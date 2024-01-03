Iga Swiatek: Serena Williams'ın rekor galibiyet serisini kırabilecek 21 yaşındaki oyuncu

Salı günü 21 yaşına giren Swiatek, ilk grand slam şampiyonluğunu iki yıl önce Roland Garros'ta kazandı. Şimdi, 32 maçlık galibiyet serisi ve Williams'ın 2013'te art arda 34 zafer kazanmasından bu yana kadınlar turundaki en uzun yenilmezlik serisi ile bu yılki Fransa Açık'ı kazanmanın favorisi.

Ancak Polonyalı yıldız bu baskının onu yıldırmasına izin vermeyecek.

"'Oh, bu seri uzuyor' diye düşünmenin bir anlamı yok. Ne zaman kaybedeceğim? Ya da, bilmiyorum, bu kadar çok maç kazanmak mümkün mü?" dedi WTA Insider Podcast'e.

"Sadece bunu düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse sınırın gökyüzü olduğuna ve daha da ileri gidebileceğime inanıyorum.

"Sadece ileriye bakma, daha önce neler olduğunu düşünmeme gibi bir tutum bana gerçekten yardımcı oldu çünkü bunu yapmayarak enerji tasarrufu da yapıyorum. Kendimle gurur duyuyorum" diye ekledi.

Pazartesi günü Fransa Açık'ta galibiyet serisi tehdit altında olan Swiatek için işler her zaman yolunda gitmiyor.

Dördüncü turda Çinli genç Zheng Qinwen'i mağlup etti, ancak Zheng dünya 1 numarasından bir set almadan önce değil.

19 yaşındaki Zheng, Swiatek'in 6-7(5) 6-0 6-2 kazanarak üst üste 32. zaferini elde etmesinden önce eşitlik bozmada açılış setini aldığında büyük bir üzüntü için yolda görünüyordu.

"Çözümler bulmak, başka taktikler bulmak ve farklı bir şeyler yapmak kolay değildi çünkü neyi yanlış yaptığımdan emin değildim," dedi.

Swiatek alışılmışın dışında bir şekilde yeniden toparlanmaya başladı ve "teknik şeylere" odaklanmak yerine kafasında Dua Lipa söylemeyi seçti.

"Bu ilk kez olmuyor. Her zaman bir şeyler söylüyorum" diye açıkladı.

Bir aile geleneği

Spor Swiatek'in ailesinden geliyor; babası 1988 Seul Olimpiyatları'nda Polonya adına kürek çekmiş.

Swiatek daha önce CNN'e verdiği demeçte, "Sanırım onun sayesinde her zaman çalışmaya odaklandık, çünkü iyi notlar alacağımız ve iyi antrenmanlar yapacağımız konusunda yüksek beklentileri vardı" dedi.

"Bazen bu beklentiler iyi bir şey değildir çünkü bir çocuk için baskı oluşturur, ama benim durumumda, bana gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum çünkü nasıl profesyonel olunacağını öğrendim.

"Kız kardeşim 15 yaşındayken sakatlandı ve tenis oynamayı bıraktı, ama harika bir beyni var ve gerçekten iyi çalışıyor, bu yüzden ikimizin de başarılı olacağını düşünüyorum."

Swiatek'in üstünlüğü, galibiyet serisine açık bir rakip olmadığı bir döneme denk geliyor.

Wimbledon, Fransa Açık ve Avustralya Açık'ı kazanarak her zeminde baskın olan Ashleigh Barty, bu yılın başlarında 25 yaşında aniden tenisten emekli oldu.

Fransa'nın başkentindeki zafer Swiatek'i Justine Henin'in 2007-2008 yılları arasında kazandığı turnuvadan bu yana üst üste altı turnuva kazanan ilk kadın yapacak.

"Sanırım kilit nokta daha önce yaptığım şeyleri yapmak olacak. Şu anda, bu turnuvalarda zaten çok fazla baskıyla karşılaştım. Umarım bir grand slam'de karşılaştığımız farklı türden baskı beni bunaltmaz," dedi WTA Insider podcast'ine.

"Ama bu serinin bir gün biteceğini kabul etmeye çalışıyorum. Her hafta aynı işi yapmaya devam etmek fiziksel ve zihinsel olarak zor çünkü biz de insanız.

"Bu yüzden biraz daha mesafe koymaya çalışacağım ve Grand Slam'e diğer turnuvalar gibi davranacağım ve belki de etrafımdaki şeylerin biraz daha tadını çıkaracağım - maçlar arasında bir gün tatilimizin olmasının tadını çıkaracağım çünkü burada oldukça yoğundu ve Roma'yı bile göremedim. Umarım Paris'te her şey daha farklı olur."

Ben Church ve Aimee Lewis haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com