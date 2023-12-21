İki büyük ulusal güvenlik davası, Hong Kong'daki sivil haklara yeniden dikkat çekiyor. İşte bilmeniz gerekenler

Pazartesi günü, Hong Kong basın dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve "yabancı güçlerle işbirliği yapmakla" suçlanan medya patronu Jimmy Lai'nin yakından izlenen davasında duruşmalar başladı.

Geçtiğimiz ay ise avukatlar, "Hong Kong 47" olarak bilinen düzinelerce aktivist ve siyasetçiye karşı açılan ayrı bir ulusal güvenlik davasında kapanış konuşmalarını yaptılar. Aralarında eski öğrenci aktivist Joshua Wong'un da bulunduğu sanıklar, yaklaşık üç yıl önce şehir milletvekili seçimlerine kimin katılacağına karar vermek üzere resmi olmayan bir ön seçim düzenledikleri gerekçesiyle topluca tutuklanmışlardı.

İkiz davalar, 2019'daki kitlesel ve zaman zaman şiddetli demokrasi yanlısı protestoların ardından Pekin tarafından 2020'de yürürlüğe konan kapsamlı ulusal güvenlik yasası kapsamında bugüne kadarki en yüksek profilli davalar arasında yer alıyor.

Pekin ve Hong Kong'daki yetkililer yasanın "istikrarı yeniden sağladığını" ve "yabancı güçlerin" müdahalesine izin veren boşlukları kapattığını söylüyor. Yasanın özgürlükleri baskı altına aldığını reddettiler.

Ancak hak örgütleri, medya grupları ve eleştirmenler, bir zamanlar güçlü protesto kültürü ve özgür basınıyla bilinen ve uluslararası standartlardaki hukuk sistemiyle övgü toplayan Hong Kong'daki yasal manzarayı değiştirdiğini ve temel sivil ve siyasi hakları budadığını söylüyor.

Her iki davada da mahkemelerin vereceği karar, pek çok kişinin kentin canlı sivil toplumunun normal işleyişine uygun olduğunu savunduğu siyasi eylemlerin artık nasıl ele alınacağına dair güçlü bir sinyal gönderecek.

Önümüzdeki yıl karara bağlanması beklenen davalar, Hong Kong'un yeni bir yasayla ulusal güvenlik suçlarının sayısını arttırmayı planladığı bir döneme denk geliyor. Yetkililer yeni yasanın Pekin'in kurallarındaki "boşlukları" dolduracağını söylese de, eleştirmenler bunun kentteki özgürlükleri ve uluslararası güveni daha da azaltacağından korkuyor.

İşte bilmeniz gerekenler:

Kimler yargılanıyor ve suçlamalar neler?

76 yaşındaki Lai, 30 Haziran 2020'de yürürlüğe girdikten sonra ulusal güvenlik yasası kapsamında tutuklanan ilk kişiler arasındaydı. Şu anda ulusal güvenlik yasası kapsamında üç kez yabancı güçlerle işbirliği yapmaktan ve şehrin sömürge döneminden kalma isyan yasası kapsamında ayrı bir suçlamadan yargılanıyor. Lai tüm suçlamaları reddetti.

Demokrasi yanlısı, Pekin karşıtı Apple Daily gazetesinin kurucusu, protestolar ve gazete binasındaki ticari faaliyetlerle ilgili olarak yaklaşık üç yıl hapis ve başka cezalara çarptırılmıştı.

Lai uzun süredir Çin'in iktidardaki Komünist Partisini açık bir dille eleştiriyor ve bu görüşünü artık yayın hayatına son vermiş olan gazetesinin sayfalarına da yansıtıyordu. 2019 protestoları sırasında, Hong Kong'daki siyasi durumu tartışmak üzere politikacılarla buluşmak için ABD'ye gitti - Pekin tarafından Çin'in güvenliğini baltalamak için yabancı güçlerle işbirliği yapmak olarak görülen bir hareket.

Hong Kong 47 olarak adlandırılan grupta deneyimli siyasetçiler, seçilmiş milletvekilleri ve genç protesto liderlerinin yanı sıra akademisyenler, sendikacılar, gazeteciler ve sağlık çalışanları yer alıyor. Bu kişiler, ılımlı demokrasi yanlılarından Hong Kong'un kendi kaderini tayin etmesini savunanlara kadar farklı kuşaklardan ve geniş bir siyasi yelpazeden geliyor.

En tanınmış isimler arasında, Hong Kong'da yıllarca süren öğrenci liderliğindeki demokrasi protestolarının genç yüzü olarak uluslararası ün kazanan 27 yaşındaki Joshua Wong; bir hukuk akademisyeni ve 2014 Occupy Central hareketinin kurucularından 59 yaşındaki Benny Tai; ve eski bir gazeteci olan 66 yaşındaki Claudia Mo yer alıyor.

Bu kişiler, güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra 2020'de resmi olmayan bir ön seçim düzenledikten sonra "yıkım için komplo kurmakla" suçlandılar. Bu seçimin amacı, şehir milletvekilliği seçimlerine kimlerin katılacağına karar vermek ve demokrasi yanlısı politikacılara mecliste çoğunluğu elde etmek için en iyi şansı vermekti. Yüz binlerce kişi oy kullandı.

Yargılananlar bu planın Hong Kong'da uzun süredir izin verilen çoğulcu ve muhalif siyasetin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Savcılar bunun "Hong Kong hükümetini yıkmaya yönelik büyük ve iyi organize edilmiş bir plan" olduğunu savunuyor.

Ulusal güvenlik davalarında en yüksek ceza ömür boyu hapistir.

Ulusal güvenlik davalarının diğer yargılamalardan farkı nedir?

Hong Kong için Pekin'de hazırlanan ve onaylanan ulusal güvenlik yasası, ayrılma, yıkma, terörizm ve yabancı güçlerle işbirliği yapma eylemlerini suç sayıyor.

Ayrıca davaların görülme şekli bakımından genel hukuktan ayrılmaya da izin veriyor.

Şimdiye kadar şehirdeki hiçbir ulusal güvenlik davası jüri tarafından görülmedi. Bunun yerine Pekin'in atadığı İcra Kurulu Başkanı tarafından seçilen üç yüksek mahkeme yargıcı tarafından yönetildiler. Hükümet, yargıçların kentin mevcut yargı kademelerinden geldiğini ve "adli ve mesleki niteliklerine" göre seçildiklerini söyledi.

Salı günü CNN'e verilen resmi rakamlara göre, bu hafta itibariyle 172 kişi ulusal güvenlik yasası kapsamında suçlandı. Georgetown Üniversitesi Asya Hukuku Merkezi araştırma görevlisi Eric Yan-ho Lai tarafından toplanan verilere göre, tamamlanan 100'den fazla davada mahkumiyet oranı %100'dür.

Yasa, olağanüstü durumlarda davaların yargılanmak üzere Çin anakarasına nakledilmesi için bir seçenek sunuyor - bu hüküm henüz kullanılmadı.

Ayrıca kefalet için daha yüksek bir eşik koyuyor. 47'sinin yargılandığı davada 32 sanık kefaletle serbest bırakılmadı ve 2021'den beri tutuklu bulunuyorlar - cinayet dışı davalar için oldukça alışılmadık bir uygulama. İki kişinin daha kefaleti, koşulları ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Hong Kong mahkemeleri, ulusal güvenlik davalarında yerel niteliklere sahip olmayan yabancı bir avukatın sanıkları temsil etmesine izin vermeden önce şehrin liderinin onayını almak zorunda.

İngiliz vatandaşı olan Lai'nin bir İngiliz avukat tarafından temsil edilmesi engellenmiş olup, bu karar ayrı bir hukuki mücadeleye konu olmuş ve davanın başlama tarihi defalarca ertelenmiştir.

Hükümet son aylarda aralarında bazı yabancı uyrukluların da bulunduğu denizaşırı ülkelerde yaşayan ve sürgünde olan aktivistler için de ödüller koydu ve polis Hong Kong'da kalan aile üyelerini sorgulamaya çağırdı.

Bu arada, on yıllardır kullanılmayan 1938 Suçlar Yönetmeliği'nin bir parçası olan sömürge döneminden kalma bir isyan yasası, ulusal güvenlik yasasının bir parçası olarak yeniden canlandırıldı. Bir mahkumiyet en fazla iki yıl hapis cezası gerektiriyor.

Ulusal güvenlik yasasının medya, eğitim ve şehirdeki yaşam üzerindeki daha geniş etkileri nelerdir?

Yasanın yürürlüğe girdiği Temmuz 2020'den bu yana, ulusal güvenlik riski teşkil etme potansiyeli olan kitaplar okullardan ve kütüphanelerden toplatıldı, okul müfredatları ulusal güvenlik eğitimini içerecek şekilde değiştirildi ve seçimler sadece "vatanseverlerin" aday olabilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Önemli bir protesto sloganı da yasaklandı ve bir dizi sivil toplum örgütü, sendika ve aktivist grup kapatıldı.

Özel bir polis birimi ile yeni bir ulusal güvenlik ofisi kuruldu ve anakaradan gelen güvenlik ajanlarına ilk kez Hong Kong'da açık bir şekilde faaliyet gösterme yetkisi verildi.

Basın özgürlüğü grupları da hızlı bir düşüşe işaret etti. Hong Kong 2021 ve 2023 yılları arasında basın özgürlüğü sıralamasında 60 sıra geriledi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne (RSF) göre, iki yıl önce 180 ülke ve bölge arasında 80. sırada olan Hong Kong, şimdi 140. sırada yer alıyor. RSF yirmi yıl önce Hong Kong'u basın özgürlüğü açısından dünyada 18. sırada gösteriyordu.

Lai'nin Apple Daily gazetesi, Haziran 2021'de ofisine yapılan baskının ardından yetkililerin gazetenin banka hesaplarını dondurması ve birkaç yöneticisini tutuklamasının ardından kapanmak zorunda kaldı. Takip eden aylarda, aralarında ulusal güvenlik polisi tarafından basılan ve yöneticileri isyan suçlamasıyla tutuklanan Stand News'in de bulunduğu diğer medya kuruluşları da kapandı.

Lai'nin devam eden davasında savcılık, Apple Daily'de yayınlanan makalelerin yasaları ihlal ettiğini iddia etti.

Covid-19 salgını sırasındaki sıkı sınır kısıtlamaları ve Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası kapsamında dönüştürülmesinin ortasında, birçok Hong Konglu şehri terk etti ve resmi veriler 2022'de kayıtlardaki en keskin yıllık nüfus düşüşünü gösterdi.

Hükümetler yasa hakkında ne diyor?

Hong Kong ve Çin anakarası yetkilileri, finans merkezinde ulaşım ve ticareti aylarca sekteye uğratan 2019 protestolarının ardından yasayı kentte "refah ve istikrarı" geliştirdiği için övdü. Ayrıca yasanın hakları, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü koruduğunu söylediler.

"Ulusal Güvenlik Yasası Hong Kong'un kaostan düzene geçişinde önemli bir dönüm noktasıdır. Toplumu istikrara kavuşturmadaki etkisi tartışılmazdır" diyen şehrin eski İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam, 2021'de yasanın birinci yıldönümünün ardından yaptığı açıklamada yasanın hak ve özgürlükleri koruduğunu söyledi.

Yetkililer de düzenli olarak yasanın uluslararası diğer yasalarla uyumlu olduğunu savunarak, "hiçbir ülkenin 2019'da Hong Kong'da görülen yerel terörizm ve ayrılıkçılığın ortaya çıkması gibi ulusal güvenliğe yönelik tehditlere göz yumamayacağını ve yummayacağını" ileri sürdü.

Bu yılın başlarında Hong Kong hükümeti "Hong Kong'da basın özgürlüğüne saygı duyulduğunu ve korunduğunu ancak bu özgürlüğün mutlak olmadığını" söyledi. Bu özgürlük yasalarla öngörülen "kısıtlamalara tabidir" ve "ulusal güvenliğin ya da kamu düzeninin korunması gibi meşru amaçların izlenmesi" için gereklidir.

Ancak Batılı hükümetler, yasanın Hong Kong'daki özgürlükleri kısıtladığını ve hak gruplarının uzun süredir keyfi ve siyasi amaçlı tutuklama ve soruşturmalara ve %99'un üzerinde bir mahkumiyet oranına işaret ettiği anakaradan özerkliğini azalttığını söylüyor.

Hong Kong'a, onlarca yıllık İngiliz yönetiminin ardından 1997 yılında Çin'e devredildikten sonra 50 yıl boyunca yüksek düzeyde siyasi özerklik sözü verilmişti.

Ulusal güvenlik yasasının dayatılmasına tepki olarak ABD, Hong Kong'a on yıllardır Çin anakarasına göre farklı muamele sağlayan özel statüyü iptal etti. Ayrıca o zamanki İcra Kurulu Başkanı Lam ve şimdiki lider John Lee de dahil olmak üzere düzinelerce anakara ve Hong Kong yetkilisine yaptırım uygulayarak bu kişilerin uluslararası bankacılık sistemine erişimini engelledi.

Birleşik Krallık da özgürlükleri geriye götürdüğünü ve orijinal devir teslim anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini söyleyerek ulusal güvenlik yasasını kınadı. Sonuç olarak İngiltere, İngiliz Ulusal (Denizaşırı) pasaportuna sahip Hong Konglular için vatandaşlığa giden yeni bir yol yarattı.

Geçtiğimiz yıl iki üst düzey İngiliz yargıç, yasa nedeniyle Hong Kong'un en yüksek mahkemesinden istifa etti. Bunlardan biri olan ve İngiltere'nin en üst düzey yargı organının başında bulunan Robert Reed, Hong Kong hükümetini "siyasi özgürlük ve ifade özgürlüğü değerlerinden uzaklaşmakla" suçladı.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ABD, İngiltere ve diğer ülkeler de hukukun üstünlüğünün azaldığı endişesi ve bölgenin anakara ile ilişkilerinde bir değişim olduğu algısı nedeniyle Hong Kong ile olan suçluların iadesi anlaşmalarını askıya aldılar.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi uzmanları, geçen yıl yapılan düzenli bir inceleme sırasında, yasanın "aşırı geniş yorumlanması ve keyfi uygulanması" ve "temel hak ve özgürlükleri geçersiz kılması" konusunda "derin endişe" duyduklarını yazdılar.

Hong Kong, komiteyi "gerçek ne olursa olsun yanlış bilgi ve çarpıtılmış anlatıları" kabul etmekle eleştirdi.

Hong Kong'un kendi güvenlik yasası şehir için ne anlama geliyor?

Pekin'in ulusal güvenlik yasası geniş çaplı bir etki yaratmış olsa da, Hong Kong yetkilileri şehrin "boşlukları" kapatmak için önümüzdeki yıl kendi yeni mevzuatını uygulayacağını söyledi.

Yasa, vatana ihanet ve devlet sırlarının çalınması gibi ek suçları kapsayacak ve yabancı siyasi örgütlerin bölgede siyasi faaliyetler yürütmesini ve yerel siyasi örgütlerin yabancılarla bağ kurmasını açıkça yasaklayacak.

Hong Kong'un 1997 yılında yürürlüğe koyduğu mini anayasası uyarınca bu tür kuralları yürürlüğe koyması gerekiyor. Ancak bunu yapmak onlarca yıldır tartışmalı bir konu olmuş, 2003 yılında yapılan bir öneri yüz binlerce kişinin protesto için sokaklara dökülmesine neden olmuştu.

Ekim ayındaki yıllık konuş masında İcra Kurulu Başkanı Lee, Pekin'in Hong Kong işlerini denetleyen kurumunun başkanı Xia Baolong'un kentle ilgili bir değerlendirmesine atıfta bulunarak yasayı yürürlüğe koyma sözünü yineledi.

Xia'nın sözlerini aktaran Lee, "'Hong Kong barışçıl ve sakin görünse de, gerçekten de alt akımlar var - 'kaosun' temel nedenleri henüz ortadan kaldırılmadı ve 'düzenli yönetişimin' temelinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"İnsan hakları, özgürlük, demokrasi ve geçim adı altında kamufle edilen Çin karşıtı ve istikrarı bozucu faaliyetlere özellikle dikkat etmeliyiz" dedi.

CNN'den Chris Lau ve Kathleen Magramo haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com