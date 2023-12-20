İki kez NBA şampiyonu olan JR Smith gözünü golf oynamaya dikerek üniversiteye gidiyor

JR Smith 35 yaşında olabilir ama bu onun atletik hayallerinin söndüğü anlamına gelmiyor.

16 yıldır NBA 'de oynayan Smith, North Carolina A&T State Üniversitesi'ne kaydoldu ve üniversitenin golf takımına katılmayı planlıyor.

Öncelikle liberal çalışmalar alanında bir derece peşinde - dersleri 18 Ağustos'ta başlıyor - ancak ülkenin en iyi tarihsel olarak Siyah kolej ve üniversitelerinden (HBCU'lar) birinin takımına başvurmadan önce Ulusal Kolej Atletizm Birliği'nin (NCAA) uygunluğunu çözmesini bekliyor.

Smith üniversiteye gitmeyip 2004 yılında liseden doğrudan NBA'e geçti ancak üniversiteye gitmeyi Hall of Famer Ray Allen ile Dominik Cumhuriyeti'ne yaptığı bir gezi sırasında düşünmeye başladığını söyledi.

İki kez NBA şampiyonu olan Smith, Wyndham Championship'teki pro-am öncesinde Çarşamba günü WFMY News 2 Sports'a verdiği demeçte, "Golf, sizi gerçekten yüksek hissettiren ya da dizlerinizin üzerine çöktürüp alçakgönüllü yapabilen oyunlardan biri" dedi.

"Bu duyguya sahip olmak ve tüm oyunun neredeyse kendi ellerimde olduğunu bilmek ve takım arkadaşlarımın pas vermesi, pas alması ve savunma yapması konusunda endişelenmeme gerek yok, bu yüzden oyunumu oynayabilir ve sadece eğlenebilirim."

Smith, PGA Tour etkinliklerinde sık sık seyirciler arasında görülebiliyor - ve beş handikapla oynadığını söylüyor.

Oynamaya uygun olmak için NCAA'e dilekçe verdi ancak bu sürecin ne kadar süreceği belli değil.

NCAA kurallarınagöre: "Bir birey, bir spor dalında profesyonel bir takımda yarışmışsa, o spor dalında üniversiteler arası atletizm için uygun olmayacaktır."

Eski bir profesyonel sporcunun farklı bir spor dalında yarışmasını yasaklamaz.

Üniversitede hem erkek hem de kadın takımlarına koçluk yapan Richard Watkins, Smith'in gelişinin "büyük bir olay" olduğunu söyledi.

"Bu A&T için büyük bir olay. Onun için de büyük bir olay," diyor Çarşamba günü Smith'in galerisinde bulunan Watkins. "Onun konumundaki birinin bir düşünceye, bir hayale, bir fikre sahip olması ve bu yönde ilerleyebilmesi çok sık rastlanan bir durum değil.

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"Kendisi eski bir profesyonel atlet, ancak (bu) benzersiz bir dizi koşul. Üniversiteye gitmedi, hiç kayıt yaptırmadı, zaman hiç başlamadı."

1.80 boyundaki şutör guard profesyonel olarak birçok NBA takımında oynadı ve 2016'da Cleveland Cavaliers ve 2020'de Los Angeles Lakers ile NBA şampiyonlukları kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com