tarafından hazırlanan bir rapora göre Amerikalılar 2023 yılında 1 milyon tamamen elektrikli araç satın alarak yıllık bir rekor kırdı.

Rapora göre, elektrikli araçlar 2023'ün ilk yarısında ABD'deki tüm yeni araç satışlarının yaklaşık %8'ini oluşturdu. Çin'de elektrikli araçlar tüm araç satışlarının %19'unu, dünya genelinde ise yeni binek araç satışlarının %15'ini oluşturdu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (EAMA) verilerine göre, Avrupa'da elektrikli araç satışları 2023'ün ilk dokuz ayında %47 arttı. Ancak otomobil satıcıları, tüketicilerin iki ila üç yıl içinde beklenen daha ucuz modelleri beklemesi nedeniyle satışların düştüğü konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com