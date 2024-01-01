İki kez Olimpiyatlara katılan bisikletçi Melissa Hoskins araba çarpması sonucu 32 yaşında öldü

Güney Avustralya Polisi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının Avustralya'nın Adelaide kentinde "kadının tanıdığı" bir adamın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya kadının adını Hoskins olarak verdi.

Polis açıklamasında kadının "ciddi şekilde yaralandığı ve tedavi için Royal Adelaide Hastanesine kaldırıldığı" belirtildi. "Ne yazık ki kadın gece hastanede hayatını kaybetti."

Avustralya'nın ulusal yayın kuruluşu ABC ve diğer yerel medya kuruluşları, Hoskins'in iki kez dünya zamana karşı yarış şampiyonu olan ve Fransa Turu'nda bir etap kazanan kocası Rohan Dennis'in tutuklandığını ve ölümüne neden olmakla suçlandığını bildirdi.

Polis açıklamasında "tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermek, gerekli özeni göstermeden araç kullanmak ve hayatı tehlikeye atmakla suçlanan ve tutuklanan" 33 yaşındaki adamın ismi verilmedi.

Polis açıklamasında adamın kefaletle serbest bırakıldığı ve 13 Mart'ta Adelaide Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağı belirtildi.

CNN hem Güney Avustralya Polisi hem de Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi ile temasa geçerek Dennis'in tutuklanan ve suçlanan kişi olduğunun teyidini ve mahkemeye çıkacağı tarihi sordu. CNN ayrıca Dennis'e web sitesi ve yönetim ekibi aracılığıyla ulaşarak yorum istedi.

Bir polis sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, politikalarının bir olaya karışan sanıkların isimlerini teyit etmemek olduğunu söyledi.

Başarılı bir pist bisikletçisi olan Hoskins, 2015 yılında Avustralya'nın kadınlar takım takip dörtlüsünün bir parçası olarak dünya şampiyonu olmuş ve dünya rekoru kırmıştı.

Aynı etkinlikte 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunlarında yarıştı ve 2012 Londra Oyunlarında madalyayı sadece 0.181 saniye ile kaçırdı.

Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Mayıs 2017'de emekli oldu, Şubat 2018'de Dennis ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu.

Vatandaşı ve Olimpiyat altın madalyası sahibi Anna Meares de dahil olmak üzere bisiklet dünyasının önde gelen isimleri Hoskins'i saygıyla andı: "Kalbim çok ağır. Düşüncelerim çocukları, ailesi ve dostlarıyla birlikte."

Meares X'teki paylaşımında şunları ekledi: "Çok zor ve trajik bir dönemden geçiyoruz. RIP Melissa Hoskins."

Dünya çapındaki kadın bisikletçiler birliği CPA Women, X 'te "Melissa Hoskins'in ölüm haberiyle sarsıldıklarını" ve "başta çocukları olmak üzere onu sevenlere ve çok kısa süren hayatında onunla birlikte bisiklete binebilecek kadar şanslı olanlara düşüncelerini" gönderdiklerini paylaştı.

Hoskins'in şu anda Liv AlUla Jayco olarak bilinen eski ekibi, ölümünü öğrendiklerinde "yıkıldıklarını" söyledi.

"Bu derin üzüntü verici zamanda düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve tüm bisiklet camiasıyla birlikte. O asla unutulmayacak," dedi takım X'te.

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Kaynak: edition.cnn.com