Iga Swiatek Fransa Açık finalinde Coco Gauff'u yenerek ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı

Polonyalı yıldız Cumartesi günü Paris'te Coco Gauff 'u 6-1 6-3 mağlup ederek Fransa Açık'ı ikinci kez kazandı ve yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Bu sayı Venus Williams'ın 2000 yılında kırdığı 21. yüzyıl üst üste kazanma rekoruna eşit ve Swiatek'in şu anda kadınlar tenisinin en iyi oyuncusu olma statüsünü pekiştiriyor.

"İki yıl önce bu şampiyonluğu kazanmak inanılmaz bir şeydi, bunu hiç beklemezdim," dedi 21 yaşındaki oyuncu maçtan sonra kortta verdiği röportajda.

"Ama bu sefer çok çalıştığımı ve oldukça zor olmasına ve baskının büyük olmasına rağmen buraya gelmek için her şeyi yaptığımı hissediyorum."

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Swiatek final yolunda sadece bir set kaybetti ve Amerikalı'nın ilk grand slam tekler finalinde Gauff tarafından büyük ölçüde rahatsız edilmedi.

İlk setin başında Gauff'u iki kez kıran Swiatek, 4-0 öne geçtikten sonra seti sadece 32 dakikada tamamladı.

Dünya 1 numarası, ikinci setin başında Gauff'un ilk kırılma noktasını gole çevirmesi ve servisini tutarak 2-0 öne geçmesiyle maçta ilk kez kendini baskı altında buldu.

Ancak bu 18 yaşındaki oyuncu için sadece bir umut ışığı oldu çünkü Swiatek sonraki beş oyunu üst üste alarak kapıyı hızla kapattı.

Gauff oyunda kalmayı başardı ama Swiatek de seti, maçı ve bir Fransa Açık şampiyonluğunu daha aldı.

Swiatek, Dubai'de Jelena Ostapenko'ya kaybettiği 16 Şubat'a kadar uzanan galibiyet serisinde üst üste altı turnuva kazanmış oldu.

"Baskıyı hissettim, omuzlarımda yük hissettim, artık mazlum değildim," dedi NBC'ye turnuvaya galibiyet serisinde en üst sıradaki oyuncu olarak girmesi hakkında.

"Bununla daha da gurur duyuyorum - bunu yapabildiğim ve ikinci kez başarabildiğim için."

Gauff ise Swiatek karşısında tutarlılık göstermekte zorlandı ve 14'ü ilk sette olmak üzere maç boyunca 23 zorlanmadan hata yaptı.

Maç sonunda gözle görülür bir şekilde duygusallaşan Gauff, finale kadar hiç set kaybetmediği bu başarılı turnuvayı zaman içinde değerlendirebilecek.

Pazartesi gününden itibaren Gauff dünya sıralamasında kariyerinin en yüksek seviyesi olan 13. sıraya yükselecek.

NBC'ye verdiği demeçte "Bu fırsatı tekrar yakalayacağımı biliyorum ve umarım bir dahaki sefere zirveye çıkabilirim" dedi.

"Bugün kazanmak için gerçekten elimden geleni yaptım. Tabii ki sonucu değiştirirdim ama verdiğim kararların o an için doğru kararlar olduğunu düşündüm ve bunu değiştiremem."

Kadınlar turunun odak noktası şimdi 27 Haziran'da başlayacak olan Wimbledon öncesinde çim korta dönüyor.

En iyi tenisini toprak kortta oynayan Swiatek, Wimbledon'da oynadığı iki maçta da dördüncü turdan öteye gidemedi ancak önümüzdeki haftalarda bu rekoru geliştirmesi muhtemel görünüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com