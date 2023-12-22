İki fırtınanın birleşerek ABD'nin orta kesimlerini hedef alması nedeniyle zorlu tatil seyahatleri mümkün

AAA'nın yılsonu tatil tahminine göre, Cumartesi günü başlayacak 10 günlük tatil seyahati dönemi ABD havalimanlarında şimdiye kadarki en yoğun dönem olacak. Toplamda 115 milyon Amerikalının bu tatil sezonunda evlerinden en az 50 mil uzağa seyahat etmesi bekleniyor. İşte birçoğunu nelerin beklediği.

Cuma günü: Batı'da zorlu seyahatler

Batı, Cuma günü biri Güneybatı'da diğeri Kuzeybatı'da olmak üzere eşzamanlı iki fırtınanın pek de şanslı olmayan alıcısı ve ABD'de seyahatlerin aksaması en muhtemel bölge.

Perşembe günü Güney Kaliforniya'nın bazı bölgelerini sular altında bırakan aynı fırtına Cuma günü Güneybatı'ya doğru genişleyecek. Yoğun yağış dönemleri Cuma günü Arizona'da ve Cuma akşamı New Mexico'nun bazı bölgelerinde sel endişelerini artıracak.

Yağmurun devam etmesi halinde Cuma günü Güney Kaliforniya'da ek sel baskınları yaşanabilir.

Hava Tahmin Merkezi'ne göre, Cuma günü Güney Kaliforniya ve Güney Arizona'nın büyük bölümü için 4 üzerinden 2. seviye aşırı yağış riski söz konusudur.

Daha kuzeyde, Cuma sabahı erken saatlerde Kuzeybatı Pasifik'e ulaşan bir fırtına gün boyunca Kuzeybatı'yı izleyecek ve Cuma akşamı Rocky Dağları'na doğru ilerleyecek.

Washington'un Cascade Dağları'nın bazı bölgelerinde Cuma günü yarım metreden fazla kar yağması muhtemeldir. Buna, uygun kar zincirleri olmayan sürücüler için seyahati durma noktasına getirebilecek olan Cascades'i kesen popüler Stevens Geçidi de dahildir. Kuzeybatı boyunca daha düşük rakımlarda yağmur yağacak.

Cuma günü Doğu'da seyahat edecekler için diğer yerlerde koşullar kuru ve büyük ölçüde sakin olacak. Cuma gününden Cumartesi gününe kadar güney ovalarından Orta Batı'ya doğru bir miktar yağmur yağacak, ancak şiddetli ve sele neden olabilecek yağışlar beklenmiyor.

Cumartesi ve Pazar: Fırtınalı, ancak bazıları için rekor sıcak

Cuma günü Batı'yı dolaşan iki yıkıcı fırtına Cumartesi günü Rockies üzerinde birleşerek daha büyük bir fırtına oluşturacak ve Pazar günü ABD'nin orta kesimlerini etkileyecek. Cumartesi günü Idaho ve Montana'dan Colorado ve New Mexico'ya kadar biriken kar yağışı nedeniyle seyahat endişeleri artacak.

Cumartesi günü Rockies'teki sevdiklerini görmek için yola çıkacak olanlar, uzun ve karlı bir yolculuğa hazırlıklı olmalıdır. Kar yağışı Pazar günü Wyoming ve Colorado'da devam edecek ve fırtına orta ABD'ye doğru ilerlerken Nebraska ve Dakotas'a doğru genişleyecek.

Yağmur ve kar karışımının Denver'a ulaşması Cumartesi gecesini bulacak ve Pazar günü tamamen kara dönüşecek. Bu kar, özellikle bölgenin en işlek merkezi olan Denver Uluslararası Havalimanı'na giden son dakika uçak yolcuları için büyük bir baş ağrısına dönüşebilir.

Kar yağışından uzakta, fırtınanın etki alanını genişletmesiyle birlikte Pazar günü güney ovalar ve Aşağı Mississippi Vadisi'nden Orta Batı'ya kadar yağmur yağacak.

Bu yağmur, özellikle Körfez Kıyısına yakın bölgelerde zaman zaman şiddetli olabilir. Pazar günü Louisiana'nın büyük bir kısmı ile Mississippi, Teksas ve Arkansas'ın bazı bölgelerinde dokuz milyondan fazla kişi için 4 üzerinden 2. seviye aşırı yağış riski öngörülmektedir.

Noel arifesinde ıslak yollar ve yoğun trafik, Dallas ve Kansas City gibi metro bölgelerinde seyahatin çok yavaş ilerlemesine yol açacaktır. New Orleans gibi yağmurun en şiddetli olduğu yerlerde, sular altında kalan yollar seyahati durma noktasına getirecektir.

Pazar günü ABD'nin orta kesimlerinde rüzgar hızları da artacak ve birçok yerde rüzgar esintili olacak ve birkaç kuvvetli rüzgar esmesi mümkün olacak. Bu kuvvetli rüzgârların sıklaştığı yerlerde uçuşlarda gecikmeler yaşanabilir.

Tipik olarak, Noel arifesinde ABD'nin orta kesiminde büyük bir fırtına, bölgenin çok daha geniş bir alanı için kar anlamına gelir - ancak bu yıl farklı.

Kısmen tropikal Pasifik'teki doğal bir okyanus ve hava durumu modeli olan ve dünya genelindeki hava durumunu etkileyen El Niño'nun etkisiyle bölgede çok ılıman ve potansiyel olarak rekor kıran sıcaklıklar gelişecek.

Günlük yüksek sıcaklık rekorları Cumartesi günü Yukarı Ortabatı'da ve Noel arifesinde daha çok Ortabatı ve Ovalarda tehlikede. Rekor sıcaklık muhtemelen Ortabatı'da Noel Günü'ne kadar devam edecek.

Noel Günü: Islak ve ılıman, beyaz değil

Hafta sonu fırtınası Pazartesi günü doğuya doğru ilerleyecek ve Orta Batı'dan Güneydoğu'ya kadar ılıman, ıslak bir Noel günü başlatacak.

Pazar günü olduğu gibi Pazartesi günü de sele yol açabilecek en şiddetli yağmur Körfez Kıyısı'na yakın bölgelerle sınırlı kalacak. Daha kuzeydeki yağmur zaman zaman düzenli olacak, ancak önemli sel sorunlarına yol açması beklenmiyor.

Fırtınanın Pazartesi gününe kadar kalan tek soğuk noktalarından birinde, Nebraska'nın bazı bölgelerinde kar devam edecek ve yağmur, kar ve sulu kar karışımı buzlu bir hava Iowa, Minnesota ve Wisconsin'in bazı bölümlerini etkileyebilir.

Diğer yerlerde, Batı ve Kuzeydoğu'nun büyük çoğunluğu için kuru bir Noel günü bekleniyor.

Beyaz bir Noel hayalleri suya düşenler için bu Noel'in bir başka cansız kar rekoru kırma ihtimali de var.

NOAA'ya göre Cuma sabahı itibariyle ABD anakarasının sadece %13,2'sinde kar örtüsü olarak bilinen kar vardı. Bu kar örtüsünün çoğu Rockies ve Cascades'de, bir kısmı da Kuzeydoğu'nun yüksek arazilerinde.

Bu hafta sonu Rockies'teki kar yağışı muhtemelen genel kar örtüsü yüzdesini biraz yükseltmeye yardımcı olacaktır. Ancak bu, ABD'nin %21,2'sinin karla kaplı olduğu 2003'ten bu yana en az Noel kar örtüsüne sahip yıl olmasını engellemek için yeterli olmayabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com