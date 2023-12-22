İki yabancı, 1975 Noel arifesinde uçakları rötar yaptığında tanıştı. İşte böyle ömür boyu arkadaş oldular

1975'in Noel arifesiydi. LAX Havaalanı. O yılın başlarında Los Angeles'a taşınan Cathy, memleketi Yakima, Washington'a dönmek için yanıp tutuşuyordu.

Cathy Washington'dan Kaliforniya'ya umut ve heyecanla gitmişti. 23 yaşındaki Cathy için Yakima sınırlayıcı görünüyordu. Büyük şehir yaşamını deneyimlemek istiyordu.

Cathy bugün CNN Travel 'a "Küçük bir kasabada büyüdüm, yapacak daha çok şeyin olduğu bir yerde olmak istedim" diyor.

San Fernando Vadisi'nde kendisine ait küçük bir daire bulmuştu. İşi iyiydi, iş arkadaşları ondan çok daha yaşlıydı - ama hepsi dost canlısı ve misafirperverdi.

Ama Cathy'nin kendi yaşında hiç arkadaşı yoktu. Büyük şehirde kendini yalnız ve soyutlanmış hissediyordu. Los Angeles'a tek başına taşınmanın bir hata olup olmadığını düşünüp duruyordu.

"Belki de olmam gereken yer burası değilmiş gibi hissetmeye başlamıştım" diyor Cathy.

Tatil için ailesinin evine dönmeye hazırlanırken, Cathy oraya vardığında onlara temelli geri döndüğünü söylemeye karar verdi.

Cathy check-in için sıraya girdiğinde ve uçağın rötar yaptığını öğrendiğinde, bardağı taşıran son damla gibi hissetti - hiçbir şey doğru gitmiyor gibiydi.

Önündeki sırada bekleyen kadın arkasını dönüp gülümseyerek sohbete başladığında, üzüntüsünden kurtulmaya çalışıyordu.

Kırklı yaşlarının sonlarındaydı, Cathy'ye hemen kendini sevdiren samimi ve sıcak bir havası vardı. Yanında Cathy'yle aynı yaşlarda görünen bir kadın duruyordu; o da biraz daha utangaç bir ifadeyle gülümsedi.

"Ben Millie," dedi yaşlı kadın. "Bu da kızım Debbie. Nereye gidiyorsunuz?"

"Ben Cathy," dedi Cathy. "Yakima, Washington'a gidiyorum."

"Biz de Eugene, Oregon'a gitmeye çalışıyoruz," dedi Millie. "Ama şu anda hiçbir yere gitmiyoruz. Neden gidip bir şeyler içmiyoruz?"

Saat on birdi ama Cathy sadece bir an tereddüt etti. Millie ve Debbie'nin dostça varlıkları Cathy'yi hemen rahatlatmıştı. Üç kadın havaalanı barına doğru yola koyuldu.

Havaalanı dostluğu

Millie onlar için sipariş verirken Debbie ve Cathy sohbet ediyordu. Debbie 24 yaşında olduğunu ve Kaliforniya'dan geldiğini açıkladı - Los Angeles'ın yaklaşık 15 mil doğusundaki Norwalk adlı bir kasabada yaşıyordu ve annesiyle birlikte tatil için ailesini ziyaret etmek üzere Oregon'a gidiyorlardı.

Cathy Debbie'yle sohbet etmenin kolay olduğunu düşünüyordu. Komik ve arkadaş canlısıydı. Millie elinde içkilerle masaya döndüğünde, Millie'nin canlı ve konuşkan kişiliği sohbetin devam etmesini sağladı.

Millie Cathy'nin yalnızlığını fark etmiş gibiydi. Cathy bugün onun Debbie'yle "arkadaş çöpçatanı" olduğunu düşünüyor.

"Birkaç saat sonra uçağa bindiğimizde Millie koltuklarımızı değiştirmişti, böylece birlikte oturup sohbete devam edebilecektik" diyor Cathy.

Cathy'nin Millie ve Debbie'den farklı bir son noktası olsa da, hepsi aynı uçakta ve aynı havayolu şirketiyle uçuyordu - milyarder Howard Hughes'a bağlı, artık feshedilmiş bir bölgesel havayolu şirketi olan Hughes Airwest. Uçak batı kıyısı boyunca uçacak ve yolda birkaç durak yapacaktı.

Gecikmeye ve yolcuların birçoğunun yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen uçakta neşeli bir atmosfer vardı.

"Uçağa bindiğimizde tüm uçuş görevlilerinin Noel Baba şapkaları vardı," diye hatırlıyor Cathy.

Uçak her indiğinde, yolcuları indirdikten sonra tekrar havalandığında, kalan yolculara gecikmeden dolayı özür dilemek için bir tur bedava içki ikram edildi.

"Her yukarı çıktığımızda tepsimde bir içki daha vardı," diyor Cathy. "Çok neşeli bir ruh hali içindeydik."

Uçak Eugene'de durduğunda, Millie ve Debbie uçaktan indiler ama Cathy ile iletişim bilgilerini paylaşmadan önce değil.

"Ona 'Yılbaşı gecesi için bir planınız var mı?' diye sordum. O da 'Hayır' dedi. Ben de, 'İşte telefon numaram, beni aramaktan çekinme ve gelip evimde kalabilirsin,' dedim," diye hatırlıyor Debbie.

"Birdenbire benim yaşımda bir arkadaşım oldu" diyor Cathy.

Noel ve Yeni Yıl

Yakima'da Cathy'nin ailesi onu havaalanından aldı. Onları gördüğü için çok heyecanlıydı ama gün boyu içmenin de etkisi vardı.

"Uçaktan indiğimi bile hatırlamıyorum," diyor gülerek. "Eve döndüğümde bunu hissediyordum."

Cathy ailesinin evine döndüğünde, erkek kardeşi ve yengesi de küçük çocuklarıyla birlikte oradaydı. Aile Cathy'nin gelişini bekliyordu ve hediyeleri değiş tokuş etmeyi umuyordu.

Ama Cathy hemen arabada uyuyakaldı.

"Çocuklardan birini hatırlıyorum - o zamanlar dört ve altı yaşlarındaydılar. Gelip yanıma oturdu ve sürekli beni uyandırmaya çalıştı," diye hatırlıyor Cathy.

Ertesi sabah, Noel günü, Cathy annesiyle birlikte mutfak masasında oturuyordu. Olası bir akşamdan kalmalığı atlatmış ve kendini yeniden daha insani hissediyordu.

Cathy'nin annesi kaşlarını kaldırarak, "İçki içmek dışında uçuşun nasıl geçti?" diye sordu.

"Çok iyi insanlarla tanıştım" diye açıkladı Cathy. "Bana numaralarını verdiler. Sanırım döndüğümde onları arayacağım."

Debbie'nin kendisini yılbaşı gecesi için davet ettiğini söyledi.

Cathy'nin annesi cesaretle, "Bu harika," dedi. "Bunu kabul etmelisin."

"Evet, sanırım kabul edeceğim," dedi Cathy. "Ondan gerçekten hoşlandım."

Cathy'nin Washington'daki bayram tatilinin geri kalanı aile, yemek ve kutlamalarla mutlu bir bulanıklık içinde geçti.

California'ya dönme vakti geldiğinde Cathy kendini endişeli değil heyecanlı hissediyordu.

"Birkaç gün önce ailemle eve taşınma konusunu konuşabileceğimi düşünüyordum. Şimdi ise gerçekten birilerini tanımayı ve orada bir arkadaş edinmeyi düşünüyordum," diyor Cathy.

Debbie de Cathy'yi yeniden göreceği için heyecanlıydı. Cathy'nin onunla temasa geçeceğinden hiç şüphesi yoktu.

"Buluşmamızla ilgili içimde sıcak bir his vardı. Ve bir şekilde Cathy'nin arayacağını biliyordum" diyor.

Arkadaş olmak

Cathy aradı ve Debbie'nin yeni yıl partisine katıldı. Daha sonra Cathy orada kaldı ve ertesi gün ilk depremini yaşadı. Depremler Kaliforniya'da Washington'dakinden daha olağan olaylardır ve Cathy, Debbie'nin her şey hakkında bu kadar rahat olmasına şaşırmıştı.

"O, 'Ne yapacağım? Nereye gideceğim?" Ben de ona dedim ki, "Cathy, tatlım, bu hiçbir şeydi. Bitti artık. Sadece otur ve rahatla,' dedim," diye hatırlıyor Debbie. "O zamandan beri birbirimize bağlıyız."

"Gerisi, dedikleri gibi, tarih oldu," diyor Cathy. "Birlikte takılmaya devam ettik.

Debbie'yle tanıştıktan sonra Cathy'nin Kaliforniya dünyası açıldı. Debbie onu kendi arkadaş grubuyla tanıştırdı.

"Kısa bir süre sonra, ilkbaharda benim çalıştığım yerde benim yaşlarımda birkaç kişi çalışmaya başladı ve onlarla arkadaş oldum," diye hatırlıyor Cathy.

"Ama açıkçası Güney Kaliforniya'da kalmamın en büyük nedeni Debbie ve annesiydi, çünkü Millie beni bir nevi evlat edinmişti. Herkese onun benim Kaliforniyalı annem olduğunu söylerdim."

Millie Cathy'yi arar ve akşam yemeğine davet eder, eve götürmesi için eline bir kap dolusu yemek sıkıştırmadan Cathy'nin gitmesine izin vermezdi.

Bu arada Cathy ve Debbie ikili olarak düzenli olarak buluşuyor, buluşma aralarında da düzenli olarak telefonda konuşuyorlardı.

"Alışverişe gitmek için her zaman bir bahane vardı. Nereye gittiğimiz umurumuzda değildi. Rodeo Drive'a bile giderdik ama hiçbir şey almazdık," diyor Debbie.

"Hiçbir şeye paramız yetmezdi ama merak etmek eğlenceliydi," diye ekliyor Cathy.

En sevdikleri uğrak yerlerinden biri LA Dodgers'ın evi olan Dodger Stadyumu'ydu. İki arkadaş tribün koltukları için 4 dolar harcıyor ve paralarının geri kalanını beyzbol takımının adını taşıyan 10 inçlik sosisli sandviçlere yatırıyorlardı.

Debbie gülerek, "Dodger maçlarını severdik - ama daha da önemlisi, Dodger sosislerini severdik" diyor.

1976 yılının sonlarında Cathy memleketine bir yolculuk daha planladı. Bu kez uçmamaya karar verdi - kısmen daha fazla uçuş rötarından kaçınmak, kısmen de paradan tasarruf etmek için.

"Ben de Debbie'ye benimle Washington'a gelip ailemle tanışmak isteyip istemediğini sordum" diye hatırlıyor Debbie.

İki arkadaş gece boyunca araba sürmeyi planlayarak yola çıktılar. Ancak yağmur o kadar şiddetli yağmaya başladı ki önlerindeki yolu zar zor görebiliyorlardı. Sonra da lastikleri patladı.

"Yolun kenarına çekildik. Sağanak yağmur yağıyordu, o günlerde cep telefonu yoktu, hiçbir şey yoktu. Hava kararıyordu," diye hatırlıyor Cathy.

Neyse ki yoldan geçen dost canlısı bir adam durdu ve lastiği değiştirmelerine yardım etti. Adam nakit para kabul etmediği için Debbie ve Cathy, Millie'nin yolculukları için hazırladığı sandviç ve kurabiyelerden alması konusunda ısrar ettiler.

Debbie ve Cathy için bunların hepsi maceranın bir parçasıydı - umutsuzluğa kapılmak yerine kucaklanan seyahat aksilikleri. Ne de olsa onları en başta bir araya getiren şey buydu.

İki arkadaş nihayet Washington'a vardıklarında Debbie, Cathy'nin ailesi tarafından kollarını açarak karşılandı.

Debbie'nin babası o genç bir kızken vefat etmişti ve Cathy'nin babası kısa sürede onun için bir nevi vekil baba figürü haline gelmişti.

"Ailesini ölesiye seviyordum. Babasıyla ilk karşılaştığımda, 'Buraya gel evlat. Sarıl bana' dedi. Çok sevimli bir aileydiler" diyor Debbie.

Daha sonra Debbie'nin annesi Millie de Cathy'nin ailesini tanımaya başladı. Cathy'nin ailesi ne zaman şehre gelse Millie ile buluşurlardı.

Cathy, "Annesi ailemle gerçekten bağ kurdu ve onlar da onunla bağ kurdu" diyor.

"Olması gereken buydu," diyor Debbie.

Yaşam boyu bağlılık

Cathy sonraki 17 yıl boyunca Kaliforniya'da yaşadı ve bu süre boyunca Debbie ile yakın arkadaş kaldı. 1990'ların başında Washington'a geri taşındı. Şirketi Seattle'da yeni bir bölüm açıyordu - bu harika bir iş fırsatıydı ve ayrıca Cathy'nin ailesine birkaç saat daha yakın olmasını sağlıyordu.

"Annemle babam o sıralarda yaşlanmaya başlamıştı," diyor Cathy.

Taşındıktan sonra Cathy, Debbie ile iyi arkadaş olmaya devam etti. İş için düzenli olarak Kaliforniya'ya gitmeye devam etti ve Debbie ile sık sık telefonda konuştu. İki arkadaş kendi şehirlerinin dışında da maceralara atılmışlar.

Cathy, "Disneyland, Knott's Berry Farm ve Paul Anka'yı görmek için Las Vegas'a unutulmaz bir gezi vardı" diyor.

Bugün Debbie ve Cathy 70'li yaşlarındalar. Otuz yılı aşkın bir süredir birbirlerine yakın yaşamıyorlar. Ama aradan geçen on yıllar boyunca birbirlerinden kopmadılar ve birbirlerine destek oldular.

Cathy arkadaşlık için "Bence bunun için çalışmalısınız," diyor. "Bunu öylece kabul edemezsiniz. Ve bence hayatımda kalan insanlar, orada olmaları gereken insanlar. Bence Debbie'nin her zaman orada olması gerekiyordu. İşte bu yüzden arkadaşlığımızı sürdürmek bizim için kolay oldu."

Debbie, "Her zaman haftada bir kez olmayabilir ama her zaman bağlantı kuruyoruz," diyor. "Birbirimizin doğum günlerini hatırlıyoruz - onu arayıp telefonda çok kötü bir şekilde şarkı söyleyeceğim. Çaba sarf etmeniz gerekiyor ama bence bağlantıda kalmak için bunun çok büyük bir şey olması gerekmiyor. Arkadaşınıza bir doğum günü kartı gönderin - ya da telefonda ona kötü bir şekilde şarkı söyleyin."

Son yıllarda her iki kadının da yakın arkadaşları vefat etmiş, bu da onları hala hayatlarında olan sevdikleri ve artık yanlarında olmayanların oynadığı roller için daha da minnettar hale getirmiş.

Özellikle de Debbie'nin annesi Millie'yi özlüyorlar; havaalanında tanışmalarındaki rolünü her zaman takdir ediyorlar.

Kalça protezi sonrası Debbie'yi ziyaret edip moral vermeye giden Cathy, "Debbie'nin annesinin, benim anne ve babamın ve yakın olduğumuz diğer aile üyelerinin ölümlerini yaşadık ve ikimiz de yıllar içinde sağlık sorunları yaşadık," diyor.

"Deb'i her zaman arayabileceğimi ve onunla konuşabileceğimi biliyorum. Konuşmamız bittiğinde muhtemelen gülüyor oluruz ki bu da bir arkadaşta olması gereken her zaman iyi bir şeydir, sizi içinde bulunduğunuz kötü durumdan çekip çıkarır."

Sağlık sorunları nedeniyle - pandemiden bahsetmiyorum bile - iki arkadaş birkaç yıldır birbirlerini yüz yüze görmemişler. Ancak Cathy gelecek yıl bahar aylarında Kaliforniya'ya bir gezi planlıyor.

"Birbirimizi gördüğümüzde, tıpkı bir ay önce birlikte olduğumuz gibi olacağımızı ve rahat sohbet ve kahkahalara geri döneceğimizi garanti edebilirim" diyor.

Bu arada, iki arkadaş Noel arifesinde mutlaka sohbet edecekler. O gün telefonda konuşmak onlar için bir gelenek - kısmen bayram dileklerini iletmek, kısmen de anılarını tazelemek için.

"Cathy arayacak ve 'Mutlu Noeller. Noel arifesinde tanıştığımız gecenin yıldönümü kutlu olsun," diyor Debbie.

Bu yıl o buluşmanın 48. yıldönümü olacak.

"Açıkçası uçuşumun en iyi rötarlı uçuşuydu" diyor Cathy.

"Harika bir dostluk oldu," diye katılıyor Debbie.

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Kaynak: edition.cnn.com